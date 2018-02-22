Поволжский Telegram: борьба губернаторов с мэрами столиц, громкие задержания и критика «варягов»

Топ новостей недели из криптоканалов ПФО по версии «Реального времени»

«Реальное время» подготовило очередной недельный обзор вбросов и инсайдов от наиболее популярных в ПФО телеграм-каналов.

«Не все же Никитину падать»



Нижегородские криптоканалы на прошедшей неделе беспокоили судьба арестованного зампреда Законодательного собрания области, экс-мэра областной столицы, бизнесмена Олега Сорокина и его родственников, а также кадровые изменения в «эшелонах власти» — текущие и грядущие.

Политджойстик

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит заседание суда по вопросу продлении ареста зампреду областного ОЗС Олегу Сорокину или изменения ее на иную меру пресечения, например, домашний арест.

Пока местные СМИ гадают, чем дело закончится, обратим внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, началась ожесточенная борьба за активы Сорокина, а их в Нижнем очень много, и они доходные. Вопрос: как он их потеряет и кто будет теперь ими владеть — непраздный. Групп, претендующих на них, две и обе очень влиятельные. Поэтому наш прогноз, что меру пресечения — СИЗО ему сохранят. Нет сегодня такой силы, которая смогла бы уравновесить интересы обеих групп и при этом помочь Сорокину уйти под «домашку». Второе. Дело грозит перерасти в формат ОПС и якобы уже и заявление на такую квалификацию подготовлено с указанием очень известных в Нижнем Новгороде фамилий, в том числе лиц, ныне живущих в Москве. Сорокин уже поменял не одно СИЗО, и так как дело находится на особом контроле в СКР, то все еще только начинается. История экс-главы Коми Гайзера так же начиналось.

Сорокин хвост

Смотрите, как изменилась позиция адвокатов Сорокина. Апелляцию в облсуде по изменению меры пресечения они постарались сделать максимально публичной и резонансной. Тут в ход шли и письма в защиту, и авторитетные в определенных кругах свидетели… А сегодня, когда решается вопрос о продлении содержания экс-мэра в СИЗО, адвокаты вдруг просят сделать все по-тихому. О чем это может свидетельствовать? Вам слово, господа конспирологи!

Глеб Никитин. Фото government-nnov.ru

Мининский сторожевой

Это означает, например, что Сорокин рассудил так: лучше тихо выйти, чем громко сесть.

Компромат 2.0

ТЕЩА ОТВЕТИТ ЗА ЗЯТЬКА: теща экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина известила следствие о готовности внести 50 миллионов рублей залога за зятя, переведя эти деньги с помощью DHL.

ВОВК

Не очень понятно, почему именно сегодня Mash написал про Эладу Нагорную (супруга Сорокина, — прим. ред.). То, что она за границей, было известно еще до нового года. Новое только то, что она официально лечится. Напомню, на заседании по продлению срока заключения Олега Сорокина 15 февраля впервые было озвучено желание следователя допросить Нагорную. Возможно, следствие получило официальную бумагу о том, что она не может прибыть на допрос, потому что находится на лечении. Но тогда почему Mash не делает именно это новостью? С подробностями, со ссылкой на источники в СК?

Мининский сторожевой

Не все Никитину (Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области, — прим. ред.) падать. Вот и ПолитБрокер ему конфет насыпал. Соседние телеграм-каналы пишут, что положительную роль сыграло увольнение Антонова (экс-замгубернатора по внутренней политике Роман Антонов, — прим. ред.). Это, конечно, правильно. Даже о сакральной жертве вспомнили.

Но уверены, что это лишь часть перестройки системы. Наиболее громкими темами в Нижнем скоро станут Водоканал и пассажирские перевозки. Старые фигуры, которые еще Сорокина помнят, должны уйти, не ко двору они теперь.

Сорокин хвост

Предсказуемый уход (Александра Голофастова с поста директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, — прим. ред.), но удивляет другое. Почему отставки в обратном порядке? Нужно было начинать с Цыганкова (Дмитрий Цыганков, генеральный директор НП «Нижегородпассажиравтотранс», — прим. ред.), а он пока в кресле — накрылся буквами «И» и «О» и кричит: «Я в домике!»

Ну, и конечно, еще бы товарища Гойхмана (Алексей Гойхман, директор по стратегическим вопросам ООО СТ «Нижегородец», — прим. ред.) надо подвинуть… Все к этому идет — теряет транспортный генерал своих бойцов!

Владимир Панов, мэр Нижнего Новгорода с января 2018 года. Фото нижнийновгород.рф



Мининский сторожевой

Отставки, конечно, еще не закончены. А здесь все просто, не? В. Панов (Владимир Панов, мэр Нижнего Новгорода с января 2018 года, — прим. ред.) по-прежнему единственный полностью утвержденный руководитель. А с приходом на новую должность логично, что он меняет команду. Выглядит это совершенно естественно.

Мининский сторожевой

Кстати, а кого в губернаторы-то будут выдвигать? <…>

Если задуматься о текущих событиях… Зачем Никитин так резко баламутил местные воды? Вроде бы зачищал поле к выборам президента, но наверняка Сорокин, да и другие, готовы были работать над мартовской кампанией вместе. Подвинуть местных можно было весной-летом, чтобы не рисковать президентскими делами? Пожалуй. К тому же вылить ушаты грязи на сорокинцев летом было бы даже попроще — отмыться не успели бы, а Никитин выступил бы вникшим в ситуацию борцом за права таких же, как он, простых нижегородцев.

Можно предположить, что Сорокин переиграл бы Никитина на выборах губернатора? Можно. Но в губернаторы выдвигают партии. ЕР выдвинет кого нужно. Сорокин мог бы пойти от другой партии, но это слишком громкий хлопок и уход в оппозицию навсегда. Зачем это успешному бизнесмену?

То есть, получается, либо влияние Р. Антонова существенно превышает президентское, либо Никитин готовил поле для другого кандидата в губернаторы и скоро мы увидим насколько он был эффективен?

Мининский сторожевой

Кто-то знает причину, по которой навальнисты начали невразумительную атаку на В. Панова? А они начали. Правда, заметить это было нелегко.

Сенатор Франц Клинцевич. Фото council.gov.ru



ВОВК

Клинцевич вместо Бабича?..

Александр Жмыриков пишет у себя в «Фейсбуке»: «Интересно, как изменится социально-политический климат в Нижегородской области после прихода Клинцевича на место Бабича?»

И это интересный поворот. Сегодня сенатор Франц Клинцевич ушел с поста первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Клинцевич сообщил, что после ухода со своей должности будет работать в другом направлении: «Сейчас мне нужно будет особенно сосредоточиться. Буду работать в другом направлении».

Клинцевич — крайне интересный политик, который постоянно на виду. Это не типаж подковерного генерала. Но нам в ПФО, наверное, и нужен кто-то более публичный.

ВОВК

Если, как говорит Устинов, «Ростелеком» отдадут Сергею Кириенко, то логично, что госкомпанию возглавит его сын Владимир Кириенко. В сентябре 2016-го он был назначен старшим вице-президентом «Ростелекома».

«Раньше серьезные мероприятия в Удмуртии начинали с молитвы, теперь — с забега»

В Удмуртии по-прежнему «уходят» мэра Ижевска Юрия Тюрина. И обсуждают задержание бизнесмена, президента ижевского футбольного клуба «СОЮЗ-Газпром» Владимира Тумаева.

proИжевск

Злые языки говорят, что на место Тюрина готовится руководитель аппарата главы республики [Сергей] Смирнов. Мол, не тот уровень он получил, когда ехал в Удмуртию, особенно после того как убрали приставку зам главы республики.

Тюрина уберут же к лету, или по результатам выборов в Ижевске, или еще из-за чего, уже никому и не важно. Всем и так ясно, что он свое отыграл.

Очки Бречалова

Ничто так не мотивирует к работе, как угроза увольнения (о сообщении в «Фейсбуке» мэра о том, что Тюрин опробует новый формат работы с обращениями граждан — ответы на их вопросы «в онлайн-режиме», — прим. ред.)

Очки Бречалова

На публичных слушаниях по правкам в устав Ижевска (тем самым, которые меняют принцип избрания главы Ижевска) реально подняли руки «за» не больше 20 человек, а в протоколе почему-то появилась цифра 261, хотя на момент голосования в зале даже такого количества людей не было.

Александр Бречалов и Юрий Тюрин. Фото udmurt.ru

Очки Бречалова

Городская дума Ижевска приняла правки в устав города, теперь главу будет выбирать конкурсная комиссия.

ДругаяУдмуртия

Говорят, что только что задержали Владимира Тумаева. Он долгое время руководил Спецгазавтотранс (дочка Газпрома). Футболист и певец (плохой). Известен тем, что ему принадлежит почти весь берег Камы и он построил себе личную горнолыжную трассу.

Очки Бречалова

Один из источников также подтверждает информацию. По его словам, задержание провело МВД.

Очки Бречалова

Кстати, Тумаев — очень хороший друг министра внутренних дел Удмуртии Александра Первухина. Есть мнение, что именно эта дружба и стала причиной этого странного уголовного дела и задержания спустя год после покушения (кстати, наши источники утверждают, что это и не покушение вовсе было, а попытка психологического давления). Дело Тумаева ведет СК, появилось оно по инициативе СК, в отличие от дела врачей, которое раскрутило МВД, а сейчас передали в ФСБ (а не СК, как должны были). В деле врачей сильно задеваются интересы руководителя СК Удмуртии Владимира Никешкина, который много лет крышевал и Шадрина, и аферы его подопечных, которые рискуют сейчас оказаться на скамье подсудимых. По информации нашего источника, силовая атака на Тумаева — это так называемая «ответка» Никешкина Первухину за «дело врачей».

LIFE 18

Раньше серьезные мероприятия начинали с молитвы, теперь — с забега.

Очки Бречалова

Народный сход по медицине в Сарапуле. Жители Сарапула новому министру здравоохранения Удмуртии Титову после доклада: «Кто вам готовил доклад? В нем одна ложь!»

LIFE 18

Бречалов: «Мне пишут, мол, вы распродаете имущество. Прошу не путать с тем, когда последние годы за копейки продавали имущество. У нас много чего в собственности республики. Например, гостиница «Юбилейная», она приносит 16 000 рублей в год. Мы заинтересованы в более эффективном использовании».

Александр Свинин. Фото udmurt.ru

Удмуртизатор

Задаемся вопросом — а если бы Александра волею судеб забросило, например, в Челябинск или Владивосток, то мы видели бы «искренние» хештеги #СдетстваЗаТрактор или #СдетстваЗаАдмирал? Вообще все эти восхваления Удмуртии людьми, которые год назад даже не знали, где она находится на карте России, смотрятся очень наигранно.

(По поводу поста в Instagram первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина: «Парни, спасибо за игру, отдачу и эмоции! #сДетстваЗаИжсталь», — прим. ред.)

Канал имени Великого Удмуртия

Телеграм-эксперты возмутились, что традиционные понедельничные обнимашки с народом прошли без огонька, по-быстрому. Некоторые даже высказали смелое предположение что Бречалов, мол, раньше сам формировал повестку, а теперь ему соцсети диктуют, о чем говорить.

Коллеги, ваша короткая память навевает печаль на Великого Удмуртия. Когда это наш предводитель сам что-то формировать изволил? Просто неделька не задалась. На инвестиционном форуме [в Сочи], откуда нам слали ободряющие инстаграмы, никаких результатов не случилось. Да и не могло, потому что туда ездят с готовыми для торжественного подписания документами, а не поражать одними «из самых посещаемых стендов». Поэтому, собственно, и сказать нечего, кроме того, что все соглашения позволят нам когда-нибудь в будущем стать лучше и жить веселее. ВЭБ-капитал — это про то, что мы им будем платить деньги. Корпорация МСП откроет филиал в Удмуртии — это ничего не меняет, кредиты МСП, когда они есть, доступны и без филиала, а помимо раздачи относительно дешевых денег никакого толку от этого института нет. Мечел — это соглашение про соглашение. И Россети, хотя у них есть шкурный интерес и даже не один. По молоку ДАМ (Дмитрий Медведев, — прим. ред.) сказал «держитесь». Тоже так себе новость. Даже на бродячих собак денег нет. Придется «командеудмуртии» теперь за ними лично бегать.

«Прохамитовский путч» не удался

В Башкортостане на пике криптоинтереса — визит московских силовиков в республиканский Минстрой, несостоявшийся антиялаловский путч в уфимском горсовете и отношения Хамитова и Ялалова в целом.

Усы Хамитова

Завтра будет заседание Горсовета Уфы. Рахматов пишет, что АГ (администрация главы, — прим. ред.) РБ подготовило для мэра Ирека Ялалова неприятный сюрприз в виде демарша городских депутатов. Якобы есть возможность того, что депутаты не примут годовой отчет, а позже вообще поставят на повестку дня вопрос недоверия Ялалову. По нашей информации, АГ РБ в лице Нагорного все-таки не смогли перевербовать депутатов Горсовета на свою сторону и большинство муниципальных парламентариев лояльно мэру. Дело в том, что там сидит в основном уфимское купечество, у которого есть устойчивые связи и общие коммерческие связи с непоследними ребятами из Москвы. Поэтому, у АГ РБ нет реальных рычагов давления на мундепов. Плюсуйте сюда фактор кейяу («зять», — прим. ред.) из «Роснефти». В этой связи мы склоняемся к тому мнению, что прогнозы Рахматова не оправдаются. Гизатуллин в одиночку вряд ли сможет устроить «прохамитовский путч». На роль Че Гевары он не тянет.

Фото gosrf.ru

Усы Хамитова

«Путча» парламентариев Горсовета Уфы, как мы и прогнозировали, не случилось — за одобрение доклада Ирека Ялалова выступили 33 депутата, 1 депутат воздержался.

Усы Хамитова

В Уфе до сих пор шепчутся на тему того, что депутаты Горсовета Уфы аплодировали стоя Ялалову после его отчета. Якобы «заговорщики» продемонстрировали свою сплоченность перед попытками АГ РБ расколоть их ряды. Присутствовавший на мероприятии премьер-министр Марданов не поддержал «заговорщиков» — он не хлопал.

Усы Хамитова

Рустэм Закиевич (Хамитов, — прим. ред.) заявил, что мэрия Уфы должна бюджету региона 1 млрд. рублей (кейс с аварийными и ветхими домами). А теперь самое интересное — он понадеялся, что Ялалов вернет деньги по взаимной договоренности, без судов и обращения в правоохранительные органы!

Усы Хамитова

Сотрудники антикоррупционного главка МВД провели выемку документов в Министерстве строительства и ЖКХ РБ по делу об афере на миллиард. Не, ну а что вы аптырайгыз (удивляетесь, — прим. ред.)? Кто-то из персонажей этой истории должен обязательно присесть.

Усы Хамитова

Приезд в Уфу силовиков из Москвы говорит о том, что «афера на миллиард» находится под их пристальным вниманием. Вечера Рустэма Закиевича не перестают быть томными.

Усы Хамитова

Провожают в отставку вице-премьера «варяга» Фархада Самедова. Он не устраивает «Башкирскую содовую компанию»? Или Рустэм Закиевич артачится и пытается убрать представителя «Соды» из правительства?

Усы Хамитова

«Социнвестбанк» проходит процедуру санации и финансового оздоровления. «Уралкапиталбанк» лишился лицензии. Похоже, что проблемы намечаются и у «Башкомснаббанка», и у «Промтрансбанка». Дело тут не в их убыточности. Просто само их существование не укладывается в новый банковский миропорядок, создаваемый уфимкой Эльвирой Набиуллиной. Кстати, она училась в одной школе с действующим премьером Башкирии и покровителем региональных банков Рустэмом Мардановым. Возможно, что такие знакомства помогут тому же «Промтрансбанку» оставаться на плаву подольше.

Сергей Мамаев. Фото kprf43.ru



«Кресло под Павлинычем качается весьма основательно»

В Кировской области не дают покоя лидеру местных коммунистов Сергею Мамаеву.

Кировский шептун

Ой. Коммунисты выкатили смешной «отчет» о работе своей фракции в Заксобрании: http://kprf43.ru/node/4750. В их, с позволения сказать, «фракции» нынче всего четыре депутата (в прошлом созыве было 10). Причем один мандат принадлежит Анатолию Чурину — человеку, которого Мамаев честит «олигархом»: https://t.me/sheptun/2266 И, само собой, большая часть отчета — это личный самопиар Сергея Павлиновича. Он вот и начальника кировского ГИБДД Плотникова посадил, и главу Яранского района в отставку отправил, и с УФСБ-то, СК, МВД он дружит.

Как мы уже говорили, кресло под Павлинычем качается весьма основательно.… Так что, глядишь, в ближайшее время ему на смену придет более договороспособный и интеллигентный человек. Вроде Анатолия Чурина (поэтому, кстати, на него Мамаев и набросился).

Кировский шептун

А смотрите, какой прикольная у нас социология получилась: 51% читателей нашего канала таки собираются пойти на выборы (https://t.me/sheptun/2332). Поговаривают, что примерно о такой же явке идет речь в социологических докладах, которые сейчас ложатся на стол высшего областного командования (с поправкой на бюджетников: 5-10%).

«Бездельников разогнать давно пора»

В Пермском крае, по данным телеграм-каналов, затишье перед чем-то, возможно, бурей. И подведение итогов первого года губернаторства Максима Решетникова.

СоленыУши

До апреля (не до марта, заметьте) в Пермском крае заморожено принятие решений по любым крупным проектам/процессам. Даже по определению главы фонда капремонта и схеме утилизации ТБО. Тот случай, когда федералы определяют повестку. Точнее — ее отсутствие.

СоленыУши

Говорят, на Куйбышева, 14 (администрация Пермского края, — прим. ред.) рассматривают вариант упразднения администрации губернатора после выборов. Хотят де юре зафиксировать то, что де факто не работает. Бездельников, разумеется, оттуда разогнать давно пора, но политический блок все равно нужен.

Фото permkrai.ru



СоленыУши

В ЦК «Единой России» нам пояснили, что депутат ЗС Пермского края Александр Бойченко действительно рассматривается в качестве одной из кандидатур на пост лидера регионального отделения партии, однако окончательно определятся с шорт-листом кандидатов на эту должность только после выборов. Соответственно, никакого решения по нему не принято. Также на сегодня в качестве одной из кандидатур фигурирует спикер регионального парламента Валерий Сухих. При этом наши собеседники не исключают, что после марта могут появиться и другие кандидатуры. Справедливости ради отметим, что в текущем раскладе шансы Александра Бойченко стать главой пермских единороссов действительно более предпочтительны.

Татищевъ

В Перми очередной громкий скандал, связанный с обманутыми дольщиками — один из вкладчиков «Первого пермского микрорайона» 62-летний Петр Бояршинов покончил с собой. Об этом в соцсетях написала Наталья Трушникова — так называемый спикер пермских обманутых дольщиков. В своем посте Трушникова в гибели мужчины обвинила региональные власти, которые якобы затянули процесс достройки «Первого пермского». <…>

Ну и несколько фактов о смерти дольщика Бояршинова. Мужчине было 62 года, ранее он был судим. У него бы свой дом, в котором он и повесился. Самое важное — он попадал под новый закон, согласно которому за достройку жилья ему бы доплачивать не пришлось ни копейки. Квартиру ему бы достроили за счет налогоплательщиков. Ну а следствие рассматривает вообще множество версий гибели Бояршинова — он и его сожительница, как говорят, любили выпить. Получается, что то, чем сейчас занимается Трушникова — это «пиар на крови» с целью обвинить в смерти мужчины власти и оправдать себя, убедив общество, что это не Трушникова, Окунев и «Зардон» довели мужчину до гибели.

Очки Бречалова

Удмуртского застройщика обвиняют в доведении до самоубийства пермских дольщиков. Очень похоже на правду, в Удмуртии также специализируется именно на спекуляциях вокруг обманутых дольщиков. Вообще, сама схема помощи обманутым дольщикам абсолютно коррупционна в принципе, а механизмов защиты дольщиков от обмана не существует и не будет существовать по определению. Невозможно застраховать от проигрыша в казино, если только не запретить казино, к чему сейчас все и идет.

Лбов

Застройщики Перми, практически в полном составе, отправили коллективное обращение к губернатору Максиму Решетникову с просьбой вмешаться в критическую ситуацию, которая сложилась в отрасли строительства жилья.

Лбов

Губернатор Пермского края Максим Решетников. Год спустя.

Город. То, что касается Пермской городской Думы можно сформулировать так: непросто.

Рычаг давления на мэрию, созданный при предыдущем губернаторе с помощью самой же мэрии (!), по-прежнему силен.

Авторитет [депутата гордумы Перми] Владимира Плотникова никто не подвергает сомнению, но времена вроде как меняются.

Глава Перми Дмитрий Самойлов. Фото Екатерины Гаспер / gorodperm.ru

Глава Перми Дмитрий Самойлов неочевидно подкреплен реверсивным назначением Виктора Агеева (первый замглавы администрации Перми, — прим. ред.).

Председатель ПГД (Пермская городская дума, — прим. ред.) Юрий Уткин с легким сердцем вписался в новую реальность. От спорных фигур демонстративно избавился. И все вроде делает правильно в аппаратном смысле.

Его первый заместитель Дмитрий Малютин занимается многими смежными вопросами с краем. К нему вопросов нет. Практически в фаворе, но в ситуации статус-кво.

Другой заместитель Алексей Грибанов на паузе. Остальные депутаты замерли примерно также. В глубокой задумчивости.

Сигналов нет. Если есть Маховиков в качестве полпреда в ЗС, то в ПГД и его нет.

В итоге чиновники начинают проверять границы возможного со ссылкой на Куйбышева 14. В 9 из 10 случаях врут, наверное.

Отсутствие внутренней политики заменяет обычный процессинг. Ждем середины года.