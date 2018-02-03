«На что жалуетесь, больной?»: Аделю Вафину через «Народный контроль» накидали «черных шаров»

Министра подвела грубость гардеробщиц, врачи-коммерсанты и отсутствие бахил 42-го размера

Фото: Олег Тихонов

Президент Татарстана на коллегии Минздрава отчитал Аделя Вафина — недовольных системой здравоохранения становится больше. Пишут не только в «Народный контроль» (889 обращений за 2017 год), но и в соцсети президенту (здесь официальной статистики нет). В Минздраве РТ факт увеличения критических замечаний не отрицают, но находят ему объяснение. «Реальное время» изучило список претензий и пришло к выводу, что, наряду с обоснованными, вес портфелю кляуз дополняют жалобы, к примеру, на отсутствие бахил 42-го размера.

«Люди везде одинаковые»: Минниханов заподозрил Минздрав в показухе?

Отчитал министра здравоохранения Рустам Минниханов за отсутствие самокритики на коллегии ведомства. Доклад Аделя Вафина показался президенту слишком оптимистичным. На Минниханова такого впечатления медицина Татарстана не производит. Не то чтобы у него самого был печальный опыт. О том, что не все гладко во второй по объему бюджетного финансирования сфере, докладывают президенту в соцсетях и в системе «Народный контроль».

— Вы мне стараетесь показать хорошие учреждения, профессиональных докторов, но это должно быть везде — люди везде одинаковые, — сказал Минниханов Вафину.

За 2017 год в «Народный контроль», по данным Минниханова, поступило 889 обращений. «Ну и в соцсетях у меня много обращений в части претензий к медицине», — уточнил Минниханов. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Всего же за все то время, что работает «народный контроль», по данным Минздрава РТ, в категории «больницы и поликлиники» поступило около 2773 жалоб.

Свою обеспокоенность тем, удовлетворено ли население качеством медицинских услуг, Рустам Минниханов объяснил: «Люди, когда получают медицинские услуги, имеют претензии не к врачу, а к власти».

То, что проблемы есть, в Минздраве РТ признают, особенно это касается первичного звена — поликлиник. К слову, по поводу них больше всего жалоб в «Народном контроле».

Чаще всего жалуются на очереди, невозможность записаться на прием к врачу, длительное ожидание процедур и исследований, на врачей–коммерсантов, которые навязывают платные услуги или вообще занимаются мошенничеством. Фото Максима Платонова



Как «Народный контроль» становится волшебным пенделем

Сейчас на портале 428 записей, часть из них находится в работе, часть решена, но не закрыта заявителем, потому что ответ Минздрава не устроил. Чаще всего жалуются на очереди, невозможность записаться на прием к врачу, длительное ожидание процедур и исследований, на врачей–коммерсантов, которые навязывают платные услуги или вообще занимаются мошенничеством. Вот жалоба пациентки поликлиники №21 Казани: «Терапевтом мне было назначено 10 сеансов массажа, а старшая медсестра отказывается делать 10 сеансов бесплатно, указывая на то, что бесплатно положено только 5 сеансов, а остальные платно». Жалоба оставлена 15 ноября, а 17 ноября заявительница написала: «Вопрос решен». После жалобы женщине сделали все положенные сеансы. И такие случаи, когда «Народный контроль» становится волшебным пенделем, — не редкость.

Но не все жалобы решаются оперативно. Пациенты дневного стационара больницы №8 Казани с ноября выражают недовольство тем, что самостоятельно приходится покупать лекарства, шприцы и даже системы для капельниц. Администрация клиники принесла извинения за перебои в лекарственном обеспечении. Но, судя по продолжающейся переписке, проблема не решена. 11 января автор пишет, что «лекарств как не было, так и нет», на что администрация больницы 29 января отвечает, что вопрос о возмещении пациенту средств на покупку медикаментов можно решить при очном обращении.

Из ответов Минздрава заявителям можно понять, что причина возросшего количества жалоб — в завышенных ожиданиях пациентов. К примеру, отвечая жительнице Зеленодольска, которая недовольна качеством шприцов, Минздрав РТ пишет: «Возможно, партия товара не соответствовала очень высоким стандартам, которые привыкли ожидать граждане и которых должны требовать и далее».

О возросшей требовательности пациентов к качеству оказания медицинских услуг, говорил на коллегии и Рустам Минниханов: «Мы много вложили и в первичное звено, и по городам, райцентрам, но ожидания людей значительно выше, чем вы думаете, и, мы думаем, они обоснованы».

«Начиная с министра и руководителей на городском, районном уровне, ежемесячно вы должны брать в работу обращения и смотреть, в чем причина, почему так получается», — говорил Минниханов на коллегии. Фото president.tatar.ru



Бахилы 42-го размера и старинные швабры

Среди претензий встречаются и необоснованные, и таких тоже много. Если отбросить жалобы, которые можно объяснить тем, что пациенты незнакомы со специфическими нормативами (к примеру, пациент жалуется, что врач УЗИ долго принимает и делает перерывы, Минздрав отвечает, что, согласно требованиям безопасности, через каждые 1,5 часа работы на аппарате УЗИ необходимо делать 15-минутную паузу, а некоторые виды исследований беременных по нормативу могут занимать более часа), есть, мягко говоря, нелепые претензии.

К примеру, пациент одной из больниц Казани требует обеспечить клинику бахилами 42-го размера. В Бугульме больные заступаются за санитарок, которые моют пол «старинной шваброй», и просят обеспечить их швабрами с полуавтоматическим отжимом. Одна из мам в Камском детском медицинском центре негодует, что уборщица приходит в тихий час «и начинает греметь и шуметь». Пациенты детской больницы Нижнекамска недовольны гардеробщицей, которая «кричит, что не хватает места для всей одежды. Работает одна и ей тяжело».

Непосредственно к качеству работы врачей это, естественно, отношения не имеет, но в бочку меда ложку дегтя добавляет.

— Любой человек, когда имеет проблемы со здоровьем, очень ранимый. Как его будете принимать, таким и будет его отношение к системе здравоохранения. Много делается, но этого пока недостаточно. Все ваши предложения по повышению квалификации, зарубежные поездки — мы все поддерживаем, но вы не дорабатываете. Начиная с министра и руководителей на городском, районном уровне, ежемесячно вы должны брать в работу обращения и смотреть, в чем причина, почему так получается, — говорил Минниханов на коллегии.

Возросшее количество жалоб в Минздраве объясняют тем, что в этом году поликлиники массово приводили к «дружелюбному стандарту». Фото Олега Тихонова

Посыл Минниханова об отсутствии самокритики услышали?

Возросшее количество жалоб в Минздраве объясняют тем, что в этом году поликлиники массово приводили к «дружелюбному стандарту», более 4 млрд рублей было затрачено на модернизацию. На время ремонта приходилось закрывать целые этажи и совмещать участки, отсюда очереди и недовольство пациентов.

Все жалобы Минздрав по запросу «Реального времени» разбил на группы. Вот топ «Народного контроля»:

условия пребывания пациентов;

проблемы обслуживания пациентов;

вопросы, связанные с порядком организации приема;

материально-техническое состояние учреждений;

благоустройство прилегающей к учреждению здравоохранения территории;

жалобы на частные клиники;

требование денежных средств с пациентов за бесплатные медицинские услуги, на нужды сотрудников учреждений здравоохранения и факты коррупции;

организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп (пандусы, поручни, приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий;

жалобы на закрытие медицинских учреждений.

По количеству поданных заявок за 2017 год данные, озвученные на коллегии Миннихановым и предоставленные Минздравом РТ «Реальному времени», разнятся (видимо, в министерстве услышали посыл и начали относиться к своей работе критичнее). Так, чиновники от здравоохранения насчитали не 889, а 893 жалобы. Из них решено 839, запланировано 42 и в работе 11.

За январь 2018-го поступило 95 заявок, решено 58, запланировано 10, в работе 27. Мотивированных отказов нет. В этом году пока не жаловались на медицинских регистраторов, нарушение врачебной этики и коррупцию.

По данным Уполномоченного по правам человека (главного оператора ГИС «Народный контроль»), по итогам 2017-го количество жалоб выросло на 16% в целом по системе по сравнению с 2016-м годом. Фото Максима Платонова



Аделю Вафину намекнули, что жалобы в «Народный контроль» — это только начало

Справедливости ради отметим, что претензии по валу обращений можно предъявить не только Минздраву. Так, по данным Уполномоченного по правам человека (главного оператора ГИС «Народный контроль»), по итогам 2017-го количество жалоб выросло на 16% в целом по системе по сравнению с 2016-м годом.

В 2017 году в «Народный контроль» поступило 50 363 обращения. Больше всего жалоб — в категории «благоустройство территории» (16 977), «содержание и ремонт дорог» (12 469), «жилищно-коммунальные услуги» (5 037), «организация дорожного движения» (4404) и «поликлиники и больницы» (889).

Если говорить об обращениях лично к уполномоченному, то рост жалоб на медицинское обслуживание повысился по сравнению с 2016-м, но упал по сравнению с 2015-м. Так, в 2014-м году 4,06% от всего количества обращений было посвящено медицине, в 2015-м — 7,41%, в 2016-м — 4,4%, в 2017-м — 5,4%.

Внимание Рустама Минниханова к жалобам в «Народный контроль» выглядит, видимо, как намек министру здравоохранения на то, что надо бы внимательнее присмотреться к тому, что происходит в «королевстве». Правда, эту проблему несколько оттеснило задержание замминистра Елены Шишмаревой в качестве подозреваемой по делу о мошенничестве в отношении неустановленных лиц и о превышении полномочий неустановленными сотрудниками Минздрава республики, которое было возбуждено накануне…