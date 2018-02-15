«Большинство? Нет, не слышали»: «олимпийские атлеты из России» выдали фальстарт

Сборная России в отсутствии конкурентов из лучшей лиги мира обязана брать золотые медали олимпийского хоккейного турнира. Так казалось вплоть до дебютного матча подопечных Олега Знарка. Матч против словаков едва ли выглядел серьезным препятствием для команды, составленной из двух, с небольшим исключением, «армейских» коллективов. Однако первый же барьер на пути к столь долгожданному успеху на Олимпиаде взят не был. О том, что помешало сборной России в игре против обновленной Словакии — в материале «Реального времени».