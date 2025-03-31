Фьючерс на золото обновил исторический максимум, превысив $3 150 за унцию

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $3 150 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 08.54 мск, цена на драгоценный металл демонстрировала рост на 1,19%, достигнув $3 151,3 за тройскую унцию. К 08.59 мск темпы роста несколько замедлились, и стоимость золота составила $3 149,9 за унцию, что на 1,14% выше предыдущего значения.

Напомним, цена серебра на нью-йоркской бирже Comex достигла $35,2 за унцию, что является самым высоким показателем с октября 2012 года.

Рената Валеева