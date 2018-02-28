Больше миллиарда на престиж: банки перестали экономить на имидже

Российские банки в 2017 году увеличили траты на командировки и представительские расходы

«Реальное время» вновь исследует траты российских банков. 2017 год показал: банкиры стали выделять больше средств на служебные командировки и представительские нужды. И лишь два крупнейших российских банка, среди которых ФК «Открытие», эти расходы снизили.

«Совкомбанк» удвоил расходы на командировки почти в два раза

Как показало исследование «Реального времени», в 2017 году российские банки увеличили траты на служебные командировки. По итогам прошедшего года общие затраты на деловые поездки банковских служащих составили около 7,3 млрд рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 6,7 млрд рублей, то есть годовой рост составил около 9%.

Впрочем, по динамике прироста командировочных расходов лидируют далеко не гиганты рынка, а небольшие кредитные организации: поскольку их номинальные расходы довольно небольшие, прирост в процентах получился огромным. Лидером, к примеру, стала московская небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество», чьи показатели увеличились почти в 200 раз — с 13 тыс. до 2,6 млн рублей. Петербургский банк «Объединенный капитал» Александра Евневича и Сергея Касьяненко также показал впечатляющий рост в 28 раз, однако за этой цифрой стоят скромные номинальные показатели: расходы увеличились с 2 тыс. до 56 тыс. рублей.

Из банков, входящих в первую десятку по динамике командировочных расходов, лидером стал «Совкомбанк». За год он увеличил их на 76% — со 177,5 млн до 313 млн рублей. Это позволило ему подняться на одну строчку рейтинга — с седьмой на шестую. Значительно увеличил командировочные расходы также и «Россельхозбанк» — в полтора раза, с 224,7 млн до 331,7 млн рублей. Благодаря этому банк переместился с шестой на четвертую строчку. Отметить тут можно и «Райффайзенбанк» с ростом на треть — со 132 млн до 177 млн рублей. Банк теперь находится на восьмом месте, а годом ранее замыкал десятку.

Наибольшие командировочные расходы ожидаемо продемонстрировал Сбербанк. Его показатель составил 2 млрд рублей (больше четверти от общих командировочных расходов всех российских банков), причем этот показатель остается достаточно стабильным — за год он увеличился лишь на 4%. А вот занимающий второе место «Газпромбанк» расходы на командировки даже снизил, причем довольно ощутимо — с 614 млн до 494 млн рублей (на 20%).

В лидерах по снижению расходов на командировки есть и другие крупные банки. Первое место по годовому снижению занял санируемый «Промсвязьбанк», который скинул этот показатель в 30 раз: с 84 млн до 2,8 млн рублей. Похожая ситуация и с вошедшим в «ВТБ» «БМ-банком» — он снизил расходы на командировки сотрудников почти в десять раз — с 23,7 млн до 2,4 млн рублей.

Расходы банков РФ на служебные командировки за 2017 год

Банк 01.01.2018 01.01.2017 изменение Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2.031.357 1.957.389 4% «Газпромбанк» (Акционерное общество) 494.129 614.473 -20% Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 370.189 344.937 7% Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 331.722 224.741 48% АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 324.808 — — Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 313.287 177.526 76% Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 248.636 325.626 -24% Акционерное общество «Райффайзенбанк» 176.696 132.137 34% Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» 175.163 240.633 -27%

Представительские расходы: лидеры снижают объемы финансирования

Представительские расходы российских банков выросли даже более значительно, чем командировочные. Годовой рост составил 19%, до 1,2 млрд рублей. Годом ранее представительские расходы российских банков составляли 1,03 млрд рублей.

Интересно тут, что два из трех крупнейших банков хоть и занимают первые места по представительским расходам, но за год все же их снизили. В частности, Сбербанк за год потратил на эти цели 104 млн рублей (в 2016 году 126,8 млн рублей, снижение — 18%). Еще больше — на 26% — снизил эти расходы банк «Финансовая корпорация Открытие», контроль над которым в декабре 2017 года получил Центробанк. Годом ранее показатель составлял 96,8 млн рублей, сейчас же — лишь 72 млн рублей.

В списке банков, сокративших расходы на представительские цели, выделяется ПАО «Акционерный инвестиционный банк Московского международного делового центра «Москва-Сити» Ольги Грачевой (показатель снизился в 100 раз — с 315 тыс. до 3 тыс. рублей) и «Сургутнефтегазбанк» (в 55 раз — со 110 тыс. до 2 тыс. рублей). Из относительно крупных банков значительное снижение представительских расходов зафиксировано у «Балтийского инвестиционного банка», подконтрольного «Абсолют-банку» (в 10 раз — с 8,7 млн до 839 тыс. рублей), «Росгосстрах банка» (со 112 тыс. до 12 тыс. рублей).

Абсолютным лидером по представительским расходам стал «Альфа-банк», который в 2017 году потратил 193,7 млн рублей. Четвертое место, после уже упомянутых Сбербанка и «Открытия», занял «Газпромбанк» с 68 млн рублей, который увеличил эти траты на 7%. Замыкает пятерку банк «ВТБ», потративший на представительские цели 61,5 млн рублей — на треть больше, чем годом ранее.

Из банков, входящих в первую десятку, стоит также выделить «Кредит Европа банк»: за год он увеличил представительские расходы в 2,5 раза — с 11 млн до 29 млн рублей, и «Ситибанк» — его расходы выросли на 41%, с 24 млн до 34 млн рублей. Кроме того, с 2,7 раза увеличил представительские расходы «Хоум Кредит энд Финанс Банк» — с 6,8 млн до 18,6 млн рублей.

Лидерами же по годовому росту представительских расходов стали «Кетовский коммерческий банк» (в 104 раза — с 2 тыс. до 208 тыс. рублей), «Национальный банк сбережений» (в 53 раза — с 1 тыс. до 53 тыс. рублей), «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (в 28 раз — с 3 тыс. до 84 тыс. рублей) и «Восточный экспресс банк» — единственный относительно крупный банк, существенно увеличивший эту категорию расходов (с 556 тыс. до 10,7 млн рублей).

Расходы банков РФ на представительские расходы за 2017 год

Наименование банка 01.01.2018 01.01.2017 Изменение АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 193.739 — — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 104.100 126.820 -18% Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 71.997 96.821 -26% «Газпромбанк» (Акционерное общество) 67.976 63.637 7% Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 61.468 46.729 32% «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) 35.805 32.472 10% Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 33.692 23.895 41% Акционерное общество «Кредит Европа Банк» 28.785 11.227 156% Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 25.051 34.102 -27%

Татарстанские банки оптимизируют представительские траты

Татарстанские банки увеличили командировочные расходы на 8% — с 79,5млн до 86 млн рублей. Крупнейшим банком по этим расходам стал «АК БАРС» Банк — на него пришлось около 69 млн рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Находящийся на втором месте «Банк Казани» увеличил расходы на 9% — с 3,3 млн до 3,6 млн рублей. Замыкает тройку «Татсоцбанк» с ростом 17% — с 2,3 млн до 2,7 млн рублей. Абсолютным лидером же по росту командировочных расходов стал «АвтоКредитБанк» — он оказался более чем четырехкратным, правда, цифры тут совсем незначительные — 66 тыс. рублей.

Расходы банков РТ на служебные командировки за 2017 год



Банк 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 17/16 17/15 ПАО «АК БАРС» Банк 68.914 61.366 81.272 71.405 187.046 12% -15% ООО КБЭР «Банк Казани» 3.578 3.285 1.318 831 518 9% 171% АО «ТАТСОЦБАНК» 2.695 2.306 1.870 294 216 17% 44% ПАО «АКИБАНК» 2.553 2.129 4.461 4.739 3.918 20% -43% АО «Автоградбанк» 1.999 2.328 1.508 651 1.418 -14% 33% АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1.894 2.093 2.871 3.887 2.204 -10% -34% АКБ «Заречье» (АО) 1.237 3.656 4.945 3.954 4.523 -66% -75% АКБ «Энергобанк» (ПАО) 869 621 666 458 394 40% 30% ООО Банк «Аверс» 794 681 865 460 389 17% -8% ООО «Камкомбанк» 672 579 704 1.075 738 16% -5% «Тимер Банк» (ПАО) 418 0 2.051 1.713 2.288 — -80% АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» 152 47 64 55 20 223% 138% АО «ИК Банк» 135 352 527 176 161 -62% -74% ООО «АвтоКредитБанк» 66 15 4 31 41 340% 1550% ООО «АЛТЫНБАНК» 36 38 53 47 49 -5% -32%

Что касается представительских расходов, то они еще меньше: на все татарстанские банки приходится 14,2 млн рублей, причем за год показатель снизился на 16%. Лидером тут стал «АК БАРС» Банк с 10,7 млн рублей, при этом за год его траты на представительские цели снизились почти на четверть. Второе место занимает «Аверс» с 1,7 млн рублей (на 29% больше, чем год назад), третье — «Автоградбанк» с 911 тыс. рублей (годом ранее — на четверть больше). Самый большой рост зафиксирован в «Камкомбанке» — в два раза, но цифра все равно незначительная — 140 тыс. рублей.

Расходы банков РТ на представительские расходы за 2017 год



Банк 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 17/16 ПАО «АК БАРС» Банк 10.746 14.219 18.082 15.444 17.360 -24% ООО Банк «Аверс» 1.664 1.292 537 234 269 29% АО «Автоградбанк» 911 733 370 309 413 24% ПАО «АКИБАНК» 262 226 262 318 356 16% ООО КБЭР «Банк Казани» 153 146 176 175 270 5% «Тимер Банк» (ПАО) 151 0 883 1.070 901 — АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 143 142 195 300 357 1% ООО «Камкомбанк» 140 72 305 47 57 94% ООО «АвтоКредитБанк» 54 53 61 30 60 2% АКБ «Энергобанк» (ПАО) 28 74 343 71 46 -62% АО «ТАТСОЦБАНК» 0 0 0 0 0 — АО «ИК Банк» 0 0 0 0 0 — АКБ «Заречье» (АО) 0 93 314 284 116 -100% ООО «АЛТЫНБАНК» 0 0 0 0 0 — АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» 0 0 0 0 0 —