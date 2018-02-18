«Швейцария – страна, где работают все законы и каждая минута сверхурочных работнику оплачивается»

«Реальное время» продолжает составлять карту миграции татарстанцев и выясняет, каково это — жить и работать в другой стране

Владислав Верстуков переехал из Зеленодольска в Швейцарию в 2007 году, за полгода до окончания 11 класса. Он рассказал, как построить жизнь в чужой стране практически с нуля. Об отличном швейцарском образовании, противоречиях в местной медицине и нежелании швейцарцев жениться — в материале «Реального времени».

Предыстория

В Швейцарии я оказался по семейным обстоятельствам. Переехал больше десяти лет назад с мамой, которая вышла замуж за местного жителя. На тот момент я учился в 11-м классе, определялся с институтом, готовился к сдаче ЕГЭ. Мыслей о переезде вообще не было. Понимал, что мама строила планы уехать навстречу лучшему будущему в Европу, но не придавал этому особенного значения. Практически не помню, как готовился к смене места жительства, что думал, чувствовал. Тогда много времени старался проводить с друзьями, потому что понимал, что долго их не увижу.

Переезд прошел в один этап. И только уже в Швейцарии меня охватило волнение. Немецкий язык был абсолютно чужим, я ничего не понимал. Правда, полное осознание все равно пришло не сразу. Первые две-три недели не до конца понимаешь, что переехал в совсем другую страну, с другими порядками, правилами и моральными устоями.

Первые две-три недели не до конца понимаешь, что переехал в совсем другую страну, с другими порядками, правилами и моральными устоями.



Адаптация



В первую очередь я записался в местный баскетбольный клуб. Именно там завязалось первое общение с местными подростками (спасало знание английского). Через три недели окончательно началась новая жизнь — я пошел в швейцарскую школу для эмигрантов. Заведение является первой ступенью интеграции для иностранных подростков в Швейцарии. Все предметы здесь были на немецком, чтобы дети полностью погружались в языковую среду.

Еще вначале мне сказали: если хотите, чтобы мы вам подтвердили среднее образование, пересдавайте все экзамены на немецком языке.



С образованием дела обстояли печально. Еще вначале мне сказали: если хотите, чтобы мы вам подтвердили среднее образование, пересдавайте все экзамены на немецком языке. Конечно, это было невозможно. Поэтому пришлось сначала выучить язык, а затем идти в колледж и получать профессию, по которой я проработал четыре года. История моя довольно типична для швейцарских эмигрантов, многие через это проходят на начальных этапах.

Работа в Швейцарии

Поиск работы в Швейцарии — отдельная тема. Если у тебя есть диплом, но нет опыта — шансы невелики. Если у тебя есть опыт, но нет диплома — шансов также ничтожная малость. В России ты можешь выучиться на одного специалиста, а работать в другой области. Здесь все в основном работают по той профессии, на которую учились. Конечно, бывают люди, которые со временем меняют профобласть. Но не радикально.

Для идеального резюме необходимо стопроцентное владение языком. Устроиться на работу с одним лишь знанием английского, скорее всего, не получится. Ситуация усугубляется тем, что в Швейцарии четыре государственных языка. Обязательно нужно знать язык региона, в котором ты проживаешь. Это, кстати, необходимо не только для трудоустройства, но и для жизни в целом.

Для идеального резюме необходимо стопроцентное владение языком. Устроиться на работу с одним лишь знанием английского, скорее всего, не получится.



Швейцария — мультинациональная страна, здесь очень много работающих эмигрантов. Зарплата в Швейцарии считается не только одной из самых высоких в Европе, но и во всем мире. Парикмахер здесь получает от 3,5 тыс. франков (один швейцарский франк приблизительно равен 61 рублю, — прим. ред.), а простой сантехник может получать 4—5 тыс. франков в зависимости от профиля работы.





Самые высокооплачиваемые в Швейцарии — учителя, врачи, менеджеры, работники в сфере IT



Нельзя наверняка сказать, какая зарплата плохая, а какая хорошая. Все зависит от того, живешь ты один или с семьей. Если говорить в общем, то 2,5—3,5 тыс. франков считаются низким заработком, а 5 тыс. и выше — неплохим. Все зависит от человека и от того, как он распоряжается своим капиталом. Самые высокооплачиваемые в Швейцарии — учителя, врачи, менеджеры, работники в сфере IT. Низкооплачиваемые — парикмахеры, уборщики, садовники.

О швейцарском образовании

Образование в Швейцарии — четкая организованная система. Оно представляет собой шесть уровней. Начальный уровень — детский сад, куда ребенок ходит три года. Затем дети переходят в начальную школу. В общей сложности второй уровень длится шесть с половиной лет, но здесь есть нюансы. В начальной школе начинается распределение детей по степени их одаренности по секторам A, B, и C. Категория А присваивается ученикам, которые быстро учатся, схватывают все на лету. В представляет средний уровень. С — самая слабая категория. Если ребенок попадает в группу А, то уже после 4,5 года начальной школы может перепрыгнуть на следующий уровень — во взрослую школу. Остальные категории учатся 6,5 года и только потом переходят на третий уровень.

Образование в Швейцарии представляет собой шесть уровней

После взрослой школы наступает четвертый уровень. Здесь открывается множество возможностей. Первый вариант — гимназия. В России это 10-й и 11-й класс. Туда идут ученики, которые в дальнейшем нацелены на университет. Второй вариант — среднее специальное образование. Здесь можно сразу приобрести специальность. У каждой специальности в среднем образовании есть еще по два уровня. Ты можешь достичь вершины и стать супермастером своего дела. Если не устроил ни первый, ни второй вариант, у тебя есть еще два пути. Можно пойти в школу, которая специально готовит на определенные факультеты высших учреждений. Если не хватило сил на первые три варианта, получить аттестат можно в рамках так называемой системы EBA (для самых слабых).

Пятый уровень — высшее образование. Это университеты или высшие учреждения по специальным предметам. Разница между ними в том, что университетское образование в основном теоретическое, а в высших учреждениях — практико-прикладное. Самый высокий уровень — шестой. Там уже люди получают научные степени. Кстати, довольно распространенный феномен в Швейцарии. Местные любят учиться, несмотря на возраст.

В Швейцарии другой подход к ученикам, студентам. Здесь тебе выделяют ровно столько времени, сколько нужно, чтобы усвоить материал



Начальные четыре уровня образования абсолютно бесплатные. Правда, если ты находишься на средне-специальном обучении, тебе начисляется зарплата. В начале она очень маленькая, ученическая. Первый год можно получать 700 франков в месяц, второй — 900 и третий — 1200. По окончании обучения уже начисляется нормальная зарплата. Высшее образование только платное и дорогое. Но оно того стоит, потому что с ним ты будешь востребован на рынке.

Из особенностей могу отметить, что в Швейцарии другой подход к ученикам, студентам. Здесь тебе выделяют ровно столько времени, сколько нужно, чтобы усвоить материал и сдать экзамены. Если учиться и не пропускать занятия, то в Швейцарии все достаточно просто. В России принято носить учителям подарки, конфеты, чтобы исправить оценку или откупиться. В Швейцарии такое немыслимо, нужно всего добиваться собственными силами.

Швейцарская медицина

Местная медицина вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, я чувствую себя спокойно, зная, что в стране много высококлассных врачей, к которым не страшно идти на обследование. С другой стороны, меня смущают некоторые моменты. Активированный уголь продают только в случае критических ситуаций, чуть ли не по рецепту, против синяков прописывают вазелин, и легко могут заставить тебя подождать в очереди, хоть ты и пришел на прием потому, что тебе плохо и кружится голова.

Медицинскую страховку обязан иметь каждый проживающий в стране. Есть два разных вида страховки: базовая и дополнительная. Базовая покрывает обращения к докторам в поликлинику и в больницу. Дополнительной можно воспользоваться, если человек внимательно относится к своему здоровью, например, ходит в фитнес-зал, посещает окулиста, ежегодно проходит обследование, посещает курсы по здоровому питанию. Базовая страховка стоит около 200 франков, стоимость дополнительной зависит от пожеланий самого человека.

Медицинское обслуживание здесь очень дорогое. Обычный поход к врачу (hausartzt) может обойтись в 300—400 долларов



Медицинское обслуживание здесь очень дорогое. Обычный поход к врачу (hausartzt) может обойтись в 300—400 долларов, при этом он просто осмотрит тебя и выскажет свое мнение. Hausarzt — это домашний врач, который специализируется в общей практике, как терапевт в России. Сначала ты идешь к нему, а он направляет к конкретному специалисту. Сейчас же все больше популярна модель телемедицины, когда ты звонишь врачу по телефону и консультируешься дистанционно. Это существенно удешевляет прием.



О покупке жилья

Купить жилье в Швейцарии практически нереально. За очень старую квартиру в отдаленном уголке (за горами) тебе придется выложить не менее 200 тыс. долларов, и еще столько же нужно, чтобы ее отремонтировать. Новые дома и квартиры дешевле 3 млн долларов здесь не найдешь. Если у человека есть жилье в собственности, он обязан платить налог на роскошь. Поэтому практически все, кто приобретает жилье в Швейцарии, делают это через кредит или ипотеку, чтобы выплачивать долг всю жизнь.

Практически все, кто приобретает жилье в Швейцарии, делают это через кредит или ипотеку, чтобы выплачивать долг всю жизнь



Многие швейцарцы снимают жилье, что в какой-то степени является преимуществом. Ведь в случае смены работы можно спокойно снять новую квартиру поближе к новому месту трудоустройства. В Цюрихе, к примеру, съемная двух-, трехкомнатная квартира обойдется в 2,3 тыс. франков в месяц. В то время как в том же кантоне, но уже на окраине, квартиры могут стоить 1,4—1,9 тыс. франков.



Расходы на машину

Траты на машину в Швейцарии почти равны поездкам на общественном транспорте за год. Автомобилисты оплачивают два счета в год: дорожный налог и страховку. Все остальное зависит от надежности машины и от топлива. Дизель в Швейцарии дороже, чем бензин. Страховка на автомобиль также обязательна для всех. Купить машину здесь очень реально, особенно подержанную. Нормальный автомобиль можно найти от 2 тыс. франков.

Купить машину в Швейцарии очень реально, особенно подержанную. Нормальный автомобиль можно найти от 2 тыс. франков



Особенности швейцарского менталитета

Брак в классическом понимании в Швейцарии — редкость. Местные не спешат жениться, и чем дальше, тем, по статистике, реже. В 2014 году в Швейцарии женщины в среднем выходили замуж в 29 лет, а мужчины женились в 32 года. Думаю, сейчас средний возраст вступления в брак еще выше. Все больше на передний план выходит карьера, а не семья. Швейцарец хочет пожить для себя, построить карьеру, а только потом создавать семью. Люди могут жить вместе годами, воспитывать совместных детей, но не быть женатыми. Брак здесь связан с обязательствами, а их это пугает. Так, например, если мужчина женился на женщине и через год захотел развесить, то по закону он обязан отдать половину своих сбережений бывшей супруге. Закон при разводе на стороне женщин.

По моему мнению, Швейцария — страна, где работают все законы



По моему мнению, Швейцария — страна, где работают все законы. Здесь поезда и автобусы приходят точно по расписанию, а каждая минута сверхурочных оплачивается работнику. Страна, где закон на стороне слабых, а безработица составляет всего 3%. При этом хочу отметить менталитет местных жителей. В основном они закрытые, к себе близко не подпускают. Вам понадобится время, чтобы войти в дружеские отношения со швейцарцем.



Как и везде, здесь есть свои плюсы и минусы (хотя плюсов гораздо больше). Жизнь в Швейцарии повлияла на меня в лучшую сторону. Я стал более трудолюбивым, целеустремленным и организованным. Переезд в эту страну определенно стал переломным в моей жизни, но я рад, что все произошло именно так.