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Алексей Серебряков: «Нашей национальной идеей является сила, наглость и хамство»

10:00, 21.02.2018 86

Популярный актер в студии у Юрия Дудя

Алексей Серебряков: «Нашей национальной идеей является сила, наглость и хамство»

Известный актер Алексей Серебряков стал новым гостем программы «вДудь». В разговоре с Юрием Дудем Серебряков рассказал в том числе о своем отношении к «закону Димы Яковлева» и о причинах переезда за границу: последние 6 лет актер с семьей проживает в Торонто.

комментарии 86

комментарии

  • Анонимно 21 февр
    Читая и слушая такое, иногда хочется задать встречный вопрос: "А что ты своими ролями, действиями и прочим сделал, чтобы всего этого стало чуть-чуть поменьше?" Ответов чаще всего, всё валим на горячо ненавидимое государство... "Скучно жить на свете, господа"
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    Анонимно 21 февр
    Уж кто-кто, а Серебряков сделал своими ролями столько для своей страны... задрали ля-ляйчики...
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    Анонимно 21 февр
    Рекомендую Вам посмотреть Левиафан, чтобы не задавать такие вопросы.
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    Анонимно 21 февр
    Вот как раз левиафан сильнее всего выставляет Россиян дикими хамами и быдлом, решающим все вопросы силой и связями, постоянно пьяными и не способными вести цивилизованный диалог.
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    Анонимно 21 февр
    За пределами крупных городов так примерно все и происходит. Да и в крупных городах не намного лучше...
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    Анонимно 21 февр
    В основе, кстати, американская история, режиссер почему-то решил перенести на русскую почву.
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    Анонимно 21 февр
    Согласна полность. Пасквильное кинишко...
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    Анонимно 22 февр
    Многие автовладельцы даже не в состоянии понять что хамство это и езда по тротуарам и стоянка на газоне или поперёк подъезд. Напротив, они даже уверены что именно это норма!
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    Анонимно 21 февр
    Задайте. Ответят.
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    Анонимно 22 февр
    Вы посмотрите на его потухший взгляд - у него явная депрессия ! Отсюда и негативный взгляд на все. Даже переезд в Канаду не помог радоваться жизни - взгляд не загорелся - вот и ворчит как старушка на скамейке, когда с ней не поздоровились сразу стал хамом. Кстати, ухудшение характера с возрастом бывает следствием атеросклероза сосудов головного мозга, т.е. следствие нарушения мозгового кровообращения.
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    Анонимно 22 февр
    А вы отъезжали от Москвы километров на 200? Уж Петропавловск-Камчатский точно можно снимать в фильмах о 70-х. И даже ретушировать ничего не надо.
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    Анонимно 23 февр
    Мы живём в Казани в 800 км от от Москвы !
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    Анонимно 23 февр
    Некрасов : " Не будет сын смотреть спокойно на горе матери родной,
    Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой"
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    Анонимно 26 февр
    Вы крупный административный центр. А видели ли вы такие административные центры как Калуга или Смоленск... В Казань вложились, как вложились в Грозный, а в Петербурге дворы гадкие, парадные в ужасном состоянии, фасады потрясающе грязные. Так что покатайтесь и посмотрите, прежде чем примеры приводить
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    Анонимно 01 марта
    В любом городе можно найти помойки и трущобы, а так же алкашей и хамов! И даже среди артистов в Москве или Америке.
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  • Анонимно 21 февр
    говорит все правильные вещи, но все его роли тянут в нашу жизнь какую-то темноту. как-то странно слушать все это...
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    Анонимно 21 февр
    Во-первых,я вопросов не задавал! А странно Вам, потому, что вы чего-то недопонимаете...
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  • Анонимно 21 февр
    отличное интервью. открытый, честный, думающий человек
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    У эмигрантов вроде Серебрякова надо забирать Российский паспорт и лишать гражданства. Если уехал, значит уехал на всегда. А то хорошо устроились.
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Знаете, Конституция РФ не запрещает быть дураком.
    А вот лишение гражданства запрещает.
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Никогда не поздно сделать поправку к Конституции, и уверяю Вас, народ это поддержит на референдуме если этот вопрос будет обсуждаться. А наличности переходить это просто, особенно когда нет аргументов.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Он всего лишь человек. А человеку свойственно ошибаться. И неизвестно, какими личностными качествами обладает актер. Может, он по себе всю Россию судит!
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Как нам не нравится правда!!! Я тоже сразу внутренне воспринял так, а если немного подумать проанализировать. Не пробовали? Понятно не дано.
    Не пеняйте на зеркало коль рожа крива! Очень правильно сказал. Хамство, мат (ну как же ваш могучий без энтого).
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Любят же наши либеральные артисты, проживающие за границей душевно страдать из-за того, что их налоги в России идут на производство оружия, сначала Макаревич сильно переживал, теперь этот страдает от того, что часть налогов идет на производство "ракет которые летают в Сирии". Хотелось бы спросить, а налоги с зароботков в той же США, совсем не идут на производство оружия, которое применяется западной коалицией в той же Сирии? Или тут как Макаревич говорил, западу можно, потому что они цивилизованные?
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    а вы не думали что Серебряков и такие как он правы , а вы нет?
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    В чем прав? Можете конкретно, на примере моего предыдущего сообщения мне объяснить в чем он прав, а я нет? В том что бомбы собранные на западе на деньги их налогоплательщиков - это замечательно, а бомбы построенные у нас - это дикость и подлость?
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Причём здесь какие-то американские бомбы? Человек, вообще, в Канаде живёт, хватит заниматься казуистикой. Про хамство и наглость чистая правда, я это вижу и бываю за грницей, такое там очень редко встречаешь. Актёр живет в Торонто, на фоне Москвы и Казани, там реально люди по человечески друг к другу относятся.
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Очень забавно читать тех,кто говорит что он прав и что кругом хамы . НО ЭТО ВЕДЬ И ПРО ВАС ЛИЧНО , Или вы считаете как в итальянской пословице: " Все женщины б...ди ,кроме моей мамы - она святая".
    После войны дерьма было похлеще, а Бондарчук снял фильм "Судьба человека" от которого хочется жить и наши родители выжили и нас вырастили . А "мы" смотрели фильмы начиная с "Меня зовут Арлекин"конца 80-х и кончая "Дурак" , вот так и живем - что смотрим и видим в других врагов. Если человеку долго говорить , что он хам - он им станет.
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Вы что пытаетесь доказать? Большинство людей замечательные люди, но хамства и наглости полным полно. У нас хамство на наших соседей льется прям с экрана телевизора в новостях, люди проецируют это в быт. Хамство, если хотите, государственная политика
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    что тут забавного ? наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную сталь наши дети ругаются матом нас самих почти не осталось Алексей прав на сто процентов
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Серебряков интересно мыслит. Как он сказал что границы России будут размываться? Имел ли он ввиду что Россия развалится?
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    скорее наоборот, границы России будут размываться и она постепенно вернет себе все то, что у нее было украдено нынешним мировым правительством. Все свои территории вернет. Всю землю. Теперь время работает на нас)
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    13:26 ну мечтайте. Серебряков ведь говорит в этом интервью что американцы действуют и работают а русские мечтают и пьют, а забор построить не могут
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    ну, не совсем так, некоторые очень хорошие заборы строят
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    только некоторые и то узбеки построили
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Прав Серебряков что в России кругом вранье и воровство!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    А Татарстан не Россия?
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Честно и правдиво!
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    молодец, все верно ! представители русского мира из этого рода
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Ну да, а в США нет коррупции, не пьют, живут шикарно в долг и вообще там "благоденствие"! Все та у нас плохо, а в 90-х, когда развалили Союз была так "замечательно", дальше не куда! США прогрессирует за века не в лучшую сторону. Их национальной идеей стала вседозволенность, плевала она на весь мир с их амбициями на независимость и суверенитет. Их национальная идея "чего хочу, то и делаю и плевать на всех"! Ну тогда уж лучше вспомнить о Советском Союзе - тишина (по сравнению с настоящим временем), социальная защищенность, вот об этом и надо думать. А коррупция... она в любой стране, разных масштабов только и США не исключение. Если Серебряков нашел покой в Канаде, это его право. Разонравится в Канаде, найдет еще где пожить, рыба ищет где глубже....
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Такие заявления разжигают межнациональную вражду. Безответственная ненавистническая позиция.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Молодец какой, только деньги почему-то зарабатывает здесь...
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    С уважением относился к г-ну Серебрякову до сегодняшнего дня. Понимаю, что живёт в Канаде просто потому, что там удобно ему и его семье. Это нормально. Не понимаю человека, которые демонстративно хамит стране, в которой родился и состоялся! Страна у нас такая, какая есть. Не нравится- живи в Торонто. Почему он только не видит, что в западном англосаксонском мире всё тоже самое? Более того, у них вся система построена на наглости, праве сильного и хамстве, даже на государственном уровне. Отвечаю: за ВИД на жительство нужно отрабатывать!
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Вы хоть раз за границей то были? Вы говорите о политике, нормальные люди не будут переносить её на личные отношения. Канада, вообще, тихая страна. В "Реальном времени" статья была, где переехавшая в Польшу жительница Казани говорила, что поляки к русским лучше относятся, чем мы здесь друг к другу и это правда. Ваша обиженная реакция в стиле "сам дурак" только подтверждает слова актёра
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Серебряков правильно описал ситуацию в стране. Наши граждане в значительной степени боятся в этом признаться. Или сами не считают указанное пороком. Панкратову-Черному: к сожалению, в нашей стране последние десятилетия окружающая среда влияет значительнее родителей.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Был по больше вашего! И США и в Польше и Великобритании жил. Причём тут политика. Везде есть, что сказал уважаемый господин и в Канаде то же. А вот, пардон, обо...ть нужно "своих", чтобы быть в тренде. В том то и дело актёр заигрался!
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Я же просто вижу, что человек с такими взглядами, максимум, в Турцию летал. Везде есть хорошее и плохое, важно в каких масштабах. Человек открыто говорит о наших пороках, отвечая ему "сам дурак" вы только подтвержаете, сказанное им
    Ответить
  • Анонимно 21 февр


    ну, уехал и уехал. Здесь прибрел славу, деньги, образование получил. не нравится, не надо. Живи, где хочешь. но зачем плевать на ту страну, которая тебя взрастила, какая бы она не была. Здесь все плохие, а я хороший, поэтому уехал. Флаг в руки!
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Везде есть свои изъяны, на западе слишком много демократии, я считаю, так тоже нельзя) и Серебряков в чем-то прав, безусловно. Наверное, говорить о том, что национальная идея в нашей стране хамство - это слишком. Но это аллегория такая, мне кажется. Просто хамства очень много. Взять хотя бы работодателей - каждый второй директор считает, что он "хозяин" на своем предприятии. Это ли не хамство? Отношение к работникам как к скоту, снисхождение до простого соблюдения закона... этого полно, к сожалению( долго нам еще перевоспитываться, и пока перспектива-то не радужная
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Смотрю, многим, их жвачки с джинсами приелись? а может ножки Буша невкусные были ? а может пословица "Семеро с ложкой - один с сошкой" отжила свое в России ? Себе врете! вот это самое страшное!
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Алексей Серебряков: «Нашей национальной идеей является сила, наглость и хамство»:

    Сила – ситуации на дорогах; в общественном транспорте; на улице и т.д.
    Наглость - ситуации на дорогах; в общественном транспорте; на улице и т.д.
    Хамство - ситуации на дорогах; в общественном транспорте; на улице и т.д.
    Чиновник, руководитель, блюститель порядка (полиция) и т.д. и тому подобное.
    Задайтесь вопросом разве это не правда???
    Ответить
    Анонимно 21 февр
    Здесь вопрос не только в чиновниках, полицейских и руководителях, все они с народа, просто кто-то дорвался, а кто-то побаиватся "бузить"
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    А ЗА ПРАВДУ ТЕПЕРЬ ЗАГНОБЯТ МУЖИКА.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Загнобят, хотя я с Серебряковым согласен
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Правды в стране нет, поэтому мужика сейчас будут травить СМИ
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Админ, завтра годовщина начала
    "Первого Ледяного похода" (1-й Кубанский).
    Тему сделай.
    Помянем русское воинство, живота своего не пожалевшего за Россию-матушку.

    Почти день в день с образованием Красной армии - 22 февраля 1918 года - начался и знаменитый "Ледяной поход" (1-й Кубанский) только что сформированной Добровольческой белой армии под командованием генерала Л.Г. Корнилова, а после его гибели – А.И. Деникина.

    Любовь к Родине и вера в успех двигали эту горсть плохо вооруженных людей на беспримерный в военной истории поход. Без надежды на помощь, без тыла, без снарядов, армия, высоко подняв знамя Единой Великой России, пошла против заливавшей страну красной волны навстречу неизвестному будущему.

    Вряд ли за всю свою военную историю в России была когда-нибудь армия равная по героизму этим добровольцам. Великие потрясения великой страны породили великих по духу героев.

    «Если нам не суждено будет победить - покажем, как умеет умирать русская армия»

    Лавр Георгиевич Корнилов.
    Ответить
  • Анонимно 21 февр
    Серебряков говорит правду. Россияне, как только оказываются за границей, начинают избегать общения со своими согражданами. Просто потому ,что стыдно за их манеры. Это известный факт. А манеры такие, как сказал актер. Он не осуждает никого. Он озвучивает факт. Низкий уровень культуры и невежество увы...Это везде...Огромное количество мрачных курящих женщин, громко матерящихся мужчин....Разве мы не встречаем их на каждом шагу...О культуре быта просто молчу....Конечно Серебряков прав....Немытая Россия она и есть такая....
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  • Анонимно 21 февр
    „Дайте народу грамоту и облик человеческий, а потом социализируйте, национализируйте, коммунизируйте, если... если тогда народ пойдёт за вами.“

    Антон Иванович Деникин
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  • Анонимно 21 февр
    Просто мы чего-то хотим от народа, а как чего-то можно от него хотеть, когда народ в общем и целом не может на себя со стороны смотреть.
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  • Анонимно 22 февр
    Серебряков, не бойся травли! Правильно сказал про ВВ вранье и воровство! Сила наглость и хамство это хорошо! Лучше русской простоты, открытости и незлопамятности! Кстати, в детстве, после просмотра Фаната начал заниматься спортом - легкой атлетикой. Что не раз мне впоследствии помогло.
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  • Анонимно 22 февр
    Он не о России сказал, а в целом.Наши же на свой счёт приняли.Без силы, наглости и хамства не состоялась бы ни Британская Империя, ни США.Да те же Голландия, Испания и Португалия опираясь на силу, наглость и хамство имели вес в мире в своё время.
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  • Анонимно 22 февр
    Правда глаза колет.
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  • Анонимно 23 февр
    Люди!Обратите внимание не внешний вид Серебрякова...Он далеко,не создаёт впечатление состоявшегося и самодостаточного человека.Выглядит неряшливо,социально одетым ,больным,Принимающим на грудь)),абсолютно в себе не уверенным и без живого блеска в глазах -- стареющего одинокого человека.Без какого -- либо нормального будущего. Как журналиста,его серая,абсолютно без авторитетная личность(если это ещё можно так назвать),меня бы не заинтересовала.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Согласен, у него взгляд пессимиста, вот он все кругом чёрной краской раскрасил и видит только негатив.
    Как говорится, плохое настроение с утра - это диагноз!
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  • Анонимно 23 февр
    Уважаю правдивого Алексея Серебрякова. Талантливого актера с честными глазами, но не жоп_лиза. Ромил.
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  • Анонимно 24 февр
    Правильно сказал Россия такая и есть,подтверждение этому драки на телевидении,до чего докатились.Уважаю Серебрякова за честную позицию.Стыдно должно быть тем кто выступает и оправдывает хамство,силу,наглость.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Он прав во многом. Давайте сделаем так, чтобы никто не смог в будущем утверждать такое. Я думаю, что он сказал такое с горечью в сердце не принимая наглость и хамство. Кто возьмется утверждать, что наглости, силы и хамства нет в России ?
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    Похоже Вы Алексей простой и честный человек, родившийся не в том месте и не в то время.
    Ответить
  • Анонимно 25 февр
    1. жоржик. "Анонимно 21 февр
    Был по больше вашего! И США и в Польше и Великобритании жил. Причём тут политика. Везде есть, что сказал уважаемый господин и в Канаде то же. А вот, пардон, обо...ть нужно "своих", чтобы быть в тренде. В том то и дело актёр заигрался! Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90482-aleksey-serebryakov-nashey-nacionalnoy-ideey-yavlyaetsya-sila-naglost-i-hamstvo"
    2. даже если он:
    2.1. заигрался;
    2.2. сказал в сердцах;
    2.3. сказал правду;
    2.4. и так далее и того подобного;
    то что?
    3. оценивая то, что сказал Серебряков о ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ национальной идее, те, которые верят в свою родину, Россию, ОБЯЗАНЫ согласиться да ЭТА идея нам не нравиться, НО она ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ...что бы и как бы мы тут не писали и не говорили бы о человеке, который её первым озвучил. Ну и что дальше?
    4. Наглость в словаре Синонимов :бесстыдство, бессовестность, нахальство, бесцеремонность, беспардонность, бесстыжесть. Ну и что Вы на это скажете? Ничего не напоминает?
    5. Ха́мство (по имени сына Ноя — Хама[1]) — тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения[2]. Человек использует ТАКТИКУ хамства в общении с целью ЯВНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ своего превосходства, более высокого социального статуса[3], ОСОЗНАВАЯ при этом СВОЮ ПОЛНУЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (плюнть мне врожу. Если я не прав[4]. Хамство может быть и невербальным, примером чего может служить так называемое «хамство на дорогах», при котором используются «различные приёмы неаккуратного вождения, создающие нервную и аварийно опасную обстановку на дорогах, а также жестовые приёмы»[4]. Ну и что Вы на это скажете?
    6. вот нам строили коммунизм, так скажем строчили в газете "Правда", выступали по ящику, обещали коммунизм, развитой социализм, принимали постановления об увеличении товарооборота за счёт продажи водки,, исполняя варшавянку без второго куплета получая за это звания и так далее... и так ХГДЕ же коммунизм? А хгде те, кто строил его (коммунизм) нашими руками?
    7. Они строят, опять же нашими руками, будущее себе и своим детям, хгде то там, где их потом разденут до нитки и устанут пыль глотать (классика текущего момента), но не тут, а заодно катят бочку на удравшего от этого бардака и спасшего от этого бардака СВОИХ ДЕТЕЙ! Вот тут можно говорить о понятии «совесть»? А? есть же единожды солгавши, кто тебе поверит. А Вы почему верите?
    8. вот тут говорили об остракизме, а Вы примерьте на себя, особенно когда Вы правы на 105%?
    9. мы все тут говорим о сказавшем, о содержании, а он то сказал о "национальной идее" ну и что, как сказал бы спец. по АЭС..
    10. нация [ жен. род ] ( латинский natio) это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
    11. национальный в словаре Ожегова:1. национальный лен льна 1 см нация 2. Принадлежащий, свойственный данной нации, народности, выражающий ее характер Н обычай. Национальная культура
    12. Конституция РФ узаконила образования по национальному признаку в виде государств- республик, а вот национальность указывать посчитала необязательной, и теперь НЕПОНЯТНО по какому принципу, то есть по папе как в Ираке, или по маме как в Израиле определять национальность тех, кто проживает в данных образованиях, так скажем...
    13. то есть, мне нравиться как в Израиле-по маме, а как правильно, то есть по закону набирается контингент республики – государства непонятно;
    14. к чему всё это? Думаю, что если в ЛЮБОМ государстве за 180 национальностей, то в таком государстве даже если есть народ, численность которого за 80% надо вести речь НЕ о Национальной идее, а ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕЕ данного государства;
    15. такие вот дела в ...понятиях, вернее в применении понятий... это к тому, что НА САМОМ ДЕЛЕ сказал, не осознавая сам Серебряков, так скажем.. правильно сказали что .. надо ...
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    Анонимно 26 февр
    лайк
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    что печально - суждения Алексея абсолютно реальны и понятие национальной идеи, охарактеризованные общим состоянием внемосковья тоже. И согласны с этим все внемосквичи. Но что нам преподносит московский бомонд от синема и их журналисты? Они же переполнили эфир лженетерпением к истине
    Ответить
    Анонимно 26 февр
    А я думаю, что то что показывают по первому каналу,это для того чтоб стало тошнить от этого. И тогда произойдёт отторжение этого мерзостного,что переполнило всю жизнь. Хотя в Татарстане вряд ли .здесь своя идея, националистическая.
    Ответить
  • Анонимно 27 февр
    А где г-н Серебряков быдло и хамов видел? Он что, вечером в одиночку по Чистополю гулял или по Нижнему Тагилу? Нет, скорее всего. Телевизор смотрит? В России всё есть и быдлячество и интеллигентность, странно и смешно, когда об этом говорят люди, лично не сталкивавшихся, живущие за тысячи километров.
    Ответить
  • Виктор Феоктистов 28 февр
    Каждый зарабатывает как может.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Серебреков прав, много у нас негатива в жизни.С телеэкранов льется пошлость.О чем обсуждают на экране и как.Ужас ругань и полное бескультурие.Чем история грязнее и пошлее,тем больше рейтинг канала. А фильмы по НТВ одни драки и кровь.Сколько нищих стало, беспризорников.Как выбора все обещают кругом.А в итого пшик.Покупаю газету Версия и на последней странице всегда фото девушек в одних трусиках.Какая цель этих фото не пойму в таком серьезном издании.А реклама задавила уже нас.Вот такая жизнь,нет ни какой культуры.Открывая Яндекс новости и читаю ,Этого убили, здесь ДТП,тот развелся,а Волочкова опять широко раздвинула ноги.Вот что нам втюхивают.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    В целом Серебряков во всем прав, а местами- просто молодец. Хотите увидеть моральное лицо общества- не надо даже никуда отъезжать.. С Лентой одной из соцсетей сконтактируйтесь- и потонете в матерщине. А если ещё что-то вякнете- закидают вас "дерьмом с помойки".. Там же тусуется ваше Будущее. А кому-то это нравится. И кулик хвалит свое болото, а кто-то радуется грязи..
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Нет, то что мат в комментах уоu tube, это ответная реакция на то с чем сталкиваются люди в жизни каждый день. И нужно учесть что пол страны отсидели иль сидят в тюрьме.откуда же взяться воспитанным культурным людям. Конечно здесь хамье установило воровские порядки.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Понравилось сказанное Серебряковым, когда он уезжал.. Он же сказал тогда, что просто увозит детей от тогдашней грязи в стране. А проблемы с детьми у него, оказывается, были глубже.. Сам он никуда и не уезжал, и сказал, что, как только поставит детей на ноги, вернется на Родину. Так, что всё нормально.
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  • Анонимно 04 марта
    Может было, не читал все комменты, а у самого Серебрякова можете спросить - почему его дети, семья живут в Германии постоянно, а сам Алексей прилетает в Россию только на съёмки, то есть деньги зарабатывает в дикой России, а живёт в благополучной Германии. Молодец, чё! Вот такие нас и учат Родину любить!
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    Анонимно 04 марта
    где и как такие вас учат родину любить, нечужестранный вы наш? Мусор-то сегодня вынесли, или опять мамка всё сделает?
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    Анонимно 05 марта
    Не публикуют мой ответ тебе, видимо здесь нужны только рафинированные посты, ладно отвечу так, если Серебряков так печётся о России, о духовности - пусть живёт в России и наглядно демонстрирует как надо строить идеальную Россию... А то сам за бабло снимается в пошлых клипах хохляцкой эпатаж-группы «Поющие трусы» или скажешь что он снимается ради любви к искусству в этой непотребщине??? И ещё, говори только от своего имени, не обобщай свою точку зрения!
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  • Анонимно 05 марта
    полностью согласна с Алексеем. почему только о национальной идее? а как он правильно говорит всё остальное!!!! так страшно на самом деле оказаться лишним человеком в 47 лет!!! не нужны мы нашему государству! переехала с урала в бурятию и уже три года слышу "а что вы к нам приехали?" когда в больницу прихожу, когда в центре занятости на очередь встаю и т.д. а то что я платила 27 лет (чистый стаж) налоги нашему общему государству, в т.ч. и дотационной Бурятии?... представляете, за 3 года стала настоящей националисткой! мечтаю о русской автономной республике с особыми правами как Татарстан или любая кавказская республика.... ну нет у человека в 50 лет больше сил бороться! нет у человека больше сил ждать! вот мне 47 я просто хочу пожить! я всю жизнь работала по 14-16 часов, воспитала сына, никогда не ездила по льготам на курорты, ходила на больничный не чаще 1 раза в 3 месяца, не получала бесплатно жилья и т.д. и теперь так жутко осознавать и чувствовать себя старой, больной, выжатой и выброшенной!!!! правильно он всё говорит! живу в Улан-Удэ и выхожу из дома 2 раза в неделю, да и на урале ещё три года назад, одной из причин передвигаться только на такси было как раз то, о чём он говорит - хамство , наглость и т.д. и т.п. вот как то так.... а судить других очень просто, пока самого не клюнет...
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    Анонимно 06 марта
    Вам душечка не надо по национальным республикам разъезжать, езжайте в "русскую автономию" это как рза даже не урал, а рязанщина и вологодчина, однако. Там встретив вас, сразу зацалуют, словами "земляки" будут привечать. Ой, ошиблись с выбором места прожития то.
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  • Анонимно 05 марта
    люди, очнитесь!!!
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  • Анонимно 05 марта
    сказал Алексей и тут же начали ему все хамить, нагло врать и пугать силовыми воздействиями
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  • Леонид Оценов 06 марта
    Хороший,толковый актёр.Что то не так пошло или ни в себе был,прорвало...с кем не бывает.Не надо его хаять!Он такие роли сыграл,дай бог каждому...
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