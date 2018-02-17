Почему в родном городе Евгения Евстигнеева нет улицы в его честь

Общественники Нижнего Новгорода добиваются увековечения памяти актера

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Зимний вечер в Гаграх», «Собачье сердце» — фильмы с участием Евгения Евстигнеева (1926—1992) не нуждаются в специальном представлении. Они живут на телеэкране, а отдельные кадры стали мемами в лентах социальных сетей. Но память о великих деятелях культуры сохраняется не только в их творениях. В честь писателей, художников и актеров называют улицы городов и сел. Как получилось, что даже в родном для Евстигнеева Нижнем Новгороде нет улицы, названной в его честь, и как за это борются нижегородские общественники, читайте в материале «Реального времени».

Улица, которой нет

По степени влияния на культуру жителей России советский кинематограф смело может конкурировать с великой русской литературой XIX века, которую изучают в школе. «Мосфильм», «Ленфильм» и Одесская киностудия близки не только старшему поколению, но и тем, чье детство пришлось на 90-е, поскольку с качественным современным российским кино тогда было еще хуже, чем теперь.

Для многих городов России землячество со знаменитыми советскими актерами и режиссерами — элемент городской коллективной памяти и туристического брендинга. В Самаре уже открыли памятник Эльдару Рязанову, в Перми в мае 2018 года откроют памятник Георгию Буркову. В Казани периодически говорят, что хорошо бы назвать улицы именами Леонида Филатова и Раднэра Муратова. Для Нижнего Новгорода главный актер советского кинематографа — Евгений Евстигнеев.

Память о великом земляке нижегородцы уже увековечили, присвоив имя Евстигнеева Нижегородскому театральному училищу, где учился актер. У городского драматического театра есть скульптура Евстигнеева. Назвать улицу пока так и не получилось, но в Нижнем есть инициативная группа, которая добивается этого с 2016 года.

Память о великом земляке нижегородцы уже увековечили, присвоив имя Евстигнеева Нижегородскому театральному училищу, где учился актер. Фото wikimapia.org



— В газете, где я тогда работал, была рубрика «История одной улицы», и несколько материалов мы посвятили улицам, которых в городе пока нет. В редакции мы обсуждали, что каких только названий нет, а улицы Евстигнеева не существует, и решили отправить заявку. С тех пор я занимаюсь этой темой независимо от работы. Еще мы писали про инициативу Татьяны Васильевны Цыганковой, которая много лет была директором театрального училища и знала Евстигнеева. Она направляла письмо губернатору, предлагала назвать площадь, но дело спустилось на тормозах, — рассказал «Реальному времени» известный нижегородский журналист Андрей Вовк, который является участником инициативной группы за улицу Евстигнеева.

Переименовать старую или дождаться появления новой

2016 год был объявлен годом российского кино, и тогда же отмечалось 90-летие Евгения Евстигнеева, но идея Андрея Вовка и его единомышленников не нашла воплощения. В Нижнем Новгороде нет никого, кто был бы против такого названия в принципе, но выбрать подходящую улицу оказалось сложно. А в 2017 году сменился губернатор области, и начались кадровые перестановки. Вопрос потерял первостепенную значимость.

— Как журналист я сразу изучил установленный законом порядок. Процесс достаточно длительный. Сначала я подал заявки в администрации двух районов: Канавинского, где Евгений Александрович родился и жил, и Нижегородского, где много мест связанных с ним. Потом 2 месяца ждал ответа. Не дождавшись, звонил по знакомым в пресс-службах и просил ответить хоть что-то. Дождался. В администрации Канавинского района сказали, что планируют сделать сквер Евстигнеева года через четыре. Хорошо! К столетию сделаем. Администрация Нижегородского района предложила обсудить варианты, и тут началось самое интересное, потому что все они были неоднозначные. Мы вынесли каждый вариант на общественное обсуждение, и мнения расходились – вспоминает Андрей Вовк.

Против переименования улицы Пискунова в центре города выступили краеведы. Александр Пискунов (1870—1924) — революционер, один их основателей нижегородской организации РСДРП. Хотя революционные названия сейчас утратили былую актуальность, нижегородским ценителям старины оказалось ближе дореволюционное название улицы — Осыпная. Вопрос о переименовании Театральной площади также утонул в полемике.

Идея Андрея Вовка и его единомышленников пока не нашла воплощения. Фото vk.com/avovk

Кстати, как сообщил Андрей Вовк, «памятник Евстигнееву», который установлен там, официального статуса памятника Евгению Александровичу Евстигнееву не имеет. Это просто скульптурная композиция мужчины, сидящего на лавочке у театра. А вдова Евстигнеева — актриса театра и кино Ирина Цывина — рассказала «Реальному времени», что первоначально эту скульптуру предлагали установить на Новодевичьем кладбище, где похоронен народный артист. Однако ей проект не понравился, и тогда композицию решили поставить на родине актера.

Место, где прошло детство Евстигнеева, — улица Бакунина в Канавинском районе Нижнего. Она застроена ветхими домами, которые подлежат расселению. Проводить переименование там в настоящее время нецелесообразно. Самый оптимальный вариант сейчас, по мнению Андрея Вовка, дожидаться появления на карте города новой улицы, чтобы присвоить ей имя актера. Возможно это будут новостройки в родном районе Евстигнеева, а может где-то появится и жилой комплекс «Евстигнеевский».

Успеть к 800-летию города

— Мне очень жаль, что мы не успели сделать улицу Евгения Евстигнеева к чемпионату мира. Выпустить магниты, сувениры и все прочее к большому притоку туристов было бы очень хорошо. Ведь улица Высоцкого, по которой инициатива была позже, чем моя, в Нижнем Новгороде уже появилась. Владимир Семенович к нашему городу отношения не имел. Просто наш прошлый губернатор Валерий Шанцев очень любил Высоцкого. Сейчас у нас поменялся мэр, скоро поменяется председатель гордумы, и станет понятно с кем вести переговоры. Я хочу увидеть, кто возьмет на себя ответственность сказать, что у нас не будет улицы Евстигнеева, и посмотреть этому человеку в глаза. Но я думаю, что никто не откажет. Просто сейчас процедуру надо запускать заново. Надо успеть в период после чемпионата и юбилея Максима Горького до 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет в 2021 году, — делится планами Андрей Вовк.

«Для нижегородцев он — живой человек»

Горьковский период жизни Евстигнеева прошел в бедности, труде и вообще был мало похож на биографию суперзвезды экрана, но именно там он выбрал свою профессию. Связь с малой родиной Евстигнеев продолжал поддерживать всю жизнь.

— Нижний Новгород, Горький — это родина Евгения Александровича и его жизнь. Он часто вспоминал, как работал там на заводе, как играл в клубе. Часто ездил туда, и его всегда принимали как своего. Обо всем этом есть в моих книгах «Евгений Евстигнеев — народный артист» и «Я жив». Очень хорошо, если получится назвать улицу именем Евгения Александровича, но это очень непростое дело. Что говорить — даже за уборку памятника, который стоит на Новодевичьем кладбище, я каждый месяц сама плачу зарплату. Сейчас мы пытаемся создать фонд, который будет привлекать средства для сохранения памяти. Это все сложно, — поделилась с «Реальным временем» вдова актера Ирина Цывина.

«Нижний Новгород, Горький — это родина Евгения Александровича и его жизнь. Он часто вспоминал, как работал там на заводе, как играл в клубе», — рассказала Ирина Цывина. Фото vesti.ru

Ведущий редактор издательства АСТ Елена Толкачева, которая вместе с Ириной Цывиной готовила книгу воспоминаний «Я жив», рассказала «Реальному времени» о горьковских годах жизни актера:

— Евгений Александрович успел окончить только семь классов школы. Его отец умер, когда ему было всего шесть лет, а дальше работала одна мать. В общем, в этот момент потребовались деньги, и он пошел работать слесарем на завод. Когда ситуация немножко поправилась, он поступает в дизелестроительный техникум, но тут начинается война. Он снова идет работать на завод, а в тайне всегда мечтает о театре. Артистом был его старший брат Сергей — сын от первого брака матери. Евгений смотрел на него и у него тоже получалось. Решил поступить в театральную студию, но об этом узнала мама, которая была против актерской профессии. У нее было предубеждение, вызванное тем, что с Сергеем произошло несчастье. Он исчез и возможно причиной была профессия. Может попал в тюрьму. Неизвестно.

Поскольку у Евгения был очень хороший слух, он, еще работая на заводе, выступал в джазовом оркестре. Играл на гитаре, немножко на рояле, на ложках, но больше всего ему нравились ударные инструменты. Как ударник он себя проявил очень талантливо. Они выступали на разных площадках, в частности, развлекали зрителей перед киносеансами. Однажды, когда они играли, в зале был Виталий Александрович Лепский — директор Горьковского театрального училища. Он увидел, как Евгений Александрович играет. А он очень любил импровизацию и ярко выражал себя. После выступления Лепский подошел к Евстигнееву, предложил поступить в училище и принял его даже без экзаменов. Хотя он был старше других студентов и не имел подготовки, он оказался талантливее их всех.

Но когда, после окончания училища, он стал искать работу, в нижегородские театры его не пригласили. Непонятно по каким причинам. Говорят в театре драмы был ведущий характерный артист, который побоялся, что Евстигнеев займет его место. В 1951 году Евгений уехал на работу во Владимир, а оттуда в Москву. Но в Горький приезжал постоянно.

Кадр из фильма «Ночные забавы»

Идею, что Евгений Евстигнеев жив в воспоминаниях своих земляков, подтверждает и Андрей Вовк:

– Он здесь жил. Работал на заводе на «Красной Этне». Его знали многие. Если начинаешь сейчас писать о Евстигнееве, то появляются в социальных сетях люди, которые говорят, что я его помню, а я с его родственниками общался. Он для нижегородцев как живой человек, еще не ушел из памяти.