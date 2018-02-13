Кто «взлетит» на пьедестал почета: в Казани стартовал чемпионат Европы по бадминтону

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы по бадминтону. Почетными гостями церемонии стали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, директор по турнирам Европейского союза бадминтона Петер Таркала, президент национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай и другие.

В турнире принимают участие более 400 спортсменов из 38 стран. За медали чемпионата Европы поборются 29 мужских команд, которые на предварительном этапе будут разбиты на 7 групп, и 24 женские (6 групп).