Грозит ли россиянам «кредитная петля»?

Население устало экономить и начало больше потреблять — с помощью банков и МФО

После четырех лет падения реальных доходов россияне устали экономить и неожиданно начали покупать больше товаров. Похоже, что потребительский спрос подогревается кредитами банков и микрофинансовых компаний. Эксперты оценивают угрозы для экономики: одни считают тенденцию тревожной и предупреждают о будущих проблемах, другие говорят, что пока бояться нечего. Подробнее — в материале «Реального времени».

Меньше денег, но не покупок

В январе на Гайдаровском форуме глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассуждал о будущем экономическом росте в России: по словам министра, он будет сильнее, чем в прошлом году — «это точно». Орешкин считает, что драйверами для экономики станут несколько факторов, в том числе оживление потребительского спроса.

Признаки этого оживления Росстат зафиксировал еще в апреле 2017-го, когда розничный оборот показал рост на 0,4% после двух лет рецессии. Рост не прекратился и в следующие месяцы, в результате по итогам 11 месяцев оборот розничной торговли увеличился на 1% в годовом выражении.

Орешкин считает, что драйверами для экономики станут несколько факторов, в том числе оживление потребительского спроса. Фото kremlin.ru



Недавно исследовательский холдинг «Ромир» констатировал: «Экономия по-крупному закончилась». Опросы, проведенные среди 1,5 тыс. граждан во всех частях страны, показали, что в прошлом году люди не ограничивали и не планируют существенно ограничивать себя в крупных покупках. По многим крупным статьям расходы оказались выше, чем планировалось в начале 2017 года — за исключением квартир, мебели и ремонта. «Россияне постепенно возвращаются к нормальному, докризисному стилю потребления», — пришли к выводу в «Ромир».

Эксперты спорят о том, хорошо это или плохо. Многие из них говорят о низком качестве потребительского спроса, предполагая, что в последнее время он обеспечивался не заработком и накоплениями, а кредитами (подробнее в справке); некоторые СМИ между тем активно пишут о «кредитной петле на шее россиян».

Скепсис вызван тем, что спрос на товары растет на фоне затяжного сокращения реальных доходов населения (РДН), которое России не удается преодолеть уже четыре года подряд. В предыдущие годы падающие реальные доходы тянули за собой сферу розничной торговли: в 2015-м она просела на 10%, в 2016-м — на 5,2%; в прошлом году РДН снизились на 1,7%, но снижения розничного оборота не произошло.

Реальные доходы и розничный оборот

В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор, возможно, примет меры во избежание перегрева в потребительском кредитовании. «Восстановление потребительского кредитования — это тоже хорошо, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и сопоставимо быть с кредитами реальному сектору экономики», — заявила она.



Угроза или нет?

«В нынешнем январе банкиры столкнулись с нетипичным ростом спроса населения на кредиты для покупки товаров в торговых сетях. Именно на эти заемные средства россияне и скупали в начале года электронику и бытовую технику», — говорит Ольга Лебединская, экономист и доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова. По ее словам, социологические исследования показывают, что все меньшее число граждан имеет возможность откладывать деньги. Видимо, это и есть причина того, что не слишком крупные приобретения совершаются в кредит, считает Лебединская.

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает, что потребительское поведение отличается в зависимости от социального положения и уровня доходов: «Люди, которые более-менее зарабатывают, предпочитают откладывать, а другая часть россиян — тратить в кредит. Возможно, они ожидают ухудшения своего положения и хотят приобрести что-то сейчас».

Хестанов говорит, что потребление, подпитываемое банками, вряд ли приведет к чему-то хорошему: «Министр экономического развития всегда оптимист, просто в силу своей должности. Любые явления трактуются им в пользу экономического роста. Если же посмотреть без розовых очков, то это довольно тревожная тенденция». Если эта тенденция закрепится, то через 1-2 года мы, скорее всего, увидим рост доли проблемных кредитов со всеми вытекающими последствиями, предупреждает Хестанов (впрочем, этот риск признавал и Орешкин). Хотя «особой драмы здесь нет», поскольку банки к этому подготовились и создали необходимые резервы.

Через 1-2 года мы, скорее всего, увидим рост доли проблемных кредитов со всеми вытекающими последствиями, предупреждает Хестанов. Фото acexpert.ru



Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова считает, что проблема преувеличена. Во-первых, говорит она, снижение РДН не так уж очевидно: «Вопрос — насколько плохо положение дел с доходами». По словам Орловой, около 70 процентов РДН формируют зарплаты, а реальные зарплаты растут. Судя по всему, снижается именно неофициальная часть доходов, которая измеряется статистическими дооценками.

Во-вторых, продолжает Орлова, в течение последних двух лет население возвращало кредиты банкам, и лишь недавно общий кредитный портфель восстановился до уровня 2015 года. «Если ситуация с зарплатами будет ухудшаться и на этом фоне население будет еще более активно заимствовать — вот тогда могут быть проблемы. Конечно, иметь в виду это стоит, но сейчас это только потенциальный риск, не угроза», — говорит Орлова.

«Мои сбережения обесцениваются»

По данным «Ромир», в прошлом году россияне превзошли собственные планы по тратам на одежду, медицинские услуги, развлечения, образование, ремонт автомобилей и смартфоны. В конце года несколько снизились траты на бытовую технику. По словам Ольги Лебединской, мелкая, не очень дорогая бытовая техника и электроника продавалась нормально, спад был в сегменте крупной техники.

Исследования показывают, что россияне снова начинают мотивировать покупки тем, что «потом будет дороже» или тем, что «мои сбережения обесцениваются», рассказывает Лебединская: «Рост спроса на бытовую технику и различную электронную аппаратуру всегда отмечается, когда начинаются проблемы с курсом рубля. Как только возникают малейшие подозрения, что рубль проваливается по отношению к доллару, так люди стараются поскорее вложить их в тот вид товара, который сможет потом сослужить службу своеобразной «сберегательной книжки». Это недвижимость для тех, кто имеет большие деньги или бытовая техника с электронной аппаратурой — для тех, у кого денег поменьше. Так было в декабре 2014 года, когда очень резко подешевел рубль».

Артем Малютин