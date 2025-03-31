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Наиля Минвалеева назначили советником мэра Казани

09:15, 31.03.2025

Управления административно-технической инспекции исполкома города будет Артур Мухаметшин

Наиля Минвалеева назначили советником мэра Казани
Фото: Мария Зверева

Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев назначен советником мэра. Об этом в ходе «делового понедельника» в мэрии города сообщил ее глава Ильсур Метшин.

— Наиль Юнусович — наш давний советник, мы с ним работаем весь отчетный период, с тысячелетия Казани. [У него] очень большой опыт, — подчеркнул глава Казани.

Он напомнил, что Наиль Минвалеев одним из первых в республике получил почетное звание заслуженного работника местного самоуправления России.

— Руководить Управлением с пятницы стал Мухаметшин Артур Рустамович, который раньше занимал должность заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Это пример того, как наши молодые спецалисты растут со студенческой скамьи, — сообщил Ильсур Метшин.

Галия Гарифуллина

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