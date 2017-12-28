Идеальный ассистент Азмуна, восходящая звезда ФНЛ и еще 5 потенциальных новичков для «Рубина»

Когда «бюджетное» усиление может быть качественным

«Рубину» нынешней зимой наверняка предстоит решать непростую задачу: нужно будет продать дорогостоящих легионеров и параллельно подыскать «бюджетные» варианты усиления состава. Благо на рынке все еще остаются добротные игроки с более-менее «божескими» ценниками. Спортивная редакция «Реального времени» предлагает свой список из семи футболистов, которые могут помочь «Рубину» в ближайшем будущем.

Андрей Часовских — «Тамбов», нападающий



Недорогой, качественный и идеально подходящий под требования тренерского штаба «Рубина» 26-летний нападающий «Тамбова» стал известен широкой общественности благодаря своему шикарному голу в ворота калининградской «Балтики».

Часовских отличается невероятной работоспособностью и умением, не очень-то характерным для форвардов, терпеть на поле. К тому же Андрей хорошо борется на втором этаже, цепляется за мячи и способен брать игру на себя, когда этого требует ситуация. В нынешнем сезоне ФНЛ на счету нападающего семь голов, и, что немаловажно, среди них нет мячей, забитых с пенальти. Форвард принял участие почти во всех голах своей команды. Часовских принадлежит и необычный рекорд — это единственный игрок «Тамбова», который отличался в каждом из сезонов с момента образования клуба.

Плюсом можно считать и его тактическую подкованность. Работа под руководством Андрея Талалаева не проходит даром, и Андрей уже готов к переходу на уровень выше. По итогам первой части чемпионата нападающий входит в тройку по количеству вступлений в единоборства, а также в пятерку тех, на ком соперник совершает больше всего фолов. Безусловно, Часовских понадобится время на адаптацию к условиям Премьер-лиги, но это уже далеко не тот футболист, что когда-то давным-давно приезжал на просмотр в казанскую команду. А еще закрепиться в «Рубине» ему может помочь умение действовать при стандартах, не зря ведь «Тамбов» идет на втором месте в ФНЛ по числу голов с угловых и штрафных. По данным «Реального времени», этот нападающий давно «на карандаше» у селекционеров «Рубина».

Ашкан Дежага — свободный агент, полузащитник

Иранскому атакующему полузащитнику уже 31 год, но вариант с его переходом может быть очень интересным по нескольким причинам. Во-первых, игрок будет максимально мотивирован в преддверии чемпионата мира (в котором сборная Ирана участвует), тем более с переездом в страну, организатора события. Так что свободному агенту Дежаге, возможно, даже не придется подкладывать контракт с большой зарплатой. Во-вторых, Ашкан потрясающе сыгран с казанским форвардом Сердаром Азмуном, у которого в этом сезоне большие проблемы с результативностью.

Дежага способен сыграть сразу на нескольких позициях. В сборной Ирана он часто выходит в центре поля, предпочитая развивать атаки из глубины. Также нередки случаи использования игрока ближе к нападению, где ему приходится искать нестандартные решения. К тому же Ашкан уже приспособлен к оборонительной манере игры, прекрасно знает тонкости высокого прессинга и создания плотности в центре при атаках соперника. Не помешает «Рубину» и его опыт выступления в европейских чемпионатах — он играл за немецкий «Вольфсбург» и английский «Фулхэм».

Любопытен и тот факт, что большую часть своих голов за сборную Ирана Азмун забил при непосредственном участии Дежаги. Самый интересный для селекционеров «Рубина» — это гол в ворота сборной Омана, когда один (Дежага) подал угловой, а второй (Азмун) вколотил мяч в сетку.

Вячеслав Караваев — «Спарта», защитник

Стоит отметить, что этот трансфер «Рубин» сможет позволить себе, только если выгодно продаст кого-то из своих легионеров. Стоимость Вячеслава за последние полгода немного снизилась, защитник лишился места в основном составе чешской «Спарты» и вынужден сидеть на скамейке запасных, но даже несмотря на это его переход, по некоторым сведениям, может обойтись в 2—2,5 млн евро. В условиях сурового надзора и финансового фейр-плэй это возможно лишь в случае удачной продажи условного Лестьенна.

Лучший футболист пражской «Спарты» прошлого сезона по версии чешской футбольной лиги в нынешнем сезоне получает не так много игрового времени. Тем не менее Караваев остается все тем же универсальным футболистом, способным хорошо играть в обороне и умеющим поддерживать атаку. С учетом возможной продажи Морица Бауэра, слух о которой циркулирует все чаще, вариант с Вячеславом может оказаться даже более выигрышным, учитывая его «правильный паспорт».



В ситуации с Караваевым возможен и другой кандидат на пополнение состава «Рубина», только на противоположный, левый фланг. Виталий Устинов, в отличие от защитника «Спарты», может достаться казанскому клубу бесплатно, ведь он находится в аренде в «Ростове». Но мы решили не включать его в этот список, поскольку Устинов и так фактически футболист «Рубина».

Валерий Федорчук — свободный агент, полузащитник



Федорчук когда-то считался одним из самых ярких игроков украинского чемпионата и даже мог невзначай бросить фразу о переходе в российский чемпионат. Спустя время местные команды потеряли к нему интерес (в основном из-за травм), хотя порох в пороховницах у футболиста еще есть. Это умный игрок, способный одним касанием вскрыть оборону соперника.

У «Рубина» сейчас как раз недобор на этой позиции. Магомед Оздоев, к сожалению, пока не слишком вытягивает роль третьего центрального в схеме Курбана Бердыева, так что умения Федорчука могут привлечь внимание тренерского штаба. К украинцам у Курбана Бекиевича особое отношение, он еще помнит славные времена работы с Сергеем Ребровым, а Олега Гусева стремился заполучить в нескольких трансферных окнах подряд. На данный момент полузащитник пребывает в поиске новой команды и забрать его к себе не составит никакого труда.

Кристиан Нобоа — «Зенит», полузащитник

Проблему отсутствия плеймейкера в центре поля можно решить и временными мерами. Например, приглашением в аренду хорошо известного Бердыеву Кристиана Нобоа. Эквадорец буквально дирижировал атаками «Ростова» на протяжении двух сезонов — футболиста с такими техническими и ментальными данными как раз не хватает нынешнему «Рубину».

Нобоа в схемах Бердыева играл главную связующую роль между обороной и нападением с небольшим акцентом в атаку. Его длинные «закидушки» за спины соперников считаются в отдельных случаях произведением искусства, что пока не слишком получается у игроков «Рубина». Взять Кристиана в аренду вполне возможно — вряд ли «Зенит» будет вставлять палки в колеса своему игроку, ведь на данный момент казанцы не угрожают позициям питерского клуба в турнирной таблице. Приглашение Нобоа лежит на поверхности. В шаге от аренды в «Рубин» хавбек был еще летом, но стороны решили перенести решение вопроса на зиму. Как бы там ни было, этот переход однозначно помог бы «Рубину» скорректировать имеющиеся недочеты.

Самба Соу — «Динамо», полузащитник

Случай с Самба Соу несколько удивительный. В футболе редко встретишь коллектив, самым ярким членом которого является опорный полузащитник. Малиец за очень короткое время не просто стал в «Динамо» основным игроком, но и полностью забрал в свои руки (или ноги) контроль над игрой команды. Соу один из самых заметных футболистов «бело-голубых» не только при оборонительных действиях, он очень хорошо проявляет себя и в атаке, выполняя роль «глубинного» плеймейкера.

В связи с этим немного странно выглядит тот факт, что спортивный директор «Динамо» фактически уже отказался от услуг полузащитника. По словам Романа Широкова, клуб не нуждается в футболисте, а на его место он способен найти куда менее затратного игрока. Если «Рубину» удастся продать Алекса Сонга, то вариант с приглашением Соу точно будет нелишним. В отличие от камерунца, малиец имеет чуть более разнообразный арсенал возможностей, да и в денежном плане контракт с ним выглядит гораздо выигрышнее.

Игорь Безденежных — «Уфа», полузащитник

Последний раз Безденежных появлялся на поле в основе в конце августа — после этого он отправился в молодежку «Уфы». Сергей Семак предпочитает видеть на его позиции более опытных футболистов. Перевод Игоря в молодежный состав может говорить о том, что полузащитника собираются продавать, ведь ближайшим летом у Безденежных заканчивается контракт и сейчас самое время договариваться с потенциальными покупателями.

Отсутствие игровой практики в случае с этим игроком совершенно не означает, что он не дотягивает до уровня Премьер-лиги. При Викторе Гончаренко полузащитник в постоянном режиме выходил в основном составе и имел вполне приличные показатели, сопоставимые с показателями Янна М'Вилы в «Рубине» в этом сезоне. По своей игровой манере Безденежных схож с Гацканом из «Ростова» — тот же беспощадный подход к сопернику и бесстрашие, чего порой так не хватает нынешнему «Рубину». Условных Гацканов Курбан Бердыев любит.