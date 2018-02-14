Усилит ли питерцев француз, построит ли команду мечты Бердыев и из кого Билялетдинов слепит нового Портнягина

Самые интересные темы текущего трансферного окна в РФПЛ

До закрытия трансферного окна в РФПЛ остается не так много времени, и составы команд потихонечку начинают приобретать вид, близкий к окончательному. Впрочем, самые жаркие переходы, не сомневаемся, еще впереди. Однако и сейчас хватает новостей от селекционных отделов клубов. О том, что интересного произошло здесь за последнюю неделю — в материале «Реального времени».

«Амкар» присматривается к Оланаре и обходится без потерь

Одной из главных новостей недели стало прибытие в расположение «Амкара» нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Удивительно здесь то, что пермяки достаточно редко проявляют активность на трансферном рынке, да и в аренду предпочитают игроков не брать. Сейчас форвард находится на просмотре, но даже сам этот факт довольно любопытен. Не секрет, уральский клуб делает ставку на доселе неизвестных футболистов, натренировывая их и перепродавая по более выгодной цене.

В случае с Оланаре комментировать вероятную сделку тяжело и в игровом плане. Несмотря на то, что генеральный директор клуба Игорь Резвухин уже предвосхитил способность нигерийца влиться в тактические схемы команды, кандидатура эта не выглядит достаточно очевидной. Функционер, описывая недавно идеального для «Амкара» форварда, говорил о человеке, способном цепляться за длинные передачи. Только вот в первой части чемпионата Оланаре выиграл лишь 25 процентов верховых единоборств и допускал более четырех невынужденных потерь мяча за матч. Статистика выглядит довольно сомнительно.

В случае с Оланаре комментировать вероятную сделку тяжело и в игровом плане. Видимо, с этим и связано желание Гаджиева просмотреть Оланаре в действии. Фото fc-amkar.org



Видимо, с этим и связано желание Гаджиева просмотреть Оланаре в действии. Показателен в этом смысле следующий диалог:

— Как вам Оланаре?

— Я удовлетворен.

— Он усиливает атакующий потенциал «Амкара»?

— Не ослабляет.

Между тем, на просмотре в «Амкаре» побывал бывший полузащитник «Рубина» Артур Карашаускас. Латыш за короткое время успел отдать голевую передачу, но пермякам не подошел. Других новичков у «Амкара» пока не наблюдается. Впрочем, и потерь в этот раз нет, хотя в начале трансферного окна ходили слухи об уходе вратаря Нигматуллина и защитника Зайцева.

Бердыев набирает команду «мечты»?

В «Рубин» наконец снова начали поступать новые футболисты. «Первенцем» среди них стал болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов — казанцы арендовали игрока до конца текущего чемпионата. Это второй футболист, перешедший в «Рубин» на условиях краткосрочного арендного договора в зимний перерыв. С учетом этого теперь в центре поля в распоряжении Бердыева оказалась связка Попов — Подберезкин.

Кроме того, различные СМИ отправляют в Казань Кристиана Нобоа. Полузащитник умеет нагнать туману относительно своего будущего, поэтому его слова в стиле «все узнаете в четверг» не стали неожиданностью.

Различные СМИ отправляют в Казань Кристиана Нобоа. Фото fc-zenit.ru

— Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать, — сказал Нобоа в коротком интервью «СЭ».



Если эквадорец все же окажется в «Рубине», то вырисовывается довольно интересная картина. Бердыев давно хотел поработать с Поповым, держал на карандаше Подберезкина со времен работы в «Ростове», а Нобоа был лидером его команды как в Казани, так и в городе на Дону. Неплохая банда собралась и в обороне, где знакомых Курбану Бекиевичу людей больше, чем в остальных линиях. В нападении в преддверии чемпионата мира как следует надо поработать с Азмуном, да и Канунников подходит под типаж любимого форварда специалиста. Вот и получается, что Бердыев спустя полгода пребывания в «Рубине» таки может собрать «команду мечты».

Насри в «Зенит» не перейдет?

Еще одна любопытная новость пришла с берегов Невы. Там рассматривают многие варианты, которые могут усилить среднюю линию команды. Помимо общепринятого интереса к Магомеду Оздоеву, агент которого уже подтвердил наличие контактов с питерцами, с «Зенитом» связывают Самира Насри. Француз, игравший до этого в английском «Арсенале» и испанской «Севилье», последние полгода провел в турецком чемпионате.

Правда, есть большие сомнения, что это тот самый Насри, который был на хорошем счету в европейском футболе. Сейчас он свободный агент и получил этот статус после отчисления из состава «Антальяспора». Поводом мог послужить скандал, связанный с допингом, а именно с переливанием крови игроку, что в этом виде спорта строжайше запрещено. Так что, для чего понадобился Насри «Зениту», угадать сложно. Разве что симпатичен тренеру питерцев, который успел поработать с Самиром в «Манчестер Сити».

В свой прошлый приход Будковский проявил себя ярким футболистом, но под руководством другого тренера, поэтому ему еще предстоит сыгрываться с партнерами по команде. Фото fc-anji.ru



Короткой строкой...

Из остальных трансферных действий можно выделить возвращение в «Анжи» украинского нападающего Филипа Будковского. Опять же в аренду и опять же из «Шахтера». В свой прошлый приход Будковский проявил себя ярким футболистом, но под руководством другого тренера, поэтому ему еще предстоит сыгрываться с партнерами по команде.

Вместе с «Тосно» тренируется бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Павел Погребняк. Форвард только-только освободился от «бремени высокой зарплаты» и скамейки «бело-голубых», но старается не давать маху. По словам игрока, на тренировочном сборе тосненцев он всего лишь поддерживает физическую форму и заранее заносить его в список угасающих легенд пока не стоит. Впрочем, все уже давно на поверхности в данном вопросе…

Совсем недавно, перед открытием активной фазы трансферного окна, «Реальное время» составляло список футболистов, которые могут помочь «Рубину» бюджетно усилить состав. Среди прочих мы отмечали нападающего «Тамбова» Андрея Часовских, способного создать глубину скамейки в линии нападения. Казанцам форвард не приглянулся, зато он попал под пристальный взгляд Рината Билялетдинова. Часовских был вызван на сбор «СКА Хабаровск» и, честно говоря, вполне может повторить успешную судьбу Игоря Портнягина, показывавшего свой лучший футбол именно при Саярыче.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Милич («Олимпиакос»)

п. Садыхов («Торпедо»)

п. Оздоев («Рубин»)

п. Флорес («Ольборг»)

н. Визеу («Фламенго»)



з. Денисов («Фенербахче»)

з. Маргасов («Тосно»)

п. Фернандеш («Интер»)

н. Эдер («Лилль»)

«Зенит» з. Кайо («Сан-Паулу»)

п. Оздоев («Рубин»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Лео («Ахмат»)

п. Гайтан («Атлетико»)

п. Адуев («Монпелье»)

п. Насри (своб. агент)

н. Заболотный («Тосно»)

н. Эдер («Интер»)



з. Новосельцев («Арсенал»)

з. Кришито («Наполи»)

з. Анюков («Крылья»)

п. Шатов («Краснодар»)

п. Ригони («Эвертон»)

н. Дзюба («Арсенал»)



«Спартак» з. Вериссимо («Сантос»)

з. Максимович («Наполи»)

з. Набиуллин («Рубин»)

з. Левин («Нюрнберг»)

п. Бельханда («Галатасарай»)

п. Адуев («Монпелье»)

п. Маркович («Ливерпуль»)

п. Ханни («Андерлехт»)

п. Альварес («Сампдория»)

п. Еременко («Базель»)

н. Смолов («Краснодар»)



з. Ташчи («Вердер»)

п. Попов («Рубин»)

п. Промес («Саутгемптон»)

н. Зе Луиш («Брайтон») «Краснодар» з. Калинин («Волгарь»)

п. Шатов («Зенит»)

п. Швец («Ахмат»)



п. Подберезкин («Рубин»)

п. Ристич («Спарта»)



ЦСКА з. Пепе («Звезда»)

п. Бистрович («Славен»)

п. Отеро («Атлетико Минейро»)

н. Муса («Лестер»)

н. Хан Кван Сон («Перуджа»)



«Уфа» н. Сейдахмет («Тараз»)



«Ахмат» з. Зайцев («Амкар») п. Лео («Зенит»)

п. Швец («Краснодар»)



«Урал» п. Бевеев («Носта»)

п. Егорычев («Носта»)



п. Павленко

п. Емельянов («Зенит») «Арсенал» з. Новосельцев («Зенит»)

п. Сапета («Динамо»)

н. Дзюба («Зенит»)

н. Мвила («Платинум»)



в. Габулов («Брюгге»)

п. Боурчану («Стяуа»)

н. Сикоев («Рубин»)





«Ростов» гл. т. Карпин

з. Сигурдссон («Фулхэм»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Чуперка («Балтика»)

п. Евтович («Партизан»)

п. Долгов («Анжи»)

н. Сигурдарсон («Мольде»)



з. Устинов («Рубин»)

п. Киреев («Рубин») «Рубин» з. Устинов («Ростов»)

з. Аджиев («Анжи»)

п. Подберезкин («Краснодар»)

п. Попов («Спартак»)

п. Давлатов («Локомотив Т»)

п. Киреев («Ростов»)

н. Сикоев («Арсенал»)



з. Набиуллин («Спартак»)

з. Бауэр («Сток Сити»)

з. Сигурдссон

з. Бурлак («Крылья Советов»)

з. Самбрано («Динамо К»)

п. М'Вила («Сент-Этьен»)

п. Цакташ

п. Сонг (Китай)

п. Рочина («Бетис»)

п. Лестьенн («Малага»)

п. Оздоев («Локомотив»)



«Динамо» з. Рауш («Кельн»)

п. Тетте («Лех»)

н. Марков («Тосно»)

н. Черных («Ягеллония»)



в. Нарубин

з. Терехов («Оренбург»)

п. Тиам

п. Зотов («Крылья Советов»)

п. Сапета («Арсенал»)

н. Бечирай («Мехелен»)

н. Вандерсон («Аланьяспор»)

н. Погребняк



«Амкар» п. Корзун («Динамо К»)

н. Оланаре (ЦСКА)

н. Карашаускас (Латвия)



в. Нигматуллин

з. Зайцев («Ахмат»)



«Тосно» з. Маргасов («Локомотив»)

з. Миюшкович («Тараз»)

н. Рикардиньо («Црвена»)





н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Динамо»)

«Анжи» з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Б»)

н. Калмыков («Афипс»)

н. Поку («Майами»)

н. Будковский («Шахтер»)



з. Аджиев («Рубин»)

п. Гулиев

п. Афонин («Оренбург»)

п. Долгов («Ростов»)

н. Базелюк («Зброевка») «СКА Хабаровск» з. Карпов («Зенит-2»)

п. Кабутов («Волгарь»)

п. Самсонов («Спартак-2»)

п. Макаров («Минск»)

н. Муллин



з. Тишкин

п. Дедечко («Мариуполь»)

н. Христов





* жирным выделены состоявшиеся трансферы