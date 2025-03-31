Международный форум для учителей в Казани пройдет 29–30 апреля

Главной темой мероприятия выбрана «Трансформация образования»

Фото: Максим Платонов

Международный образовательный форум для учителей «Город знаний» в Казани запланирован на 29–30 апреля. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов.

— Мы планируем, что на форуме соберутся 3 тыс. педагогов со всей страны, руководителей образовательных организаций, экспертов, учащихся психолого-педагогических классов, студентов — будущих учителей, — поделился он.



Главной темой форума выбрана «Трансформация образования». В мероприятии своим опытом поделятся 40 экспертов в области образования, представители стран СНГ, зарубежные специалисты, работающие в России, а также ведущие эксперты НИУ ВШЭ, Сбера, «Сколково», «Яндекса».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как рассказали на «деловом понедельнике», в первый день форума на базе ведущих образовательных учреждений города пройдут круглые столы, кейс-сессии. Во второй день состоятся панельные дискуссии о трендах в образовании, подготовке школьников к рынку труда будущего, экологическом образовании и формировании ответственного отношения к природе, а также о культуре, искусстве и архитектуре в образовательном контексте. Всего в рамках «Города знаний» планируется провести 40 мероприятий.

Напомним, недавно мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что в городе состоится международный учительский форум, на котором соберутся педагоги из стран БРИКС. Он подчеркнул, что форум даст возможность казанским педагогам услышать лекции ведущих специалистов со всего мира, не покидая город.



Галия Гарифуллина