Алексей Серебряков: «Нашей национальной идеей является сила, наглость и хамство»:

Известный актер Алексей Серебряков стал новым гостем программы «вДудь». В разговоре с Юрием Дудем Серебряков рассказал в том числе о своем отношении к «закону Димы Яковлева» и о причинах переезда за границу: последние 6 лет актер с семьей проживает в Торонто.

