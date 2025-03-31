Армения отказалась финансировать ОДКБ в 2024 году

Фото: Татьяна Демина

Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, следовательно, от участия в финансировании деятельности организации. Об этом сообщило ведомство агентству Sputnik Армения, пишет RT.

При этом в ведомстве отметили, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению в соответствии с внутренними процедурами организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с ОДКБ достигли точки невозврата. В своем выступлении в парламенте он подчеркнул, что Армения не интересуется документами, принимаемыми в рамках ОДКБ, и заморозила свое участие в деятельности организации.

взято с сайта kremlin.ru

— Мы не участвуем в обсуждении каких-либо документов и не накладываем вето, поскольку считаем себя вне ОДКБ. Пусть делают что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, если не невозможным, — заявил Пашинян.

Пашинян пояснил, что решение о заморозке участия было принято не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции» ОДКБ на внешнюю агрессию на границах Армении в 2021 и 2022 годах.

Рената Валеева