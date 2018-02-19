Фармацевты готовятся к сокращению числа аптек вдвое

Эксперты «Реального времени» о том, как «добро» на продажу безрецептурных лекарств в магазинах скажется на фармацевтическом рынке

Представители крупных аптечных сетей заявили о том, что если продажу безрецептурных лекарств разрешат в обычных магазинах, то им придется закрыть до половины своих точек, находящихся рядом с универмагами. В свою очередь, одни эксперты «Реального времени» ничего критичного в этой ситуации не видят и прогнозируют разве что рост цен в аптеках для компенсации убытков, а другие — говорят о том, что инициатива «добьет» и так переживающий не лучшие времена фармацевтический рынок. Подробности — в нашем материале.

Аптеки под угрозой?

Предложение Минпромторга РФ разрешить магазинам продавать безрецептурные лекарства получило новый поворот. Крупнейшие фармацевтические сети «Ригла» и «Неофарм» заявили, что в случае принятия законопроекта они будут вынуждены закрыть до половины своих точек, а аптеки в небольших городах закроются полностью. Как сообщает «Коммерсант», гендиректор «Риглы» Александр Филиппов заявил на заседании «Деловой России», что у сети 743 из 1860 объектов сегодня находятся рядом с продуктовыми магазинами, что и ставит их под угрозу закрытия. В малых городах речь идет о 250 объектах ретейлера, которые могут быть закрыты. По словам Филиппова, соответствующее решение будет зависеть от потерянной доли в продажах вследствие принятия законопроекта.

В свою очередь, гендиректор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев отмечает, что у них большая часть аптек (462 аптеки «Неофарм» и «Столички») также соседствует с магазинами и, соответственно, подпадает под угрозу закрытия.

«В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят»,— говорит спикер.

Напомним, что об инициативе Минпромторга стало известно в декабре прошлого года. Законопроект направлен на «развитие внутреннего рынка фармацевтических товаров, позволит повысить уровень доступности препаратов и создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки», говорится в документе. Предполагается, что для реализации безрецептурных лекарств магазинам нужно будет получить специальную лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Александр Филиппов заявил на заседании «Деловой России», что у сети 743 из 1860 объектов сегодня находятся рядом с продуктовыми магазинами. Фото pharmvestnik.ru



Цены поднимутся, но обойдется без масштабного закрытия

По мнению совладельца аптечной сети «Сакура» Марата Бикмуллина, законопроект, безусловно, повлияет на рынок, но «не смертельно».

— Аптеки перестроятся, поскольку рецептурный отпуск лекарственных препаратов все равно остается уделом специалистов. Просто цены поднимутся, так как надо будет компенсировать падающий доход, чтобы не остаться в убытке. А так, продажа БАДов, безрецептурных лекарств в универмагах — это мировая практика, — отмечает собеседник издания.

В России же в случае принятия законопроекта, по мнению Бикмуллина, ожидать закрытия большого числа аптек не стоит.

— Какие-то откроются, какие-то закроются. Людям все равно нужно, чтобы аптека была в шаговой доступности. Аптеки останутся, и их частота расположения, я думаю, сохранится, — комментирует совладелец аптечной сети «Сакура».

По мнению Марата Бикмуллина, законопроект, безусловно, повлияет на рынок, но «не смертельно». Фото Олега Тихонова



«Они делают все, чтобы увеличить свой чек»

Владелец аптек «Рациола» Сергей Андреев придерживается другой точки зрения. По его словам, в последние годы аптеки находятся на грани выживания — если в прошлое десятилетие чистая рентабельность составляла около 5%, то сейчас она не превышает 1—2%. Как следствие — изменения на рынке происходят за счет крупных игроков, которые поглощают своих более слабых собратьев.

— А теперь представьте, на фоне такое рентабельности отбирают еще кусок — процентов 40 продаж. Автоматически больше половины уходит в минус. Падает и средний чек, и проходимость, и обороты процентов на 30—40, — говорит Андреев.

Сам законопроект Минпромторга он оценивает как попытку продуктового ретейла увеличить свой охват на рынке под прикрытием заботы о потребителях.

— Они делают все, чтобы увеличить свой чек, мало заботясь о другом рынке, на котором они никогда не работали. Тем более что этот заход на моей памяти третий или четвертый. Они целенаправленно лезут в фармацевтику, потому что это для них новые покупатели, новые товары и, как следствие, больший средний чек, большая выручка и рентабельность, — комментирует Андреев.

В свою очередь, вспоминая о мировом опыте, он отмечает, что не только ретейл продает лекарства, но и аптеки могут реализовать продукцию из магазинов.

— Единственное отличие заключается в том, что аптеки могут продавать продукты не в вакуумной упаковке. Заходишь в аптеку — это реально супермаркет площадью 1,5—2 тысячи «квадратов». И в самом дальнем конце находится аптека, — приводит собеседник издания пример из Штатов. В Англии, по его словам, в аптеках разрешено продавать и товары без вакуумной упаковки.

— Если что-то дают одному, то дают и второму, соблюдая паритетный рынок конкуренции. В нашем случае ни о какой паритетности мы не говорим, потому что аптечный бизнес на протяжении долгого времени отрезают и обрезают, — констатирует владелец аптек «Рациола».

Если магазины начнут торговать лекарствами, это может привести и к увеличению числа подделок, считает Елена Неволина. Фото riaami.ru

«Господа, получайте лицензию!»

— Что меня больше всего удивляет, уже девять лет идут обсуждения (впервые эта инициатива прозвучала летом 2009 года), и девять лет Минздрав говорит о нецелесообразности такого шага. Потому что лекарственное обеспечение населения — это составная часть медицинской деятельности, а магазины хотят забрать лекарственные препараты безрецептурного ассортимента для свободной продажи. Аргумент один — расширение конкуренции. Но понимаете, не зря же разделены товарные рынки! Лекарственные препараты выделены в отдельный сегмент и регулируются отдельным законодательством! — отметила в разговоре с «Реальным временем» руководитель «Аптечной гильдии» Елена Неволина.

Собеседница напомнила, что продажу лекарств курирует исключительно Минздрав, тем не менее Минпромторг продолжает продавливать инициативу, и сегодня это уже получило воплощение в виде проекта закона. Если он все-таки пройдет, Неволина предрекает фармацевтическому рынку печальные перспективы:

— Мы видим угрозу в том, что это снизит физическую доступность по большому ассортименту рецептурных препаратов для населения. Потому что уже сложилась и сформировалась целая система лекарственного обеспечения. Сегодня аптекам законодательно регулируют уровень рентабельности тем, что устанавливают ограничительные меры по наценкам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛС, —прим. ред.). У магазинов такой регуляторики нет, и они заберут тот сегмент лекарств, который дает аптекам возможность получить прибыль и покрыть затраты на обеспечение фармацевтической деятельности, — говорит глава «Аптечной гильдии».

Согласна с коллегами Елена Неволина и в том, что это приведет к серьезному сокращению числа аптек в стране. При этом она напомнила, что у торговых объектов сегодня нет никаких препятствий для торговли лекарствами:

— Господа, получайте лицензию в соответствии с теми нормами, которые сегодня предусмотрены, в том числе и постановлением правительства, утверждающим положение о лицензировании фармацевтической деятельности! Но нет, они хотят продавить поправки в федеральный закон, чтобы получать особый вид лицензии, то есть в уведомительном порядке сообщать. Значит, лицензирования не будет, а будет свободная продажа, — сетует Елена Неволина.

Если магазины начнут торговать лекарствами, это может привести и к увеличению числа подделок, считает эксперт. Сейчас аптеки проверяет Росздравнадзор, который ведет строгий реестр лицензий всех объектов фармацевтики. При этом Минпромторг сегодня вряд ли ответит, сколько у нас торговых точек, продающих продовольственные товары и которые захотят продавать лекарства. Так каким образом осуществлять их контроль?!