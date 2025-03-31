В России за сутки потушено десять пожаров, в Татарстане — 11 возгораний

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки на территории России потушено 10 лесных пожаров, в Московской области, Красноярском, Приморском и Забайкальском краях, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохраны».

В настоящее время продолжаются работы по тушению пять лесных пожаров в Забайкальском крае. В ликвидации возгораний задействовано 178 человек и 47 единиц техники.

Режим ЧС в связи с пожарами в регионах не введен. Особый противопожарный режим действует в семи субъектах России.

По данным ведомства, оперативность тушения с начала года составляет 92,3%, что означает, что подавляющее большинство лесных пожаров ликвидируется менее чем за сутки с момента обнаружения.

В Татарстане за сутки 30 марта подразделения Государственной противопожарной службы реагировали на 11 пожаров, включая шесть в жилом секторе. Также было зарегистрировано 39 ложных вызовов и шесть выездов на взаимодействие с другими службами.

Четыре раза пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Рената Валеева