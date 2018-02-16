Погромы олимпийских аутсайдеров: для чего КХЛ принесли в жертву Ц(СКА)
На очереди n-надцатый состав сборной США
Потерпев резонансное поражение от словаков, сборная России по хоккею жила целый день под большим давлением хоккейной общественности, после чего «оторвалась» на словенцах (8:2). Почему для команды Олега Знарка ничего не меняется с этим разгромом — в материале «Реального времени».
Переплюнуть ЦСКА Тарасова и Тихонова в наши времена
Болеть за сборную, составленную из 15 игроков СКА и восьми — ЦСКА, могут разве что люди, интересующиеся хоккеем раз в четыре года — аккурат к очередным Олимпийским играм. Хоккеем они интересуются в той же степени, что фигурным катанием или биатлоном. А вот те, кому хоккей в нашей стране небезразличен круглый год, остаются буквально в дураках. Даже в годы великого ЦСКА Тарасова, а позже Тихонова не случалось такого, чтобы сразу 15 человек ехали на Олимпийские игры из одной команды. Так что Олег Знарок и высшее руководство российского хоккея в своем игнорировании здоровой спортивной конкуренции переплюнули всех в истории отечественного хоккея.
Более того, некогда перспективный проект КХЛ (как альтернативы НХЛ) «публично» принесен в жертву сборной, которая уже с 24 января планомерно готовилась к ОИ — и тем не менее в стартовой игре безвольно и бездарно уступила словакам. Даром что соперники практически не тренировались перед турниром и по большей части никогда не играли в текущем составе.
Спрашивается, для чего в худших традициях советского хоккея нужно было загонять в два армейских клуба практически силком всех более или менее талантливых игроков со всея КХЛ, а также звезд, оказавшихся ненужными в НХЛ. В итоге ЦСКА и СКА идут победным маршем по КХЛ, что называется, без сопротивления. По этой проблеме на днях четко высказался двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
— Мне кажется, что нашей сборной мешает чемпионат КХЛ, по которому оба армейских клуба, из которых и составлена сборная, идут без особых проблем. Мало кто им оказывает серьезное сопротивление. Некоторые тренеры не скрывают, что снимают своих лидеров с игры, когда к ним в гости приезжает СКА. Мол, все равно нам Питер не победить, так зачем силы тратить? Вот сейчас на Олимпиаде армейцам и не хватило именно этого качества — вытягивать из себя ради победы все, что ты умеешь. Ведь в регулярном чемпионате у них такой необходимости просто нет, — сказал Майоров «Советскому спорту».
«Дергается» только «Ак Барс» — Ткачев уже наказан
В КХЛ, по сути, остался лишь один клуб, который не пляшет под дудку Ротенберга и Знарка — это «Ак Барс». И вот парадокс, даже это не идет на пользу зрелищности турнира. Ведь казанцы сейчас доминируют в Восточной конференции лиги почти так же, как СКА и ЦСКА на Западе.
«Ак Барс» умудрился при «живом» Ц(СКА) забрать себе Андрея Маркова, перспективного Станислава Галиева и удержать российскую звездочку — Владимира Ткачева. Последнее в нынешних реалиях попросту немыслимо. По информации «из кулуаров», невызов Ткачева в команду Знарка является своеобразным предупреждением и «Ак Барсу», и самому хоккеисту. Ведь казанского воспитанника еще год назад звал к себе ЦСКА, а в этом сезоне СКА.
Но вернемся в Пхенчхан. Российский хоккей в стратегическом плане благополучно принесен в жертву команде Знарка и группе олигархов, «любящих хоккей». Первый матч этой сборной на корейском льду лишь усилил к ней антипатию. Тем более что уровень нынешнего олимпийского турнира по хоккею вызывает скепсис в среде неангажированных экспертов.
— Игры в Корее будут уровня Евротура. Если вы спросите мое мнение относительно российской сборной, считаю, у нее не возникнет никаких проблем. Все может закончиться, как на ЧМ-2014 в Белоруссии, когда наши прошлись катком по всем соперникам. Нельзя было сравнить с Олимпиадой в Сочи — в Минске были очень слабые составы, и сейчас то же самое, — приводит слова бывшего голкипера сборной Ильи Брызгалова «Спорт-Экспресс».
«Работа над ошибками» Знарка на уровне словенцев «зашла» на отлично
Сегодня Ц(СКА) скрестил клюшки со словенцами — одним из аутсайдеров олимпийского хоккейного турнира. Наставник национальной команды Олег Знарок отреагировал на стартовое поражение созданием нового ударного звена, соединив в одном звене самых креативных игроков атаки Дацюка, Капризова и Гусева. Таким образом, Ковальчук сыграл в тройке с Андроновым и Калининым. Кроме того, в заявку не попал Вадим Шипачев, который со словаками играл, в том числе в бригаде большинства.
Обе задумки сработали, но выводы «по гамбургскому счету» можно будет сделать лишь после завтрашней игры с США.
В сегодняшней же встрече россияне с первых минут заперли соперника в чужой зоне, обстреливая голкипера со всех дистанций. Как и говорил главный тренер сборной России Олег Знарок, после поражения от словаков план нашей команды довольно прост: давить и бросать. Лишь свежесостряпанное ударное звено Дацюк — Капризов — Гусев выделялось комбинационным хоккеем. Именно оно под занавес стартового периода и реализовало большинство, выведя на бросок Сергея Мозякина, выходящего в бригадах большинства четвертым форвардом. Легенда «Магнитки» с любимой позиции в районе точки вбрасывания четко щелкнул в дальнюю «девятку». Россияне в этом матче забивали дуплетами. Еще до перерыва шайба после невинного наброса от Ковальчука рикошетом от защитника словенцев залетела в ворота — 2:0.
Забегая вперед — Ковальчук в новом сочетании отметился сегодня дублем. На фоне словенцев были решены и проблемы команды в большинстве, о которых после игры со словаками немало было сказано СМИ и экспертами. Уже на шестой минуте второго периода реализовала лишнего и вторая спецбригада большинства сборной — это Барабанов замкнул быструю атаку.
Разгромы аутсайдеров ценой разрухи КХЛ?
После этого словенцы попросту сдались на милость победителя. Доведя счет до 5:0, команда Знарка «ослабила вожжи» и позволила словенцам размочить счет, потеряв на пятачке Муршака. Впрочем, Ковальчук быстро восстановил статус-кво, забросив вторую шайбу в матче — 6:1. Капризов решил не отставать от экс-звезды НХЛ и уже в третьем периоде и вовсе оформил хет-трик. Но последнее слово в матче все-таки осталось за словенцами — 8:2.
Крупная победа — всегда хорошо, но хочется думать, что российский клубный хоккей принесли в жертву Ц(СКА) не для показательного разгрома одного из аутсайдеров Олимпийского турнира, а для чего-то более серьезного. Например, для победы над n-надцатым составом сборной США уже завтра.
Справка
Россия — Словения — 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)
- 1:0 — 19 Ковальчук (Андронов, Яковлев)
- 2:0 — 19 Мозякин (Гусев, Дацюк)
- 3:0 — 27 Барабанов (Калинин, Григоренко)
- 4:0 — 29 Каблуков (Зуб, Ковальчук)
- 5:0 — 31 Капризов (Киселевич, Гусев)
- 5:1 — 34 Муршак (Куралт, Верлич)
- 6:1 — 38 Ковальчук (Андронов, Калинин)
- 7:1 — 42 Капризов (Гусев, Киселевич)
- 8:1 — 48 Капризов (Гусев, Зуб)
- 8:2 — 60 Панце (Соболич)
комментарии
Апплодирую стоя!!!
"Пустая" победа... Даже если золотишко возьмут - "пустое" оно будет!
За последний параграф - отдельные овации!!!