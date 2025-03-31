Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех очков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Очередной гол позволил Овечкину сократить отставание до всего лишь четырех шайб.

Теперь на счету 39-летнего российского хоккеиста 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему необходимо забить всего пять голов, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз», за который он выступает на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

Рената Валеева