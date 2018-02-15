«Большинство? Нет, не слышали»: «олимпийские атлеты из России» выдали фальстарт
Пять итогов стартовой игры сборной России на Олимпиаде
Сборная России в отсутствии конкурентов из лучшей лиги мира обязана брать золотые медали олимпийского хоккейного турнира. Так казалось вплоть до дебютного матча подопечных Олега Знарка. Матч против словаков едва ли выглядел серьезным препятствием для команды, составленной из двух, с небольшим исключением, «армейских» коллективов. Однако первый же барьер на пути к столь долгожданному успеху на Олимпиаде взят не был. О том, что помешало сборной России в игре против обновленной Словакии — в материале «Реального времени».
- Мозякин не вписался в звено Дацюка
Не секрет, что весь подготовительный цикл к олимпийскому хоккею после Игр в Сочи был подстроен под интересы сборной. В КХЛ были созданы два «базовых» клуба национальной команды. Этим обстоятельством болельщики поначалу были удивлены, затем это постепенно переросло в раздражение. Тренерский штаб сборной в лице Олега Знарка специально под Пхенчхан получил полный карт-бланш, который заключался в том числе в подборе необходимых ему хоккеистов. Из НХЛ с этой целью был возвращен даже такой зубр, как Павел Дацюк, что само по себе увеличивало шансы команды на успех.
«Волшебник» в итоге активно наигрывался для первого звена. Компанию ему составлял Ковальчук, а также вернувшийся из-за океана Плотников. В КХЛ эта тройка показывала временами очень качественный и эффективный хоккей, только вот дисквалификация последнего стерла все эти планы в труху. На Олимпиаду в итоге поехала готовая «двойка», которой в срочном порядке пришлось искать еще одного партнера. Изначально в компанию к Дацюку с Ковальчуком пробовался Григоренко, но в матче со словаками Знарок сделал ставку на Мозякина.
«Мозякин? Он до ворот бы не доехал на Олимпиаде», — фраза, которую произнес когда-то Билялетдинов, стала чуть ли не пророческой на Играх в Корее. Понятно, что это всего лишь первая встреча на турнире и делать выводы еще очень рано. Понятно, что один хоккеист ни на что глобально не влияет. Однако случилось то, чего никто не ожидал — Мозякин просто-напросто потерялся на фоне активного Ковальчука и опытного Дацюка. Понял свою ошибку и Знарок, постепенно уменьшая айс-тайм Сергея во втором и третьем периодах — 6:37, 4:39 и 3:53 соответственно.
Тренерский штаб сборной в лице Олега Знарка специально под Пхенчхан получил полный карт-бланш
Конечно, вина в том не одного лишь Мозякина. Всего за игру нападающий нанес два броска, и оба они были не из «огнестрельной» зоны Сергея. Так получилось, что Знарок выставил в главном звене двух левофланговых форвардов. Неудивительно, что как минимум один из них в итоге выпал из игры. Но повлияло это решение и на Ковальчука, который добился свободы в любимой для себя точке лишь в последнем периоде.
- Большинство? Нет, не слышали!
Не сработал Мозякин и в роли «овечкинозаменителя» при реализации лишнего. Идея изначально выглядела интересно, но при определенных условиях. Самое важное из них — для Сергея позиция защитника в розыгрыше большинства явно не родная, привыкать к ней ему еще только предстоит. К тому же сама схема 4-1 предполагает активное движение в зоне соперника и частокол игроков в непосредственной близости от ворот. Но на троих Дацюку, Ковальчуку и Мозякину уже 109 лет, и, возможно, тренерскому штабу стоило это учесть.
В результате сборная России в очередной раз показала беззубость при розыгрыше лишнего. Нечто интересное команда Знарка сумела продемонстрировать лишь во втором периоде. При этом оба гола россиян были забиты из ситуаций, которые предполагали расстановку в большинстве. Набросы Гаврикова и Гусева на пятачок Бранислава Конрада принесли в итоге две заброшенные шайбы, но при желании их можно списать на адаптацию словаков ко льду и сопернику.
На концовку, при реализации лишнего, неожиданно появился Сергей Калинин, у которого в итоге набрался наибольший айс-тайм в третьем периоде — 8:16 минут. Понятно, что игровое время нападающего накопилось благодаря глупейшим удалениям в последнем отрезке матча, но сам факт довольно любопытный. Особенно на фоне словаков и проигрышного счета, учитывая, что Калинин считается игроком скорее оборонительного плана.
Для Сергея Мозякина позиция защитника в розыгрыше большинства явно не родная, привыкать к ней ему еще только предстоит
- Проблемы в защите никуда не делись
На каждом большом турнире у сборной России возникает головная боль, связанная с игрой в обороне. Всякий раз, когда собиралась команда, будь то на Олимпиаду или чемпионат мира, состав нападающих и вратарей практически всегда выглядел куда ярче защитных порядков. В Корею сборная, наконец, смогла привезти более-менее сбалансированный в этом смысле состав. Марченко, Войнов, Нестеров, наверняка вызывались бы даже с учетом приезда энхаэловцев, а остальные защитники вряд ли слабее своих коллег по другим сборным.
Но Россия не была бы Россией, не допускай она ошибок в обороне. Примечательно, что провальной получилась игра в исполнении Марченко — у него на счету –2 по полезности (единственный в команде) и смешное удаление за 2 минуты до конца матча. Ошибся и Нестеров, фактически организовавший второй гол словаков. Полностью провалил игру левый фланг обороны, все три заброшенные шайбы пришли из этой зоны ответственности защитников. Единственный, кто заслужил похвальных слов — это Войнов, который в паре с Гавриковым умудрился даже уйти с +2 по итогам матча.
- Кошечкин оставил вопрос о вратаре открытым
Василий Кошечкин — один из тех, кто разбавил своим присутствием «армейское» наполнение сборной. Только вот радости от этого после первой игры на турнире больше не стало. Кошечкин хоть и не «привез» команде пропущенные ею голы, но шайбы в «домик» и в ближний угол издревле считаются вратарскими. Конечно, в активе голкипера еще несколько спасений, в том числе и сейв после выхода 1 в 0 на последних минутах матча. Однако будь в команде другие, более опытные вратари, наверняка выбор тренерского штаба сборной пал бы не на Кошечкина.
Будь в команде другие, более опытные вратари, наверняка выбор тренерского штаба сборной пал бы не на Кошечкина
Но сейчас в запасе имеется лишь пара молодых голкиперов Сорокин — Шестеркин — в разы менее опытных, чем вратарь «Магнитки». В сухом остатке получаем, что с первого же матча на турнире сборная России осталась без надежной защиты тыла. Хорошо бы, конечно, списать ошибки Кошечкина на волнение, которое он переборет и начнет выдавать спектакли, мощнее, чем в Кубке Гагарина. Но верится в это с трудом.
- Сборная не готова бороться до конца
Любопытно, что два гола из трех пришлись аккурат на последнюю пятиминутку первого периода. Россияне успешно завалили концовку каждой из двадцатиминуток и закономерно получили по заслугам именно в этот временной отрезок. При этом однозначного ответа, почему случилось то, что случилось, пока нет. Возможно нашим игрокам банально не повезло забить ранние два гола и перевести тумблер психологического настроя на тренировочный уровень. А может быть, команда Знарка еще не отошла от физических нагрузок перед турниром, и это была реакция на корейскую акклиматизацию.
Но как бы то ни было, опасения на этот счет остаются. Все дело в том, что подобные проблемы прогнозировались задолго до начала Игр, и сейчас, возможно, оправдываются самые страшные ожидания специалистов. К сожалению, при подготовке двух базовых для сборной «армейских» коллективов внутри КХЛ не учли такой момент, как здоровая конкуренция. В связи с этим, кажется, у игроков нынешнего олимпийского созыва просто не было «очень важных матчей», где приходилось бы выгрызать победу из последних сил.
На фоне всех этих переживаний у россиян ближе к концу матча случился «нервный тик». Иначе объяснить поочередные удаления в самый ответственный для итогового счета момент не получается. Причем оба из них были заработаны глупейшим образом — за выброс шайбы за пределы площадки. Гневная нецензурщина из уст Олега Знарка — вот лакмусовая бумажка этой ситуации. Не помогли сборной и «сдерживающие» звенья, эффективность которых так превозносили перед началом турнира, где наша команда обязана брать «золото». Теперь эта перспектива вызывает еще больше вопросов.
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Татар
Все болеем за Канаду.