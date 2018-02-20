«Мы встретили премьер-министра Дагестана Артема Здунова — очень были рады видеть»

Инвестфорум «Сочи-2018»: делегация из Татарстана не без результатов встретилась с Артемом Здуновым и принесла в республику планы Metro Cash and Carry на экспансию рынка

Татарстан с инвестиционного форума в Сочи привез «экологичные» проекты Metro Cash and Carry, надежду на решение «молочного» вопроса и пару десятков соглашений о сотрудничестве с коллегами из регионов и бизнесом. О походе практически самой большой по численности делегации в Краснодарский край сегодня рассказали на брифинге в кабинете министров, предварительно анонсировав также предстоящий казанский форум «Россия — Исламский мир». Подробности — в материале «Реального времени».

«Молочный» вопрос услышали

О том, как Татарстан хвалили на российском инвестиционном форуме в Сочи и какие новые проекты удалось привлечь в республику, сегодня в кабинете министров рассказывали глава АИР РТ Талия Минуллина и заместитель министра экономики РТ Наталья Таркаева.

Татарстан на форуме был представлен внушительной делегацией из более чем 70 человек. Большая часть из них — представители бизнес-сообщества, которые поехали в Сочи за свой счет, но получили поддержку в продвижении своих проектов. По словам Талии Минуллиной, больше, чем у республики, делегация была разве что у региона-организатора — Краснодарского края.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в нескольких сессиях форума, но ждали от него в первую очередь не этого — предварительно пообещав татарстанским сельхозпроизводителям озвучить перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым проблему с низкими закупочными ценами на молоко из-за избытка сухого молока, глава республики обратился с этим вопросом к правительству.

Предварительно пообещав татарстанским сельхозпроизводителям озвучить перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым проблему с низкими закупочными ценами на молоко из-за избытка сухого молока, глава республики обратился с этим вопросом к правительству. Фото prav.tatarstan.ru



— Было подготовлено обращение в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева от нашего президента. Это обращение было передано, проблема была озвучена. Дмитрий Анатольевич дал поручение Дворковичу о том, чтобы рассмотреть возможность внедрения мер по разрешению этой ситуации. Наша просьба была услышана, и сейчас мы полагаем, что на федеральном уровне будут проводиться какие-то мероприятия, связанные с разработкой таких мер, — осторожно прокомментировала эти действия руководитель татарстанского АИР, заметив, что они готовы не только выносить проблему на обсуждение, но и предлагать свои варианты ее решения.

«Экологичный» Metro Cash and Carry

Свои результаты дала встреча Рустама Минниханова с представителями ретейлера Metro Cash and Carry, которые планируют продолжить экспансию на рынок Татарстана. Наталья Таркаева рассказала, что до 2020 года сеть планирует открыть в республике еще 150 магазинов шаговой доступности «Фасоль» по франчайзингу.

— Это мелкие магазины в спальных районах, вблизи жилых мест. Со свежими продуктами, в шаговой доступности. В том числе этот проект считается экологичным, потому что он влияет на уменьшение транспортных потоков — человек не будет выезжать для того, чтобы покупать продукты, в отдаленные места, в большие магазины, — добавила в ответ на вопрос «Реального времени» Талия Минуллина.

Кроме того, по словам заместителя министра экономики РТ, компания приобрела земельный участок в 3,3 га на Патриса Лумумбы для реализации пилотного, первого в России проекта по мелкорозничной торговле городского формата. Сейчас там ведутся проектно-изыскательные работы. Третий проект касается ресторанного бизнеса — Metro Cash and Carry планирует запустить «Ресторанный ответ» для подготовки и переподготовки специалистов.

Объем инвестиций в эти проекты пока озвучивать не стали. Наталья Таркаева пояснила «Реальному времени», что на форуме в Сочи была достигнута договоренность, а меморандум о сотрудничестве будет подписан 23 марта на специализированной выставке в Москве.

Наталья Таркаева рассказала, что до 2020 года сеть планирует открыть в республике еще 150 магазинов шаговой доступности «Фасоль» по франчайзингу. Фото toshop.ru



Не без Здунова и с новыми партнерами

Больше 80 встреч было проведено с представителями регионов России, других государств. Например, с посольством Южно-Африканской Республики, Внешэкономбанком, с Алтайским центром инвестиций и развития, с председателем Госкомитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям, с администрацией моногорода Юрги Кемеровской области, с дочерней компанией «Газпромбанка» — банком GPB International, с Корпорацией развития Ульяновской области, с постоянным представителем Крыма при президенте России, с директором по развитию продуктов электронной коммерции Qiwi — продолжать этот список можно еще долго.

— Все эти встречи работают, самое главное, на торговые операции, потому что нам нужно продвигать свою продукцию и рассказывать, что происходит в республике. И дистанционное продвижение, в том числе. Но самое главное — чтобы мы кооперировались с коллегами, чтобы взаимно дополнять друг друга, вместо того, чтобы постоянно сражаться и бороться за какие-либо ресурсы и видеть конкурентов друг в друге, — отметила руководитель АИР РТ.

Соглашения о сотрудничестве были подписаны в том числе с Центром развития промышленности Ленинградской области, с региональным центром поддержки предпринимательства Вологодской области, с Корпорацией развития Среднего Урала, с Агентством по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области, с технополисом «Москва» и другими. Среди них оказался и Дагестан, с Агентством по предпринимательству и инвестициям которого также было подписано соглашение.

— Понятно, что мы встретили премьер-министра Дагестана — очень были рады видеть, желаем еще раз успехов, — улыбнувшись, рассказала Талия Минуллина журналистам о встрече с совсем еще недавно занимавшим пост министра экономики Татарстана Артемом Здуновым.

Больше 80 встреч было проведено с представителями регионов России, других государств. Фото prav.tatarstan.ru



Не все так гладко

Одной из тем обсуждения в рамках форума стали причины потери инвесторов. Что интересно — вопрос в повестку был внесен именно со стороны Татарстана. Руководитель АИР отметила, что с уходом инвесторов сталкиваются все, и влияют на это как политические факторы (как в случае с периодом напряженных отношений с Турцией), так и экономические, и индивидуальные (когда две стороны не могут договориться). Здесь спикер вспомнила об уходе в свое время из республики такого значимого партнера, как Schneider Electric.

— У него был завод в Татарстане, они просто свернули его и ушли. В том числе это была вина агентства, которое я возглавляю. И я это признаю, — дала чистосердечное признание глава АИР.

По ее словам, уход произошел из-за того, что «где-то сломалась коммуникация». Schneider Electric был резидентом частного парка в Лаишевском районе, который в 2013 году поднял арендную плату. Однако иностранный инвестор оказался к этому не готов и предпочел сменить локацию на Екатеринбург. В АИР об их намерении узнали уже по факту переезда.

— И почему я говорю, что это вина моя и моих сотрудников, потому что мы должны быть постоянно на связи с инвесторами, и когда у них возникает какая-то сложность, они должны, как нам кажется, вовремя нас информировать, чтобы мы принимали соответствующие меры. А когда ко мне пришел представитель компании Schneider Electric, он поставил меня перед фактом, что они вывезли оборудование, — рассказала Талия Минуллина, отметив, что «для Татарстана это очень плохая история».

Налаживание взаимодействия в итоге завод в Татарстан не вернуло, но в «Иннополис» принесло первый в России научно-исследовательский центр Schneider Electric.

По словам Талии Минуллиной, земля до сих пор находится в собственности азербайджанского инвестора и он регулярно платит за нее налоги. Фото Максима Платонова



В продолжение инвестиционной темы корреспондент «Реального времени» уточнила у главы АИР, есть ли новости по другому проекту в республике, который должна была реализовать азербайджанская группа компаний Benkons Group. Инвестор выкупил землю в Лаишевском районе недалеко от аэропорта, капсулу строительства завода по производству соков и логистического центра торжественно закладывал президент Татарстана еще в 2015 году.

Республика в этом проекте помогла прокладкой инженерных сетей. Однако на исход это не повлияло. По словам Талии Минуллиной, земля до сих пор находится в собственности азербайджанского инвестора и он регулярно платит за нее налоги.

— Когда мы подводили инженерные сети, в Азербайджане произошла смена экономической конъюнктуры, кризис, и инвестор уже не имел финансовой возможности дальше реализовывать этот проект. Мы контакта не теряем, тем более что земельный участок до сих пор принадлежит им, и надеемся на восстановление этих отношений, — прокомментировала спикер.

Не Сочи единым

Активно сейчас ведется подготовка к событию, которое традиционно проводится в Татарстане, — это форум «Россия — Исламский мир», который пройдет 10—12 мая. Свое участие в KazanSummit подтвердили такие спикеры, как генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений (CIBAFI), генеральный директор Центра развития исламской экономики Дубая и другие. Свое участие также подтвердили 13 послов иностранных государств.

Во время приезда Владимира Путина в Казань, 25 января, его также попросили придать форуму федеральный статус, чтобы приглашение на мероприятие можно было отсылать от имени Российской Федерации. «Предложение встретило поддержку, и сейчас выбирается глава оргкомитета на федеральном уровне. Думаю, это тоже поможет нам собрать больше интересных гостей», — сказала Талия Минуллина.

Активно сейчас ведется подготовка к событию, которое традиционно проводится в Татарстане, — это форум «Россия — Исламский мир», который пройдет 10—12 мая. Фото Олега Тихонова



В Татарстане сейчас создана рабочая группа по исламским финансам, и уже совершено несколько пробных сделок, которые будут анонсированы на KazanSummit.

В работу планируется также вовлекать коллег из других субъектов, но пока говорить об этом преждевременно, считает спикер, поскольку опыта в реализации сделок с исламскими финансами у сторон еще мало.