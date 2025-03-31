Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, стрелок нейтрализован

Фото: Максим Соколов

Неизвестный открыл огонь с крыши дома по адресу Кольский проспект, 10 в Мурманске. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале.



Позже пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали стрелка.

Кольский проспект — самый протяженный в Мурманске, а дом №10 — здание бывшего общежития — расположен в самом центре города. Другие подробности инцидента и мотивы стрелка в настоящий момент не сообщаются. Правоохранительные органы проводят расследование.

Рената Валеева