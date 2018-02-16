Погромы олимпийских аутсайдеров: для чего КХЛ принесли в жертву Ц(СКА)

На очереди n-надцатый состав сборной США

Потерпев резонансное поражение от словаков, сборная России по хоккею жила целый день под большим давлением хоккейной общественности, после чего «оторвалась» на словенцах (8:2). Почему для команды Олега Знарка ничего не меняется с этим разгромом — в материале «Реального времени».

Переплюнуть ЦСКА Тарасова и Тихонова в наши времена

Болеть за сборную, составленную из 15 игроков СКА и восьми — ЦСКА, могут разве что люди, интересующиеся хоккеем раз в четыре года — аккурат к очередным Олимпийским играм. Хоккеем они интересуются в той же степени, что фигурным катанием или биатлоном. А вот те, кому хоккей в нашей стране небезразличен круглый год, остаются буквально в дураках. Даже в годы великого ЦСКА Тарасова, а позже Тихонова не случалось такого, чтобы сразу 15 человек ехали на Олимпийские игры из одной команды. Так что Олег Знарок и высшее руководство российского хоккея в своем игнорировании здоровой спортивной конкуренции переплюнули всех в истории отечественного хоккея.

Более того, некогда перспективный проект КХЛ (как альтернативы НХЛ) «публично» принесен в жертву сборной, которая уже с 24 января планомерно готовилась к ОИ — и тем не менее в стартовой игре безвольно и бездарно уступила словакам. Даром что соперники практически не тренировались перед турниром и по большей части никогда не играли в текущем составе.

Спрашивается, для чего в худших традициях советского хоккея нужно было загонять в два армейских клуба практически силком всех более или менее талантливых игроков со всея КХЛ, а также звезд, оказавшихся ненужными в НХЛ. В итоге ЦСКА и СКА идут победным маршем по КХЛ, что называется, без сопротивления. По этой проблеме на днях четко высказался двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

— Мне кажется, что нашей сборной мешает чемпионат КХЛ, по которому оба армейских клуба, из которых и составлена сборная, идут без особых проблем. Мало кто им оказывает серьезное сопротивление. Некоторые тренеры не скрывают, что снимают своих лидеров с игры, когда к ним в гости приезжает СКА. Мол, все равно нам Питер не победить, так зачем силы тратить? Вот сейчас на Олимпиаде армейцам и не хватило именно этого качества — вытягивать из себя ради победы все, что ты умеешь. Ведь в регулярном чемпионате у них такой необходимости просто нет, — сказал Майоров «Советскому спорту».

По информации «из кулуаров», невызов Ткачева в команду Знарка является своеобразным предупреждением и «Ак Барсу», и самому хоккеисту. Фото ak-bars.ru



«Дергается» только «Ак Барс» — Ткачев уже наказан

В КХЛ, по сути, остался лишь один клуб, который не пляшет под дудку Ротенберга и Знарка — это «Ак Барс». И вот парадокс, даже это не идет на пользу зрелищности турнира. Ведь казанцы сейчас доминируют в Восточной конференции лиги почти так же, как СКА и ЦСКА на Западе.

«Ак Барс» умудрился при «живом» Ц(СКА) забрать себе Андрея Маркова, перспективного Станислава Галиева и удержать российскую звездочку — Владимира Ткачева. Последнее в нынешних реалиях попросту немыслимо. По информации «из кулуаров», невызов Ткачева в команду Знарка является своеобразным предупреждением и «Ак Барсу», и самому хоккеисту. Ведь казанского воспитанника еще год назад звал к себе ЦСКА, а в этом сезоне СКА.

Но вернемся в Пхенчхан. Российский хоккей в стратегическом плане благополучно принесен в жертву команде Знарка и группе олигархов, «любящих хоккей». Первый матч этой сборной на корейском льду лишь усилил к ней антипатию. Тем более что уровень нынешнего олимпийского турнира по хоккею вызывает скепсис в среде неангажированных экспертов.

— Игры в Корее будут уровня Евротура. Если вы спросите мое мнение относительно российской сборной, считаю, у нее не возникнет никаких проблем. Все может закончиться, как на ЧМ-2014 в Белоруссии, когда наши прошлись катком по всем соперникам. Нельзя было сравнить с Олимпиадой в Сочи — в Минске были очень слабые составы, и сейчас то же самое, — приводит слова бывшего голкипера сборной Ильи Брызгалова «Спорт-Экспресс».

Наставник национальной команды Олег Знарок отреагировал на стартовое поражение созданием нового ударного звена. Фото fhr.ru



«Работа над ошибками» Знарка на уровне словенцев «зашла» на отлично

Сегодня Ц(СКА) скрестил клюшки со словенцами — одним из аутсайдеров олимпийского хоккейного турнира. Наставник национальной команды Олег Знарок отреагировал на стартовое поражение созданием нового ударного звена, соединив в одном звене самых креативных игроков атаки Дацюка, Капризова и Гусева. Таким образом, Ковальчук сыграл в тройке с Андроновым и Калининым. Кроме того, в заявку не попал Вадим Шипачев, который со словаками играл, в том числе в бригаде большинства.

Обе задумки сработали, но выводы «по гамбургскому счету» можно будет сделать лишь после завтрашней игры с США.

В сегодняшней же встрече россияне с первых минут заперли соперника в чужой зоне, обстреливая голкипера со всех дистанций. Как и говорил главный тренер сборной России Олег Знарок, после поражения от словаков план нашей команды довольно прост: давить и бросать. Лишь свежесостряпанное ударное звено Дацюк — Капризов — Гусев выделялось комбинационным хоккеем. Именно оно под занавес стартового периода и реализовало большинство, выведя на бросок Сергея Мозякина, выходящего в бригадах большинства четвертым форвардом. Легенда «Магнитки» с любимой позиции в районе точки вбрасывания четко щелкнул в дальнюю «девятку». Россияне в этом матче забивали дуплетами. Еще до перерыва шайба после невинного наброса от Ковальчука рикошетом от защитника словенцев залетела в ворота — 2:0.

Забегая вперед — Ковальчук в новом сочетании отметился сегодня дублем. На фоне словенцев были решены и проблемы команды в большинстве, о которых после игры со словаками немало было сказано СМИ и экспертами. Уже на шестой минуте второго периода реализовала лишнего и вторая спецбригада большинства сборной — это Барабанов замкнул быструю атаку.

Капризов решил не отставать от экс-звезды НХЛ и уже в третьем периоде и вовсе оформил хет-трик. Фото fhr.ru



Разгромы аутсайдеров ценой разрухи КХЛ?

После этого словенцы попросту сдались на милость победителя. Доведя счет до 5:0, команда Знарка «ослабила вожжи» и позволила словенцам размочить счет, потеряв на пятачке Муршака. Впрочем, Ковальчук быстро восстановил статус-кво, забросив вторую шайбу в матче — 6:1. Капризов решил не отставать от экс-звезды НХЛ и уже в третьем периоде и вовсе оформил хет-трик. Но последнее слово в матче все-таки осталось за словенцами — 8:2.

Крупная победа — всегда хорошо, но хочется думать, что российский клубный хоккей принесли в жертву Ц(СКА) не для показательного разгрома одного из аутсайдеров Олимпийского турнира, а для чего-то более серьезного. Например, для победы над n-надцатым составом сборной США уже завтра.

Артур Халилуллов