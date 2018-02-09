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Эльвира Набиуллина испугалась побежденной инфляции

16:00, 09.02.2018 5

ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 0,25 пункта, несмотря на рекордно низкий рост цен

Эльвира Набиуллина испугалась побежденной инфляции Фото: president.tatar.ru

Центробанк РФ 9 февраля снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,50% и заявил, что продолжит смягчать денежно-кредитную политику в течение этого года. В снижении ставки никто не сомневался — многие считали, что опускать ее нужно более агрессивно: инфляция обновляет исторические минимумы, все дальше отклоняясь от цели ЦБ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Снизили и обещали еще

Консенсус-прогноз Bloomberg попал в цель: он предполагал снижение ставки на 0,25 базисного пункта. В то же время многие аналитики видели основания для более уверенного смягчения. Главное из этих оснований — инфляция. Устойчиво низкой она была еще в прошлом году, а в январе 2018-го обновила очередной исторический минимум, снизившись до 2,2% в годовом выражении.

По итогам 2017 года инфляция составила 2,5%, в IV квартале цены сдерживались повышенным предложением сельхозпродукции из-за роста урожайности и нехватки складских мощностей. По мнению ЦБ, этот фактор перестанет влиять на цены в первой половине этого года.

В январе цены на основные группы товаров продолжали снижаться, продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, непродовольственная — до 2,6%. ЦБ не исключает, что в первом полугодии 2018-го замедление инфляции может продолжиться, а в целом по итогам этого года она останется ниже таргета, который составляет 4%.

В сегодняшнем пресс-релизе регулятора отмечается, что ряд факторов, в том числе динамика продовольственных и нефтяных цен, может влиять на отклонение инфляции как вниз, так и вверх. Однако краткосрочные проинфляционные риски ослабли и вероятность превышения уровня в 4% существенно снизилась. «В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — сказано в сообщении.

В январе цены на основные группы товаров продолжали снижаться, продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, непродовольственная — до 2,6%. Фото Антона Журавлева

ЦБ последовательно снижал ключевую ставку весь прошлый год: решение о снижениях принималось на шести заседаниях из восьми. Отклонение инфляции от таргета, с одной стороны, позволяло и дальше смело смягчать денежно-кредитную политику. С другой стороны, у регулятора были некоторые поводы для осторожности, среди них — рост необеспеченного кредитования на фоне падения доходов населения.

Недавно Набиуллина даже заявила, что ЦБ может принять меры, чтобы избежать пузыря в потребительском кредитовании, — оно должно расти вместе с доходами россиян и быть сопоставимым с темпами кредитования реального сектора. В прошлом году потребительское кредитование выросло на 13,2%, а реальные доходы снизились на 1,7%.

Война с побежденной инфляцией

«Разговоры о росте необеспеченного кредитования — это скорее проблемы самих банков и управления рисками. В реальности кредитование все еще находится на низком уровне. Достаточно сказать, что в 2017 году строители ввели на 2,1% меньше квадратных метров жилья, чем в 2016-м. Снижение ставки будет позитивным шагом для ипотечного кредитования», — считает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

ЦБ ждал, что в январе инфляция составит 2,3% — она оказалась ниже, и это уже вполне достаточный повод смягчить политику. Плюс, продолжает Кочетков, президент России ранее отмечал, что рост промышленности на 1% в год — это неудовлетворительный показатель, поэтому у регулятора были причины снижать ставку агрессивно.

Сейчас единственное препятствие — нестабильность на внешних рынках. Впрочем, российский рынок оказался более устойчивым к внешнему негативу, чем можно было предположить, да и рубль повел себя спокойно, хотя и демонстрирует некоторую слабость, рассуждает Кочетков.

«Есть определенные опасения, что во втором полугодии инфляция будет выше 3%, но пока прогнозы не говорят о разогреве выше 4%. Поэтому ЦБ находится в довольно комфортных условиях для улучшения ситуации с кредитованием в стране», — считает эксперт.

«Есть разные мнения, но я сторонник постепенного снижения ставки: стандарт — это 0,25 [б. п.], так принято во всем мире, и мы должны становиться все более цивилизованными. Снизили — посмотрели, как рынок отреагировал, можно не делать резких телодвижений», — говорит Николай Берзон, руководитель магистерской программы «Фондовый рынок и инвестиции» НИУ ВШЭ.

В целом ставка в 7,75% была довольно высокой, снизить ее было необходимо, считает Берзон: «Это никак не усилит перекредитование населения, но может дать определенный толчок к ускорению экономики, потому что деньги для предприятий будут дешевле».

Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора ИК «Финам», считает, что основания для осторожности ЦБ дает неоднозначная ситуация на рынке нефти: «Волатильность, которую мы видим, закладывает определенные риски. Если будет развиваться худший сценарий, это может привести к тому, что сейчас ставку снизят на 0,50 пункта, а на следующем заседании придется повышать. Даже с учетом того, что инфляция очень сильно замедлилась, оснований для понижения на 0,50 [б. п.] за одно заседание нет. Кроме того, ФРС (Федеральная резервная система США, — прим. ред.), видимо, повысит ставку, и это может привести к сокращению кэрри-трейда». Однако если в дальнейшем не произойдет ничего, что может изменить конъюнктуру на рынках, на заседании в марте ЦБ снизит ставку еще раз, уверен Кабаков.

Сегодня ЦБ проявил жесткость, решив не двигаться ниже 7,50%, хотя мог, считает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Вероятно, на всех будущих заседаниях — по крайней мере, до лета — политика продолжит смягчаться: иметь ставку 7,5% при инфляции в 2,2% — это очень жестко, убежден он:

«Грубо говоря, могли бы и сейчас снизить на 0,5 процента, но, судя по всему, решили, что в прошлый раз (на заседании в декабре 2017-го, —прим. ред.) был аттракцион неслыханной щедрости. Соответственно, в этот раз надо пожестче. Я думаю, это просто «показ характера» — кто здесь главный. Генералы готовятся к прошедшей войне, а ЦБ воюет с уже побежденной инфляцией».

Артем Малютин
ЭкономикаФинансы
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09 февр
    рекордно низкий рост цен? )
    судя по росту цен на бензин, ДТ инфляция в стране не 2 и даже не 4% )
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  • Анонимно 09 февр
    Снизят еще, посмотрим
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  • Анонимно 09 февр
    Как инфляция пасчитывается? Цены на ЖКХ растут 2 раза в год бензин и свет тоже не на 2% подорожал. а ведь все это закладывается в стоимость производимой продукции.Покупательская способность очень низкая у населения.
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  • Анонимно 09 февр
    Неужели ее что то может испугать?
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  • Анонимно 10 февр
    Наивные комментаторы. Неужели вы и в самом деле думаете, что цб работает на рф?
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