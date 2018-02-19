С Малыхиным и Фаткуллиным: «Ак Барс», о котором мы стали забывать, готовится к плей-офф
Долгая «корейская» пауза лишила казанцев любимой хоккейной команды на долгий месяц с лишним. И редкие приглашения журналистов в «святая святых» «Ак Барса» — на его учебно-тренировочную базу — становятся тем самым глотком информационного воздуха, которого так не хватает поклонникам команды. Наш корреспондент побывал на большой тренировке «барсов» и узнал, кто из травмированных наконец-то восстановился и готовится к плей-офф и в каком настроении и составе команда отправится в Москву на контрольный матч.
Малыхин и Попов наконец-то в строю, но это не точно
Сказать, что Казань соскучилась по «Ак Барсу», однозначно нельзя. Пока в Корее продолжается «худшая Олимпиада в истории», казанская команда и ее маркетологи делают все, чтобы о ней не забывали в родном городе. В субботу в одном из торговых центров провели большую автограф-сессию, а в воскресенье часть команды приняла участие в социальной акции — Александр Бурмистров, Артем Лукоянов, Эмиль Гарипов, Александр Свитов и Данис Зарипов помогали детишкам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, сыграть хоккейный матч под сводами «Татнефть Арены».
Однако о том, как обстоят дела внутри команды и в какой форме находятся хоккеисты, понять было сложно даже по матчу в Альметьевске недельной давности. Все-таки товарищеский статус вкупе с «братскими» отношениями команд («Ак Барса» и «Нефтяника») не позволяли оценить состояние игроков. Так что первая открытая тренировка «барсов» стала настоящим праздником для журналистов. Команда предстала перед камерами в усеченном составе, без «олимпийцев», зато можно было «заценить» «возвращенцев».
Например, наконец-то можно было увидеть в деле форварда Федора Малыхина, который отсутствовал в общей группе больше трех месяцев. Сегодня он вышел в синей сетке вместе с Ярославом Косовым, Никитой Лямкиным, Альбертом Яруллиным и Александром Бурмистровым. Было заметно, что Федор действительно соскучился по хоккею — даже во время раскатки старался подхватить свободную шайбу и бросить лишний раз по воротам. Да и улыбка на лице обычно хмурого форварда говорила сама за себя. Судя по тому, что нападающий летал с командой в Эмираты, тренируется он с ней уже давно. А вот на лед его стали выпускать относительно недавно.
Впрочем, наставник казанцев с прогнозами был осторожен, хотя и не скрывал, что очень ждет нападающего в составе.
— Федор тренируется, но контрольного снимка пока еще нет. Доктора сказали, что нужно отложить на две недели. 21-го числа он сделает еще один снимок — посмотрим, какое будет решение, — осторожничал специалист.
— Рассчитываете на него?
— Я на всех рассчитываю, каждый игрок необходим. Все те, кто у нас есть, играть не смогут, но все обязаны быть готовыми.
Еще один хоккеист, игра которого уже стала забываться, — Андрей Попов. Как и Малыхин, он пропустил большую часть регулярного сезона. И оба игрока своих чувств по поводу возвращения в команду не скрывали. Попов признавался, что пережил худший период в своей жизни. Малыхин подтвердил его слова:
— Вы с Поповым получили довольно тяжелые травмы — Андрей даже говорил, что это были самые тяжелые месяцы в его жизни. Теперь, кажется, у него и у вас все в порядке?
— У меня, к сожалению, такая серьезная травма уже не первый раз. Но от этого нисколько не легче, на самом деле. Реально, как Андрей и сказал, это самый непростой период для каждого хоккеиста и вообще спортсмена. В первую очередь — морально. Но сейчас все, слава Богу, хорошо. Теперь я хочу как можно скорее об этой травме забыть. И уже думать о предстоящем плей-офф и о том, чтобы наша команда удачно там выступила.
— А вы готовы к плей-офф? Главный тренер сказал, что еще нужно сделать контрольные снимки.
— Ну да, есть еще кое-какие нюансы. Но я думаю, что к плей-офф все должно быть в порядке.
Не забыли и «молодую кровь»
Впрочем, заметно посвежевшей выглядела вся команда. Было видно, что хоккеисты катаются с большим удовольствием. На лед команда вышла в следующих сочетаниях:
- Желтые: Артем Лукоянов, Алексей Потапов, Михаил Сидоров, Дмитрий Обухов, Рафаэль Батыршин;
- Красные: Андрей Попов, Джастин Азеведо, Андрей Марков, Антон Глинкин, Роман Манухов;
- Зеленые: Владимир Ткачев, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Василий Токранов, Тимур Фаткуллин;
- Оранжевые: Михаил Сидоров, Рафаэль Батыршин, Михаил Глухов, Алексей Потапов, Артем Лукоянов.
На площадке (сюрприз!) оказался еще один представитель новокузнецкой молодежи — Тимур Фаткуллин. Правда, этот защитник успел съездить в аренду в нижегородское «Торпедо», где в этом сезоне провел 24 матча. О впечатлениях игрока от возвращения под знамена «Ак Барса» спросил корреспондент «Реального времени».
— Как только приехал из аренды, начал тренироваться с первой командой. Потом меня временно «спускали» в ВХЛ и сейчас вернули обратно.
— Ты сам как это воспринимаешь? Как аванс — потренироваться, поучиться у мастеров, или уже как полноценный вызов?
— Это не я решаю. Мое дело тренироваться и делать свою работу, как и все.
— Лямкин и Язьков рассказывали, как себя вести, когда получаешь такой шанс?
— Да нет, все и так в порядке. В команде все нормальные пацаны.
— У тебя у самого есть особые ощущения от вызова?
— Да готовлюсь, как и все. Лишних эмоций я себе не позволяю.
Спросил о новобранце журналист «РВ» и у главного тренера «Ак Барса»:
— Фаткуллин тренируется в составе — это аванс или он получит шанс в предстоящих матчах?
— Я бы не сказал, что это какой-то аванс. В принципе, он уже играл, мы его отдавали в аренду. Обязательно поедет с нами, будет играть.
«Ткачев пережил историю с Олимпиадой»
Тем временем игроки начали отрабатывать единоборство нападающего и защитника «один в один» — первый начинает с правого круга, пытается обыграть оппонента и забить. Причем игроки из одного цветового звена могли быть друг против друга.
А Роман Абросимов с Дамиром Мусиным наблюдали за тренировкой за стеклом. Только когда вся команда уже ушла переодеваться, Дамир вышел на лед отрабатывать отдельно броски с вратарем и тренером.
— Команда не устала от рутины с бесконечными тренировками? — спрашивали журналисты у Зинэтулы Билялетдинова.
— Да нет. Мы составили план таким образом, чтобы могли и поработать, и поиграть. Впереди у нас три игры, поэтому мы все делаем по плану. Я считаю, все нормально.
— Все товарищеские матчи вы проведете с западными командами. Есть ли в этом случайность или вы специально выбирали таких соперников?
— Во-первых, у нас была такая возможность, а во-вторых, это сильные команды, которые помогут нам подготовиться. Нет такого, что именно с западными командами решили сыграть.
— Будете ставить перед командой задачу обязательно выиграть Восток?
— Говорить об этом не имеет смысла. Нам надо выигрывать матчи и готовиться к плей-офф.
— С Ткачевым после сборной разговаривали? Насколько серьезно сказалась на нем эта история с непопаданием в состав?
— Нормально перенес, мне кажется, никаких вопросов нет. Он с пониманием понял ситуацию, сейчас настроен на плей-офф.
— Следите за игроками «Ак Барса» на Олимпиаде?
– Слежу. Кто больше всех впечатляет? Все.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90320-ak-bars-provel-otkrytuyu-trenirovku"
Она и не должна! Это же спортсмены или как?