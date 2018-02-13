Кто здесь лидер, а кто пассажир? УНИКС проверил резервы перед большими сражениями

Казанцы побеждают в Таллине и уверенно держат лидерство в лиге

Последний матч УНИКСа в Единой лиге ВТБ перед перерывом был бы рядовой ничем не примечательной игрой, если бы на кону не стояла первая строчка в чемпионате. Согласитесь, отдыхать куда приятнее в качестве лидера, а не его преследователя, потерявшего первенство в последнем туре. И УНИКС в Таллине без особого труда свое забрал. Но это лишь на первый взгляд. Кроме того, игра, потерявшая интригу задолго до своего конца, выявила, кто в казанской команде прогрессирует, а кто все чаще выступает в качестве «пассажира». А эта информация перед важнейшими играми с «Баварией» и «Локомотивом» должна стать очень полезной для тренерского штаба. Евгений Колесников как новый лидер команды, странная ставка Прифтиса на Мелвина Эжима и резервы УНИКСа, которые пригодятся в марте — об этом и других подробностях матча казанцев с «Калевом» в материале «Реального времени».

УНИКС летел к новому «Калеву»

Несмотря на крупную домашнюю победу над эстонцами в октябре (104:78), в Таллин УНИКС летел, как говорят, «навстречу неизведанному». Дело в том, что через месяц после поражения в Казани боссы «Калева» устали терпеть постоянные неудачи и освободили от занимаемой должности главного тренера Алара Варрака, а вместе с ним ушел и его помощник Мартин Мююрсепп. Покинул команду и атакующий защитник Мартинас Мажейка.

На их место пришел новый американо-литовский десант. Новым наставником таллинского клуба стал литовский тренер Дональдас Кайрис, у которого за спиной внушительный послужной список. До Эстонии специалист работал с очень классной литовской сборной, был скаутом московского ЦСКА, тренировал в Единой лиге ВТБ «Цмоки-Минск» и даже числился в «Сан Антонио».

Эстонцы умеют собраться на конкретный матч

Нет, разумеется, «Калев» при Кайрисе не преобразился в грозную силу, которая претендует на трофеи Единой лиги, но дела у команды однозначно пошли в гору. Чего стоит только победа над звездными «Химками»! Это именно после того поражения от эстонцев генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов разразился длинной мотивирующей речью, апофеозом которой стало объявление, что весь «стафф» клуба (вплоть до уборщиков) лишается половины месячной зарплаты.

Более того, в первом же матче под руководством Кайриса «Калев» дал такой бой чемпиону, московскому ЦСКА, что тот вырвал победу лишь в концовке, и для этого пришлось забрасывать более 100 очков, ведь эстонцы и сами добрались до этой отметки (100:108). Кстати, таллинцы сегодня занимают восьмую строчку в таблице, так что вполне возможно, что в этот день проводили последнюю репетицию будущих встреч соперники по первому раунду плей-офф.

«Калев» стал совсем другим по сравнению с первым кругом», — отмечал Прифтис. Фото unics.ru



Наставник казанцев Димитрис Прифтис в разговоре с пресс-службой клуба тоже говорил, что «Калев» октябрьский и сегодняшний — совершенно разные команды:

— «Калев» стал совсем другим по сравнению с первым кругом. Поменялся главный тренер, пришел амбициозный Исайа Бриско. Они теперь играют значительно быстрее при контратаках, более уверенно. Это будет тяжелая игра, и мы должны выйти на паркет максимально сконцентрированными на игре и с желанием выиграть, — резюмировал Прифтис.

Другими словами, пусть новый «Калев» и не один из фаворитов чемпионата, но в одном конкретном поединке с заведомо сильнейшей командой умеет собраться, чтобы отобрать очки. А для УНИКСа сегодня, в борьбе за лидерство в чемпионате, каждое очко ой как важно.

Дали «Калеву» немного похозяйничать

Довольно упорная и даже упрямая игра с небольшим опережением в счете в пользу УНИКСа в первой четверти вынуждала заподозрить, что и для казанцев выезд в Таллин станет нелегкой прогулкой. Каждый раз, когда казанцы зарабатывали очки, хозяева площадки повторяли трюк и забрасывали в ответ. Лишь к самому окончанию четверти, когда стал выходить на площадку Морис Ндур, у УНИКСа получилось наконец оторваться на добрые 6 очков. А тут еще и Антон Понкрашов поймал кураж, когда и в защите перехватывал не самые хитрые передачи соперника, и вперед убегал в одиночку, забрасывая легкие мячи.

Уже во второй четверти лидерство у «зеленых» забрал Стефан Ласме, который закидывал все больше из-под кольца после быстрых комбинаций. Уже в первой половине игры на его счету было 11 баллов.

Уже во второй четверти лидерство у «зеленых» забрал Стефан Ласме. Фото vtb-league.com

Колесников — новый российский лидер УНИКСа?

Не последнюю роль в атакующих действиях исполнял и Евгений Колесников, на которого Прифтис в последнее время делает все большую ставку. К концу игры на счету российского игрока будут солидные 10 очков, столько же, сколько у одного из лидеров команды Стефана Ласме. Удивительно, ведь еще в начале сезона никто не мог предположить, что Колесников даже просто будет играть больше 5 минут за игру. Однако под руководством Прифтиса российский атакующий защитник раскрылся по-новому и проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере.

Впрочем, усилий Ласме и Колесникова хватало лишь на то, чтобы удерживать лидерство в счете, но «Калев» тем временем снова стал нагонять казанцев. Эстонцы активно использовали пик-н-ролы, за счет чего им удавалось легко входить в зону и забрасывать свободно из-под кольца. А когда хозяева приблизились к УНИКСу на расстояние броска, тренер казанцев решил быстренько взять тайм-аут. Именно этот фактор и отличает Прифтиса от прежнего тренера УНИКСа. Грек тонко чувствует, когда ситуация ускользает из рук, и тут же берет перерыв для беседы.

— Мы должны быть сильными, — мотивирующе кричал своим игрокам тренер «Калева» Дональдас Кайрис, «почуяв кровь» соперника.

И лишь 3 очков не хватило его команде, чтобы уйти в равных условиях на перерыв — 33:36 после первой половины матча.

А Эжим — главный пассажир?

Слаженные действия в защите и очень грамотные подключения впереди в исполнении Хоакина Колома сразу бросились в глаза после большого перерыва. Испанский защитник тут же положил отличную «треху», а потом еще несколько раз результативно ассистировал. Это позволило казанцам держаться на комфортных +8 практически в течение всей третьей четверти. Испанец постоянно перемещался вдоль периметра, вынуждая обороняющихся таллинцев отвлекаться в то время, пока Джамар Смит или Трентон Локетт заходили под щит.

Слаженные действия в защите и очень грамотные подключения впереди в исполнении Хоакина Колома сразу бросились в глаза после большого перерыва. Фото unics.ru

А вот Мелвин Эжим, наоборот, проводил один из худших своих матчей в сезоне и в УНИКСе в целом. Свои первые очки он заработал лишь на исходе третьей четверти и своей 19-й минуты на паркете. Тем удивительнее, почему Прифтис продолжал упорно выпускать нигерийского форварда, когда у того явно не шла игра. Неужели ставка на то, чтобы игрок увидел, что тренер верит в него даже в неудачные дни? Остается лишь догадываться.

Для сравнения, тот же Колесников к старту заключительной четверти имел лишь 12 минут на паркете и 7 заработанных очков. А на старте следующей Евгений положил и еще одну «трешку» и практически больше не выходил на площадку. Пожалуй, Колесникова и Эжима можно было назвать полными антиподами этого вечера.

«Задушили» на корню

Еще мощнее заступили на паркет казанцы уже в последней четверти, видимо, действуя по принципу «лучшая защита — нападение». И чтобы не дать хотя бы малого шанса на отыгрыш, стали «душить» «Калев» с удвоенной силой. Включили скорости, стали больше комбинировать, и расслабляющие «+13» уже за 7 минут до конца игры заранее намекали, что все в этом матче решено. Колом вновь «прошил» всю оборону «Калева», и из-под самого кольца выдал передачу за периметр, где мяч подхватил Понкрашов, который отправил очередной трехочковый, окончательно сняв все вопросы о победителе матча — 67:75.

А тот резерв сил, какой показал УНИКС в концовке игры, вселяет оптимизм, что в предстоящем сложнейшем отрезке, где надо будет чередовать игры с «Баварией» и «Локомотивом-Кубань, этот запас он сумеет применить наилучшим образом.



Резерв сил, который показал УНИКС в концовке игры, вселяет оптимизм. Фото vtb-league.com



Главный тренер казанцев после игры похвалил соперника и отметил, что в этом сезоне почти нет проходных матчей.

— Нам пришлось непросто. Мы ожидали такой игры от «Калева», потому что в первом круге они также показали выдающуюся самоотдачу. В этом сезоне все игры в Лиге ВТБ непростые. Желаю «Калеву» удачи в дальнейшем, — цитирует Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Эрик Добролюбов