Российские средства ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией трех российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Брянской области, 24 БПЛА — над территорией Калужской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.
Накануне, их число достигло шести. Из них три — над Белгородской, два — над Брянской и один над Саратовской областями.
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