Новости

09:24 МСК
Новости раздела

Ready? Go! Как Фарид Мухаметшин открывал Центр студенческого предпринимательства

16:00, 14.02.2018 2
Ready? Go! Как Фарид Мухаметшин открывал Центр студенческого предпринимательства Фото: gossov.tatarstan.ru

Сегодня на базе университета управления «ТИСБИ» состоялось выездное заседание высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яңа гасыр», которое провел председатель совета Фарид Мухаметшин. До начала заседания Фарид Мухаметшин ознакомился с деятельностью университета, а также принял участие в открытии Центра студенческого предпринимательства. Студенты презентовали главе парламента проекты, связанные с электронной базой данных для пассажирских агентств, углубленным изучением английского языка и другие. В новом центре побывал и видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    Студент - предпрениматель - это абсурд:D
    Ответить
    Анонимно 14 февр
    предпринимательская жилка должна формироваться со студенчества! Как раз получишь профессию и компанию свою открывать можно. Как раз амбиций много и страха нет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости

09:24 МСК
Новости раздела