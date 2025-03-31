Продажи «Мертвых душ» выросли на 30%

В 2024 году было продано более 6 тыс. экземпляров

Фото: Екатерина Петрова

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и сервис «Литрес» проанализировали продажи книг Николая Гоголя перед 216-летием писателя. Данные показали, что интерес к его произведениям заметно вырос. С декабря 2024 по февраль 2025 года продажи «Мертвых душ» в «Читай-городе» увеличились на 30%. За этот период продано более 6 тыс. экземпляров, что на 18% больше, чем осенью 2024 года.

На платформе «Литрес» за зиму 2024–2025 годов продажи «Мертвых душ» выросли на 14% по сравнению с осенними показателями. Самой популярной стала аудиоверсия в исполнении Алексея Багдасарова. На втором месте — электронное издание от «Детской литературы». Третью позицию заняла аудиокнига, озвученная Александром Клюквиным.

Помимо «Мертвых душ», в «Читай-городе» спросом пользовались «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» и «Записки сумасшедшего». В общей сложности за три месяца продано более 14 тысяч экземпляров произведений Гоголя.

По итогам последних пяти лет Гоголь занимает 6-е место в рейтинге самых читаемых классиков на «Литрес». В 2024 году он вошел в топ-10 самых популярных классиков в «Читай-городе».

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Екатерина Петрова