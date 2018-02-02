Поволжская политика: башкирский вояж Путина, «Салават Юлаев» без «генерала» и Нижний с новым мэром

Чем запомнились недели после новогодних каникул в регионах ПФО

«Реальное время» вспоминает наиболее резонансные события, которые произошли в первом месяце 2018 года в регионах Приволжского федерального округа. Так или иначе, вся новостная повестка этой зимы нацелена на выборы президента России. Действие или бездействие властей, экстремальные и необычные ситуации, кадровые перестановки оцениваются в свете решений, которые будут приниматься 18 марта. Общественные дискуссии этого месяца хорошо иллюстрируют интересы и мировоззрение всего современного российского общества. Что случилось в новогодние каникулы читайте в предыдущем материале серии.

Фаворит президентской гонки едет в Башкирию и Татарстан

Интенсивность президентской кампании в регионах ПФО в первые недели после каникул была относительно невысока. Самые заметные шаги предпринял Владимир Путин, который 24 и 25 января посетил Башкортостан и Татарстан. Оба региона промышленно развитые и являются центрами российского ислама, что и определило основное содержание предвыборного тура.

В Башкирии президент посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение, где пообещал оборонным предприятиям полную загрузку до 2027 года. Здесь же поговорил с рабочими о высоких ставках по ипотеке и эмоционально отреагировал на предложение вернуть практику госнаград трудовым коллективам. «Давайте, я вас просто расцелую», – ответил Путин рабочему. Вместе с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым и полпредом в ПФО Михаилом Бабичем президент встретился с председателем Центрального духовного управлениям мусульман Талгатом Таджуддином. В Татарстане было посещение КАЗ им. С.П. Горбунова, куда на демонстрационный полет стратегического бомбардировщика «Петр Дейнекин» прибыл и Сергей Шойгу. Состоялся визит в древнюю столицу Поволжья город Болгар, где Болгарская исламская академия готова стать главным исламским учебным заведением России.

В Татарстане Путину продемонстрировали полет стратегического бомбардировщика «Петр Дейнекин». Фото kremlin.ru



Поездка Путина пришлась на День российского студенчества. Поскольку завоевание симпатий молодежного электората — очевидный приоритет путинской кампании 2018 года, Казань стала центром празднования Татьяниного дня. Были посещение медицинского кластера КФУ и встреча со студенчеством в «Татнефть Арене». Многих огорчило известие о болезни первого президента Татарстана. Владимир Путин и Рустам Минниханов навестили Минтимера Шаймиева в больнице.

Грудинин в Уфе доверяется Максиму Шевченко, а Собчак тестирует доступную среду Саратова

В то время как Владимир Путин посещал тюркские республики ПФО, кандидат от КПРФ Павел Грудинин танцевал с девушками из русского фольклорного ансамбля на Татьянином дне в Самаре. Там же в Самаре он посетил так называемый «бункер Сталина» — убежище на случай эвакуации правительства СССР из Москвы в 1941 году. После Самары Грудинин отправился в Тольятти для встречи с рабочими ВАЗа. Следующий визит кандидат от левых сил сделал в Башкирию. Утром 31 января Грудинин посетил мясокомбинат «Сава» в Туймазах, а затем приехал в столицу республики. В Уфе он возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву и назначил своим доверенным лицом журналиста Максима Шевченко. Очевидно, что участие в кампании Шевченко, который умеет находить общий язык с мусульманскими народами, призвано уравновесить в команде Грудинина таких деятелей, как лидер Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов.

Ксения Собчак еще 5 января побывала в Саратове на открытии своего штаба. По центру города кандидат в президенты передвигалась на инвалидной коляске, чтобы поддержать местных инвалидов в требовании улучшить доступность городских пространств. Кандидат от «Партии Роста» Борис Титов 19 января посетил Ульяновск в качестве уполномоченного по правам предпринимателей. Официальной целью были заявлены выборы в местном отделении предпринимательской организации «Опора России». Однако заявления Титова о создании в Ульяновской области штаба реформ «Администрация роста» можно рассматривать как предвыборные.

Павел Грудинин в Самаре станцевал с девушками из русского фольклорного ансамбля. Фото kprf.ru



Больше никто из действующих кандидатов регионы не посещал. Хотя в ульяновской прессе обсуждение вызвало заявление Владимира Жириновского в программе «60 минут» «Я беру Ульяновск под защиту!», – сказал кандидат от ЛДПР.

Авиационный «тверк» и министерский мужской стриптиз

Ульяновск стал столицей Рунета и яблоком раздора в спорах об общественной морали благодаря римейку клипа на песню Satisfaction Бенни Бенасси, который сняли и выложили в сеть первокурсники Ульяновского института гражданской авиации им. Б.П. Бугаева. На протяжении нескольких недель телеведущие, политики, общественные деятели и блогеры, каждый на свой лад, спорили о том, где проходит граница дозволенного в студенческих дурачествах, и может ли форменная фуражка сочетаться с БДСМ-атрибутикой. В институт нагрянула проверка. Кто-то требовал немедленно отчисления всех причастных к съемкам. С другой стороны по вузам страны (включая силовые) пошла кампания солидарности с ульяновскими курсантами, когда студенты снимали аналогичные ролики. Несколько лет назад подобное было в Великобритании, когда наследник престола принц Гарри, попал в объектив абсолютно голым во время вечеринки в Лас-Вегасе. Чтобы поддержать своего принца британские военные в Афганистане устроили флешмоб, делая снимки «в чем мать родила».

Побить рекорд ульяновских курсантов и принца Гарри очевидно собирались чиновники Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. В ролике, который оказался в сети, руководство ведомства во главе с министром старательно исполняет поручения губернатора Юрия Берга о привлечении туристов и истреблении косматых чудовищ, появившихся в области. Чиновники сами исполняют роли туристок-супергероинь, играют в карты на бюджет, изображают духовой оркестр, танцуют стриптиз. Окончилось дело тем, что в реальности Юрий Берг отправил часть участников самодеятельности в отставку, а часть уволилась по собственному желанию. В условиях надвигающихся выборов все произошедшее наводит на ассоциации с фильмом «День выборов 2». Там один кандидат по совету засланного политтехнолога тоже хотел превратить Поволжье в «территорию тотальной толерантности. Но реальность как всегда богаче и неожиданнее, чем кино.

Новый мэр Нижнего, серый кардинал Мордовии на пенсии и «Салават Юлаев» без генерального менеджера

Прошлый год был урожайным на отставки и назначения в губернаторском корпусе ПФО. Кажется, что интрига для чиновников этого уровня отложена до периода после выборов. Но это не мешает ротации кадров на уровне министерств и муниципалитетов.

42-летний Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода, сложив с себя полномочия депутата Государственной думы. Фото sarov24.ru

17 января определился мэр самого крупного города Поволжья — Нижнего Новгорода. Им стал 42-летний Владимир Панов, который для этого сложил с себя полномочия депутата Государственной думы. Кандидатура была предложена губернатором Глебом Никитиным, поэтому неожиданным выбор нижегородских депутатов назвать нельзя. Ушел в отставку министр образования Нижегородской области Сергей Наумов, занимавший министерский пост с 2007 года. Во главе регионального ведомства губернатор Никитин поставил Сергея Злобина, карьера которого связана с различными должностями в Пермском крае.

В Чувашии 17 января пост министра образования покинул ученый-филолог Юрий Исаев. Его назначили заместителем руководителя администрации главы республики. В Мордовии с почетом проводили на пенсию Николая Крутова, который 22 года возглавлял администрацию главы республики. Крутов был «серым кардиналом» во время правления Меркушкина, и одним из тех, кто осуществил транзит власти после переезда Меркушкина в Самару. Серию отставок, которую проводит в Удмуртии Александр Бречалов, продолжила отставка главы города Воткинска Владимира Перевозчикова. В качестве причины указывают недостаточную работу с обращениями граждан. В Кировской области задержанием по уголовному делу закончилась карьера руководителя ГИБДД Александра Плотникова. Его подозревают в перепродаже КАМАЗов по поддельным документам и заниженной цене на 837 млн рублей.

В Башкирии самое заметное увольнение коснулось спортивного топ-менеджмента. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом по соглашению сторон. Возможной причиной могло быть письмо болельщиков, после которого Вайсфельд официально извинился за плохую игру команды. После ухода Вайсфельда должность генерального менеджера «Салавата Юлаева» упразднена.

После ухода Вайсфельда должность генерального менеджера «Салавата Юлаева» упразднена. Фото khl.ru

Год начался с мечты о мире и безопасности

К сожалению, наиболее заметными по всей России событиями в регионах Поволжья и Приуралья стали трагедии, в которых проявила себя человеческая жестокость. Вся стана переживала за раненых четвероклассников и учительницу из 127 школы Перми, куда ворвались два подростка с ножами. Леденящее кровь преступление произошло в Оренбурге, где преступники забили ножом 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына, попытавшись сжечь их в машине.

Неубранные снежные заносы по многим городам, отключение нескольких районов от электричества в Казани, падение башенного крана на дом в Кирове тоже не прибавили оптимизма в наступившем году. Остается надеяться, что наступивший февраль будет добрее и безопаснее. Пусть даже в нем будет меньше политических шоу и веселых героев YouTube.