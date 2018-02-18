Вредная победа: почему первое место в группе может сыграть с Россией злую шутку

Как команда Олега Знарка разгромила американских студентов

Казалось, уж последний матч в группе с американцами должен был дать ответ, чего стоит ожидать от российской сборной на этой Олимпиаде. Однако звездно-полосатые оказались слишком «сырыми», чтобы стать лакмусовой бумажкой для сборной ОАР, — победа над ними только добавила вопросов. О разгроме (4:0) сборной США, а также о том, почему рекорд Павла Буре ценнее достижения Ковальчука и каков должен быть план действий у Капризова после корейских Игр — в материале «Реального времени».

Разгром словенцев был не показателен

Эйфория, наблюдавшаяся в российском штабе, да и среди болельщиков после победы над словенцами — явление и опасное, и несколько удручающее одновременно. Во-первых, команда маленькой бедной страны — возможно, худшая на этой Олимпиаде. Поспорить за этот статус могут разве что норвежцы, да и то вряд ли.

На прошлогоднем чемпионате мира словенцы проиграли в семи матчах из семи и вылетели в низший дивизион. Ну а то недоразумение, что произошло в первой встрече против американцев, — это из разряда тех игр, которые можно переиграть еще десять раз, и все они закончатся совершенно иначе.

Тот самый герой Словении в матче с США голкипер Гашпер Крошель, который теперь будет сниться несчастным американским студентам, в противостоянии с Россией остался на скамейке запасных. Видимо, тренерский штаб решил поберечь «номера один» к важной схватке со словаками, где шансы были более осязаемые. Ну а его сменщику Луке Грачнару россияне наклепали голов. Что неудивительно, учитывая, что этот вратарь даже в скромном австрийском «Зальцбурге» сидит вторым номером. В общем, эйфория от такой победы была несколько излишней.

Луке Грачнару россияне наклепали голов



Да, мы увидели, что новые сочетания работают куда складнее, чем это было в первой провальной игре со словаками. В который раз доказал свой невероятный талант Кирилл Капризов, на счету которого уже четыре шайбы на этой Олимпиаде. И кажется, что Кириллу нужно срочно отыскать номер своего агента в телефоне и собирать манатки в Миннесоту. Потому что в КХЛ с его уровнем и потенциалом ему лучше не оставаться.

Прыткие американские студенты

А между тем положение для россиян складывалось неприятное. Можно было и третьими в группе остаться, и сразу играть со шведами или финнами. По сути, в этой игре решалась, кто будет начинать плей-офф с ¼ финала, а кто и вовсе может вылететь из группы. Ведь в «соседней» игре словенцы могли выдать сюрприз, благо в соперниках всего лишь словаки.

Эта сборная США умеет играть в скоростной хоккей, много бегать, бросать и красиво хитовать, но не более того. Кроме пятерых игроков КХЛ, в ее составе простые студенты, которые играют в хоккей, чтобы получать стипендию в колледже Бостона или Денвера. Впрочем, и среди них есть очень симпатичные игроки. Студенты Райан Донато, Трой Терри и Джордан Гринвей не особенно пасуют перед авторитетами, будь то Ковальчук или Дацюк, и часто стараются обыграть всех самостоятельно. И в игре с россиянами их индивидуальные финты позволяли американцам выскакивать один на один с Кошечкиным.

Предложенные скорости американцы не выдерживали

Исправлять свое не самое приятное положение в таблице россияне побежали сразу же. Ведь даже победа не в основное время не гарантировала выход из группы. Поджали на чужой половине площадки, и вроде шайба ходила довольно быстро. Но американцы тоже перспективно убегали в быстрые контратаки.

Было очевидно, кто в этот день будет доминировать, а кто лишь искать счастья в редких моментах. Вскоре такой ход игры привел к логичному развитию событий. Голкипер США Райан Запольски, который был в работе с первых секунд, все-таки тоже не волшебник.

Разница в уровне мастерства исполнителей бросалась в глаза при удержании шайбы и в передачах



Россияне отлично разыграли быструю комбинацию. Барабанов из-за ворот отлично выдал на Мозякина, а тот мгновенно переправил уже на пятак Николаю Прохоркину. Последний в касание открыл счет, продлив серию Запольски с пропущенными шайбами на корейских Играх — 1:0.

Примерно в том же ключе игра продолжилась и после гола. Американцы получили свои две минуты воздуха, когда россияне остались в меньшинстве, и немного поджали команду Знарка в чужой зоне. Но как только составы уравнялись, снова «переобулись» в защитников собственных форпостов.

Разница в уровне мастерства исполнителей действительно бросалась в глаза при удержании шайбы и в передачах. А самое приятное, что тот же Капризов, который так же юн, как американские оппоненты, накручивал тех порой весьма искусно.

Но и у звездно-полосатых есть свои таланты, которые прытко лезли вперед, несмотря на разницу во владении шайбой. Например, тот же студент Райан Донато за пару минут до конца обыграл двоих и едва не забил. Шайба угодила в штангу, а судя по тому, как Кошечкин крутил головой, ситуацией он не владел.

Есть новый рекорд шайб на Олимпиадах

Быстрая результативная атака с выходом из собственной зоны и передачами в касание не то чтобы неожиданно привела к голу. Просто большинство, в котором россияне пребывали первые полторы минуты второго периода, подходило для этого больше. Но все то, что Запольски вытащил в меньшинстве, аукнулось ему в не столь очевидном моменте, ведь Прохоркин бросал чуть ли не от синей линии (правда, обзор вратарю закрыли собственные защитники) — 2:0.

А ситуация в таблице тем временем менялась прямо по ходу поединка. В параллельной встрече словенцы неожиданно обыгрывали словаков в две шайбы, и таким образом россияне в режиме онлайн выходили даже на первое место!

Голкипер США Райан Запольски, который был в работе с первых секунд, все-таки тоже не волшебник



А картина игры во втором периоде только подтверждала догадку, что уровень американцев на нынешнем турнире весьма удручающий. Лишь Брайну Джионте удалось каким-то образом выскочить один на один с Кошечкиным, но распорядился он шайбой прямолинейно и бесхитростно.

Катастрофические для американцев 28% выигранных вбрасываний тоже давали понять, что играют команды разных весовых категорий. Тем удивительнее было, что к этой минуте россияне забросили лишь две шайбы. С таким тотальным преимуществом во владении можно было бы выжимать куда больший профит. Только за 0,2 секунды до сирены Ковальчук от синей линии пробил-таки Запольски, сделав счет 3:0 и установив свой рекорд голов на Олимпиадах.

Приятно конечно, вот только тот же Павел Буре, которого Илья обогнал, забивал свои 11 шайб в течении всего двух Олимпиад, и половину из них — крепким финнам. А Ковальчуку потребовалось пять Игр, и большая часть его шайб залетела латышам, словакам, норвежцам и белорусам.

Первое место не во благо сборной Знарка

Ну а еще одна шайба Ковальчука уже после перерыва окончательно закрыла все вопросы этого матча. Что-то не заладилось у голкипера американцев и китайского «Куньлуня» в этот день. По крайней мере половину из этих шайб брать он был обязан.

Правда, американцы так и продолжали странным образом выскакивать на одиночное рандеву с Кошечкиным. Благо наш голкипер был в порядке и останавливал их попытки. Да и по броскам США обошли наших хоккеистов (другой вопрос, что это за броски). Однако это не отменяет того факта, что даже на таком уровне защитники сборной ОАР периодически проваливались и упускали очень скоростных американских парней или давали тем вдоволь настреляться по своим воротам. А это неприятный звоночек. Финны или шведы такое могут не простить.

Ну а словенцы все-таки забрали очки у словаков, подарив россиянам первое место в группе и прямую путевку в четвертьфинал турнира.

Сборная США такой сборки мало чем отличается от Словакии



Очевидно, что по противостоянию с такими американцами, да и со словенцами, судить о силе сборной ОАР нет смысла. Сборная США такой сборки мало чем отличается от Словакии. Да и, будем честны, Райан Запольски эту игру откровенно провалил, пропуская не самые сложные броски под мышкой и над плечом.

Поэтому прыжок через 1/8 финала стоит воспринимать скорее как вред, чем благо. Ведь перед самыми важными играми лучше проверить себя с чуть более серьезными соперниками. К сожалению, даже после группового этапа турнира мы так и не узнали реальной силы команды Знарка.

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru