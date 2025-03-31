Госдума рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг в приоритетном порядке
Госдума планирует в приоритетном порядке рассмотреть на этой неделе законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания платных дополнительных услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
— О защите людей от навязывания платных допуслуг... На этой неделе продолжим рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат, — написал Володин.
По словам спикера, законопроект направлен на пресечение попыток манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. Володин подчеркнул, что многие граждане сталкиваются с навязыванием допуслуг при пользовании услугами банков, приобретении авиа— и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны и покупке пакетов связи и подписок.
Законопроект предусматривает ряд мер по защите прав потребителей, включая:
- продажу дополнительных товаров, услуг и работ только с согласия потребителя;
- запрет на навязывание допуслуг до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг;
- предоставление права гражданам требовать возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы в течение трех дней;
- исключение проставления автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;
- запрет на формирование условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.
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