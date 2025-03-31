Российские средства ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь

Фото: Дарья Пинегина

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией трех российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Брянской области, 24 БПЛА — над территорией Калужской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Накануне, их число достигло шести. Из них три — над Белгородской, два — над Брянской и один над Саратовской областями.

Рената Валеева