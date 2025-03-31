Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового вируса в России

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В России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, опровергая информацию о появлении неизвестного вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.

— В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены, — заявили в надзорном ведомстве. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о распространении такого вируса, что было взято Роспотребнадзором под контроль.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, остается стабильной и полностью контролируется. Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

В частности, на прошлой неделе в России зарегистрировано три тысячи случаев COVID-19, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом также снизилась на 10,8%.

Рената Валеева