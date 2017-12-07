Спасти Яранск от «рептилоидов»: один из районов Кировской области хотят присоединить к Марий Эл

Что стоит за сообщениями о кампании за присоединение к Марий Эл Яранского района Кировской области

Кировская область — заметный регион для региональной политики. Резонансными были и губернаторство системного либерала Никиты Белых, и его арест. А недавно СМИ и телеграм-каналы «взорвала» история о том, что в Яранском районе ведется кампания за переход из Кировской области в состав Республики Марий Эл. «Реальное время» провело собственное расследование. Оказалось, что «крымский сценарий» стал политическим инструментом для районной оппозиции.

Хайп в уездном городе

Сообщения, что в Яранском районе идет кампания за присоединение к Республике Марий Эл, пошли плотным потоком в последних числах ноября. Об этом писали СМИ и анонимные телеграм-каналы. Как правило, ссылались на публикации первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева в его блоге на портале «Семь на семь». К слову, Мамаев во время последних выборов губернатора Кировской области набрал в Яранском районе 43% голосов, опередив кандидата от «Единой России» и ныне действующего губернатора Игоря Васильева. Чуть раньше обратил внимание на ситуацию телеграм-канал «Вятский губернатор».

И Мамаев, и другие источники ссылались на анонимный опрос, запущенный 30 октября в группе «Здравствуй, Яранск!» в социальной сети «ВКонтакте». Участникам предлагалось ответить на вопрос: «Каково ваше отношение к присоединению Яранского района к Марий Эл?». На сегодняшний день ответило «за» 91,8% из более чем 1900 проголосовавших.

Администраторы группы объяснили причину запуска голосования тем, что этот вопрос «муссируется не только в «сарафанных», но и официальных СМИ». В качестве примера привели публикацию сетевого издания «Город Киров», вышедшую еще 23 мая 2017 года, под заголовком «Яранск: присоединиться к Марий Эл, чтобы выжить». В свою очередь, «Город Киров» ссылался на сообщение в газете «Округа» от 9 марта 2012 года, что в Яранске собирают подписи за проведение референдума о присоединении к Марий Эл.

Мамаев — довольно заметная фигура волго-вятской политики. Фото kprf.ru



Сергей Мамаев: «Яранский район был житницей Кировской области, а сейчас сельское хозяйство там разорено»



Сообщество «Здравствуй, Яранск!» часто дает ссылки на Сергея Мамаева и, очевидно, входит в круг ресурсов, дружественных кировскому отделению КПРФ. Сам Мамаев — довольно заметная фигура волго-вятской политики. Впервые возглавил кировских коммунистов еще в 1999 году и входит в ЦК КПРФ. Дважды избирался депутатом областного Заксобрания. В 2011—2016 годах был депутатом Государственной думы. Баллотировался на посты главы Республики Марий Эл и Кировской области.

В комментарии «Реальному времени» Сергей Мамаев представил свою версию происходящего. Одна из причин разговоров об отделении, по мнению Мамаева, — удаленность Яранска от областного центра и близость к Марий Эл: «Яранский район находится на расстоянии больше 200 километров от областного центра — города Кирова. Пассажирское сообщение с Кировом очень затруднено. А до Марийской республики регулярно ходит автобус, и там дорога хорошая, потому что федеральная трасса. За 130 рублей можно доехать. Марийская республика соединена с Яранским районом железной дорогой. Это южная ветка Транссибирской магистрали. Хотя Кировская область есть в федеральных планах по соединению южной и северной веток Транссиба, правительство Кировской области не работает над этой темой».

Но гораздо больше географии сказывается кризисное социально-экономическое положение района. «Яранский район был житницей Кировской области, а сейчас сельское хозяйство там разорено. Промышленность была, но исчезла. Был Яранский спиртоводочный завод — единственный в стране завод, где отсадочная труба еще с царских времен из бамбука сделана. Уникальное производство заброшено. Была переработка сельхозпродукции, работал огромный «Яранский мясокомбинат». Теперь все порушено», — сообщает Мамаев.

Ответственность за трудности в экономике оппозиционный депутат склонен возлагать на главу администрации Яранского района Владимира Логинова и находит ошибки в организации региональной политики на федеральном уровне: «Причина разговоров об отделении — недовольство местной властью. Надо немедленно менять главу района. И Яранский район проголосовал за меня на выборах губернатора, потому что люди верили, что я сниму Логинова. Но губернатор Васильев оставил его на второй срок. С моей точки зрения, есть недальновидность администрации президента в подборе кадров для регионов. «Варяги» приезжают в область как на вахту. Они даже географически не знают область. Если бы пришел руководитель ФСБ из другого района — это нормально, он не должен быть связан с местной элитой. А когда губернаторов и тех, кто работает с экономикой, так назначают, то они не вникают в потенциал Кировской области. Чтобы разобраться, им еще лет пять нужно».

Яранский район расположен на юге Кировской области. Фото rodnaya-vyatka.ru

Кратко о Яранском районе

Яранский район с территорией 2431,27 кв. км и населением 23,7 тыс. человек расположен на юге Кировской области, его почти пополам делит река Ярань. Русские — 81,3% населения, марийцы — 14,6%. Основу экономики составляют сельское хозяйство, пищевая промышленность и деревообработка.

Яранск был основан в 1591 году как русская крепость, служившая для обороны от марийских повстанцев в период Черемисских войн. В XVI—XVII веках был центром уезда, которым управлял воевода. С 1708 года — в составе Казанской губернии, а с 1780 года — в Вятской губернии. При образовании Марийской автономной области из уезда были выведены Ернурская и Кадамская волости с большей долей марийского населения. Яранский район образован в 1929 году.

Нынешний глава района Владимир Логинов из местных — родился в деревне Пиштань Яранского района. То есть к приезжим чиновникам, «варягам», его отнести нельзя. С 2005 года по 2007 год избирался главой муниципального образования «Яранское городское поселение». В 2016 году был избран главой района на второй срок.

Крымский сценарий с участием сказочного Глинышка

Оппозицию Владимиру Логинову в районе возглавляет первый секретарь райкома КПРФ Вадим Кабанов. Он же является руководителем Межрегиональной общественной организации содействия возрождению Яранского района «Земля Яранская» и указан в контактах сообщества «Здравствуй, Яранск!», где прошел опрос о присоединении к Марий Эл.

Нынешний глава района Владимир Логинов из местных — родился в деревне Пиштань Яранского района. Фото mo-yaransk.ru

Идею присоединиться к соседней республике на оппозиционных ресурсах называют не иначе как «Крым-2». Визуальная агитация «Земли Яранской» представляет собой сочетание советских пропагандистских образов с актуальными лозунгами «Отставка Логинова или сецессия!», «Не топтать варягам землю Вятскую!» и т.д. Губернаторская кампания Сергея Мамаева в марте 2017 года была построена на лозунге «Мамаев — народный губернатор». Во всем этом легко угадывается стилистика противников Майдана, действовавших на юго-востоке Украины в 2014 году.

Символ яранской оппозиции — Глинышек, сказочный мальчик с глиняным горшочком на голове. Персонаж местного фольклора стал активно использоваться в региональном брендинге, когда губернатором Кировской области был Никита Белых. Сейчас Глинышка Яранского изображают народным заступником на принтах, которые репостят противники Владимира Логинова.

В 2014 году вышел непрофессиональный двухсерийный мультфильм «Глинышек спасает Яранск от рептилоидов», отсылающий сразу к японскому аниме и к контенту телеканалов, излишне увлекающихся конспирологией и «областью таинственного». По сюжету мультфильма, в 2020-х годах ящероподобные существа с нацистскими повязками на руках захватывают Яранск. Свои цели они периодически проговаривают в глумливом тоне: «Я даже не знаю, что нам может помешать захватить город, горожане уже не способны сопротивляться. Завтра весь Яранский район будет наш», «Городская инфраструктура уничтожена, но, чтобы подавить волю жителей, ударим по их духовным ценностям». Местное ополчение с трудом держится против могущественных пришельцев, пока некий «пророк Вадим», живущий в марийских лесах, не указывает на героя-избавителя. Им становится Глинышек, поражающий врагов из печного ухвата, заряженного световыми лучами. Рептилоиды разгромлены. Оставшиеся в живых отправляются на скамью подсудимых.

Сам Вадим Кабанов просит не делать поспешных выводов по поводу опроса о присоединении к Марий Эл. «Лично я не сторонник этой меры по той причине, что это вызовет нежелательный резонанс. Все-таки мы не Крым. Но люди свою волю высказали. Одна из причин, по которой мы решили провести этот мониторинг общественного мнения, — бедственное положение Яранского района. Еще когда президентом был Медведев, мы записывали видеообращение. С тех пор стало еще хуже. Закрылись градообразующие предприятия и культурные учреждения на селе. Разваливаются остатки «социалки». Республика Марий Эл небогатая, но там на фоне бедного Яранска живут лучше. Киров очень далеко и не помогает нам. Наш народ давно ездит в Йошкар-Олу учиться, лечиться и в театре побывать. Я думаю, мы соберем большой съезд земляков, где будем обсуждать эти вопросы. Главное, чего требуют люди сейчас, — это отставка главы района», — рассказал Вадим Кабанов «Реальному времени».

Символ яранской оппозиции — Глинышек, сказочный мальчик с глиняным горшочком на голове. Фото vk.com

Вокруг Марий Эл тоже слухи об «укрупнении»

Интересно, что сама Республика Марий Эл периодически становится объектом слухов о грядущем «укрупнении регионов». В 2016 году член Совета Федерации Сергей Калашников предлагал объединить Марий Эл, Чувашию и Мордовию в один субъект РФ. Совсем недавно инициативу о присоединении Марий Эл к другому региону высказал йошкар-олинский общественный деятель, председатель регионального отделения партии «Гражданская платформа» Андрей Смышляев. Свое предложение он обосновал тем, что, по его мнению, республика — банкрот с точки зрения экономики.

Идею о присоединении Яранского района к Марий Эл Андрей Смышляев не воспринимает всерьез. Положение в соседнем районе марийский политик оценивает менее критично, чем тамошняя оппозиция. «Я стабильно бываю раз в месяц в Яранском районе и от знакомых таких разговоров не слышал. Понятно, что Яранск ближе к Йошкар-Оле, чем к Кирову. Но по этой логике надо решать вопрос с нашим Козьмодемьянском, который ближе к Чебоксарам и Чувашии. Не знаю, чем руководствуются сторонники этой идеи, но регионы дробить нельзя. Правильнее говорить об объединении регионов, а не о присоединении отдельных районов. В последние годы путем объединения появились Камчатский край, Забайкальский край, Пермский край. Пусть будет и Волжский край, только при этом нужно правильно учитывать нюансы национального менталитета», — прокомментировал ситуацию Смышляев «Реальному времени».

В пресс-службе главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева не сочли возможным комментировать инициативу яранских активистов.

В пресс-службе Александра Евстифеева не сочли возможным комментировать инициативу яранских активистов. Фото marimedia.ru

Terra incognita муниципальной политики

К сожалению, нам не удалось получить комментарии от главы Яранского района. В условиях сетевого хайпа сохранять молчание — это тоже вполне разумная стратегия. Ответ на наш запрос от правительства Кировской области на момент публикации материала не был получен. В целом история с гипотетическим переходом района в состав Марий Эл отлично иллюстрирует terra incognita российской муниципальной политики. Сфера, кажущаяся скучной предметной областью «крепких хозяйственников» или гражданских активистов по теме ЖКХ, в сложных экономических условиях способна порождать интересные и неожиданные политические феномены.

Заслуживает внимания то, что история «яранской сецессии» в районном масштабе воспроизводит отдельные сюжеты и общий настрой официальной российской политической пропаганды. Здесь нашлось место аналогиям с Крымом, риторике и агитации в стиле «Русской весны» на Донбассе и даже «рептилоидам» — тайным мировым элитам, о которых не устают говорить конспирологи, добравшиеся до федерального эфира. Только в этом случае это направлено против действующей районной власти.

