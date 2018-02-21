Алексей Серебряков: «Нашей национальной идеей является сила, наглость и хамство»
Популярный актер в студии у Юрия Дудя
Известный актер Алексей Серебряков стал новым гостем программы «вДудь». В разговоре с Юрием Дудем Серебряков рассказал в том числе о своем отношении к «закону Димы Яковлева» и о причинах переезда за границу: последние 6 лет актер с семьей проживает в Торонто.
комментарии
Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой"
А вот лишение гражданства запрещает.
Не пеняйте на зеркало коль рожа крива! Очень правильно сказал. Хамство, мат (ну как же ваш могучий без энтого).
После войны дерьма было похлеще, а Бондарчук снял фильм "Судьба человека" от которого хочется жить и наши родители выжили и нас вырастили . А "мы" смотрели фильмы начиная с "Меня зовут Арлекин"конца 80-х и кончая "Дурак" , вот так и живем - что смотрим и видим в других врагов. Если человеку долго говорить , что он хам - он им станет.
ну, уехал и уехал. Здесь прибрел славу, деньги, образование получил. не нравится, не надо. Живи, где хочешь. но зачем плевать на ту страну, которая тебя взрастила, какая бы она не была. Здесь все плохие, а я хороший, поэтому уехал. Флаг в руки!
Сила – ситуации на дорогах; в общественном транспорте; на улице и т.д.
Наглость - ситуации на дорогах; в общественном транспорте; на улице и т.д.
Хамство - ситуации на дорогах; в общественном транспорте; на улице и т.д.
Чиновник, руководитель, блюститель порядка (полиция) и т.д. и тому подобное.
Задайтесь вопросом разве это не правда???
"Первого Ледяного похода" (1-й Кубанский).
Тему сделай.
Помянем русское воинство, живота своего не пожалевшего за Россию-матушку.
Почти день в день с образованием Красной армии - 22 февраля 1918 года - начался и знаменитый "Ледяной поход" (1-й Кубанский) только что сформированной Добровольческой белой армии под командованием генерала Л.Г. Корнилова, а после его гибели – А.И. Деникина.
Любовь к Родине и вера в успех двигали эту горсть плохо вооруженных людей на беспримерный в военной истории поход. Без надежды на помощь, без тыла, без снарядов, армия, высоко подняв знамя Единой Великой России, пошла против заливавшей страну красной волны навстречу неизвестному будущему.
Вряд ли за всю свою военную историю в России была когда-нибудь армия равная по героизму этим добровольцам. Великие потрясения великой страны породили великих по духу героев.
«Если нам не суждено будет победить - покажем, как умеет умирать русская армия»
Лавр Георгиевич Корнилов.
Антон Иванович Деникин
Как говорится, плохое настроение с утра - это диагноз!
Был по больше вашего! И США и в Польше и Великобритании жил. Причём тут политика. Везде есть, что сказал уважаемый господин и в Канаде то же. А вот, пардон, обо...ть нужно "своих", чтобы быть в тренде. В том то и дело актёр заигрался! Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90482-aleksey-serebryakov-nashey-nacionalnoy-ideey-yavlyaetsya-sila-naglost-i-hamstvo"
2. даже если он:
2.1. заигрался;
2.2. сказал в сердцах;
2.3. сказал правду;
2.4. и так далее и того подобного;
то что?
3. оценивая то, что сказал Серебряков о ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ национальной идее, те, которые верят в свою родину, Россию, ОБЯЗАНЫ согласиться да ЭТА идея нам не нравиться, НО она ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ...что бы и как бы мы тут не писали и не говорили бы о человеке, который её первым озвучил. Ну и что дальше?
4. Наглость в словаре Синонимов :бесстыдство, бессовестность, нахальство, бесцеремонность, беспардонность, бесстыжесть. Ну и что Вы на это скажете? Ничего не напоминает?
5. Ха́мство (по имени сына Ноя — Хама[1]) — тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения[2]. Человек использует ТАКТИКУ хамства в общении с целью ЯВНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ своего превосходства, более высокого социального статуса[3], ОСОЗНАВАЯ при этом СВОЮ ПОЛНУЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (плюнть мне врожу. Если я не прав[4]. Хамство может быть и невербальным, примером чего может служить так называемое «хамство на дорогах», при котором используются «различные приёмы неаккуратного вождения, создающие нервную и аварийно опасную обстановку на дорогах, а также жестовые приёмы»[4]. Ну и что Вы на это скажете?
6. вот нам строили коммунизм, так скажем строчили в газете "Правда", выступали по ящику, обещали коммунизм, развитой социализм, принимали постановления об увеличении товарооборота за счёт продажи водки,, исполняя варшавянку без второго куплета получая за это звания и так далее... и так ХГДЕ же коммунизм? А хгде те, кто строил его (коммунизм) нашими руками?
7. Они строят, опять же нашими руками, будущее себе и своим детям, хгде то там, где их потом разденут до нитки и устанут пыль глотать (классика текущего момента), но не тут, а заодно катят бочку на удравшего от этого бардака и спасшего от этого бардака СВОИХ ДЕТЕЙ! Вот тут можно говорить о понятии «совесть»? А? есть же единожды солгавши, кто тебе поверит. А Вы почему верите?
8. вот тут говорили об остракизме, а Вы примерьте на себя, особенно когда Вы правы на 105%?
9. мы все тут говорим о сказавшем, о содержании, а он то сказал о "национальной идее" ну и что, как сказал бы спец. по АЭС..
10. нация [ жен. род ] ( латинский natio) это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
11. национальный в словаре Ожегова:1. национальный лен льна 1 см нация 2. Принадлежащий, свойственный данной нации, народности, выражающий ее характер Н обычай. Национальная культура
12. Конституция РФ узаконила образования по национальному признаку в виде государств- республик, а вот национальность указывать посчитала необязательной, и теперь НЕПОНЯТНО по какому принципу, то есть по папе как в Ираке, или по маме как в Израиле определять национальность тех, кто проживает в данных образованиях, так скажем...
13. то есть, мне нравиться как в Израиле-по маме, а как правильно, то есть по закону набирается контингент республики – государства непонятно;
14. к чему всё это? Думаю, что если в ЛЮБОМ государстве за 180 национальностей, то в таком государстве даже если есть народ, численность которого за 80% надо вести речь НЕ о Национальной идее, а ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕЕ данного государства;
15. такие вот дела в ...понятиях, вернее в применении понятий... это к тому, что НА САМОМ ДЕЛЕ сказал, не осознавая сам Серебряков, так скажем.. правильно сказали что .. надо ...