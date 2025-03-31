Татарстан занял 11-е место по уровню зарплат в малых населенных пунктах

Фото: Михаил Захаров

Татарстан занял 11-е место среди регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах по итогам 2024 года, согласно исследованию РИА «Новости».

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2024 году составила 73,1 тыс. рублей, показав прирост в 23,3% по сравнению с предыдущим годом. Отношение средней зарплаты в провинции к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2024-м составило 3,71, а к зарплате в крупных городах — 90,4%.

В рейтинге Татарстан расположился между Мурманской областью (10-е место, 99,3 тыс. рублей) и Республикой Коми (12-е место, 88,3 тыс. рублей).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера: Ямало-Ненецкий автономный округ (146,2 тыс. рублей), Ненецкий АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО — Югра и Чукотский АО. На последних местах оказались республики Северного Кавказа: Чечня (29,8 тыс. рублей), Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

В рейтинг не вошли города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и новые территории, вошедшие в состав России в 2022 году.

По данным исследования, в 2024 году зарплаты в провинциальных населенных пунктах росли быстрее, чем в крупных городах. В результате разница в уровне зарплат между провинцией и крупными НП уменьшилась с 25% в 2022 году до 13% в 2024 году.

Рената Валеева