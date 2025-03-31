Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки с США

Фото: Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от ресурсной сделки между США и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Президент США Дональд Трамп заявляет, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критическим минералам, — говорится в публикации агентства.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, и не содержит гарантий безопасности для Украины.

Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения и отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.

По информации СМИ, разногласия по поводу сделки возникли после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля, где американский лидер потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.

Несмотря на это, по итогам переговоров 11 марта на сайте Зеленского сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.

Рената Валеева