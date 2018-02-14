Ready? Go! Как Фарид Мухаметшин открывал Центр студенческого предпринимательства

Сегодня на базе университета управления «ТИСБИ» состоялось выездное заседание высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яңа гасыр», которое провел председатель совета Фарид Мухаметшин. До начала заседания Фарид Мухаметшин ознакомился с деятельностью университета, а также принял участие в открытии Центра студенческого предпринимательства. Студенты презентовали главе парламента проекты, связанные с электронной базой данных для пассажирских агентств, углубленным изучением английского языка и другие. В новом центре побывал и видеокорреспондент «Реального времени».