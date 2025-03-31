Платный проезд введен на трассе Алексеевское — Альметьевск
С сегодняшнего дня, 31 марта, с водителей начали взимать плату за проезд по трассе Алексеевское — Альметьевск. Платный режим вступил в силу с полуночи.
Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней после совершения поездки. Стоимость проезда (руб./км):
- I категория (легковые авто высотой до 2 м) — 4,5 рубля;
- II категория (легковые авто высотой от 2 до 2,6 м) — 6,75;
- III категория (грузовики и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 м и более) — 9;
- IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 м и более) — 18.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, устанавливающее платный режим использования трассы Алексеевское — Альметьевск до 11 января 2121 года.
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