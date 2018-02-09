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«Если пресса жива, она должна приходить вовремя»: госСМИ против «Почты России»

07:00, 09.02.2018 7

Как главреды «открывали глаза» депутатам

«Если пресса жива, она должна приходить вовремя»: госСМИ против «Почты России» Фото: gossov.tatarstan.ru

Главные редакторы официальных изданий республики «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» вновь пожаловались на несвоевременную доставку ежедневных газет, упрекнув УФПС «Татарстан почтасы» в способствовании постепенному исчезновению бумажных подписчиков. «Пока печать жива, она должна приходить к читателю вовремя», — заявил главный редактор «Республики Татарстан» Александр Латышев на вчерашнем заседании комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ, сразу пресекая всевозможные пожелания уйти «в инет». «На селе бумажную газету читают, а не смотрят интернет», — поддержал его главред «Ватаным Татарстан» Миназим Сепперов. Подробнее о взаимных уговорах и их результате — в репортаже «Реального времени».

Как госиздания меняют «макияж»

Напомним, что учредителями двух газет являются Кабинет министров РТ и Государственный совет РТ. Год назад президиум Госсовета РТ принял специальное постановление, направленное на улучшение дистрибуции старейших государственных изданий внутри республики, развитие их интернет-версий и «диверсификацию» контента — всего того, что, по идее, могло встряхнуть государственные газеты к их 100-летнему юбилею, отмечаемому в 2017—2018 годах. Правда, о дополнительном финансировании в документе не говорилось ни строчки, да и на самом заседании о деньгах упоминали редко. То ли редакциям дан наказ работать за идею, то ли они просто не захотели дразнить разговорами о бюджетных дотациях частные СМИ.

Удалось ли газетам сотворить эксклюзив? Первый заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эльвира Ахметова не стала давать оценки происходящим в изданиях переменам, сфокусировавшись на тиражах. По ее словам, печатный тираж ежедневного выпуска газеты «РТ» составляет 5 107 экземпляров, еженедельного выпуска — 24 630, у «Ватанын Татарстан» — 3 867 и 13 961 экземпляр соответственно. Для сохранения тиражей редакции самостоятельно развивают альтернативную розничную продажу. «К примеру, в розницу уходят 95% еженедельника «Ватаным Татарстан» и 32% ежедневного выпуска. У «РТ» наоборот — продается 48% ежедневного выпуска и только 11% еженедельного», — привела она статистику продаж, но без оглашения денежной выручки.

По словам Ахметовой, электронный сайт «Республики Татарстан» набирает 120 тысяч посещений в месяц. При этом до конца февраля «РТ» обещает запустить мобильное приложение для доступа с iPhone. У национальной газеты на татарском языке посещаемость, конечно, заметно отстает — 25 тысяч просмотров в месяц.

Разилю Валееву показалось, что газету все-таки не видно в самых массовых местах

А почему вашей газеты нет в аэропорту?

Большим достижением своей газеты Александр Латышев считает то, что ей удалось удержать тираж от падения, хотя у остальных изданий произошел обвал, а также стабильность продажи половины всего ежедневного выпуска. С другой стороны, редакция открыла 75 точек в различных учреждениях Казани и Набережных Челнов, где газету можно взять бесплатно. Обычно к подобным мерам в целях повышения узнаваемости прибегают СМИ, которые входят в новый для себя регион. Хотя сейчас на виду стремятся быть почти все бумажные газеты. «Планируем распространить эту практику в Альметьевске, Лениногорске, Елабуге», — сообщил Латышев.

Но председателю комитета Разилю Валееву показалось, что газету все-таки не видно в самых массовых местах. «Вот часто вижу журналы в аэропорту, на борту самолета, где удобно читать, — рассуждал он. — Почему ваша газета там не распространяется?». Матерый медиа-менеджер ответил с улыбкой: «За то, чтобы распространяться в аэропорту, мы должны платить».

В отсутствие денег уперлась и идея депутатов доставлять газеты в воинские части, в которых служат татарстанские ребята. «Для этого нужно 100 тысяч рублей в год, которых просто нет, — развел руками главред «РТ». — Думаю, что они могут следить за событиями из жизни республики через наш интернет-портал». Опять-таки по причине бедности он напрочь отмел чью-то идею ввести в штат редакции должность «литературного редактора», парировав тем, что журналисты и сами отлично пишут, а кроме того, их тексты вычитываются редакторами и корректорами.

Отбившись от ненужных трат, Александр Латышев заявил, что главная его головная боль заключается в низкой заработной плате журналистов. «Вот у меня молодая журналистка ушла на 80 тысяч, не мог удержать», — привел он пример. Покивав головами, депутаты так не сказали главреду ничего ободряющего.

По мнению Прокофьева, государственные газеты теряют аудиторию, потому что слабо работают в популярных социальных сетях

Артем Прокофьев: «Социальные сети у вас заброшены»

Работу над ошибками в госизданиях попытался провести депутат от КПРФ Артем Прокофьев. По его мнению, государственные газеты теряют аудиторию, потому что слабо работают в популярных социальных сетях. «Особенно это касается «Ватаным Татарстан»: последнее сообщение «ВКонтакте» датировано у вас 31 декабря. Это же не требует больших расходов!», — довольно доброжелательно сказал он, даже не подозревая, видимо, чем занята сейчас голова главреда «ВТ».

— В Атнинском районе у «Ватаным Татарстан» количество подписчиков снизилось в два раза после того, как отсюда уволилась почтальонша, предпочтя сидеть дома на пособии, — сообщил Миназим Сепперов. — Мы не можем разбрасываться тем, что имеем. Если наш читатель читает газету, то он не сидит в интернете. Наши читатели за газ через электронные госуслуги не платят, как бы их ни призывали к этому удобству», — попытался он открыть глаза депутатов на татарстанское село.

«Пока печать жива, она должна приходить к читателю вовремя», — обратился к «Почте России» Александр Латышев и предложил провести совместный рейд по проверке доставки газет на селе. «А давайте!», — согласилась Светлана Гришина. Она, в свою очередь уверена, что особых проблем здесь нет, хотя придирки звучат постоянно. «Если есть отдельные случаи, надо сигнализировать своевременно», — призывала она главредов к оперативности. На том и сошлись.

Луиза Игнатьева, фото gossov.tatarstan.ru
Общество
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 09 февр
    Правильно, что надо газеты и журналы в аэропортах и вокзалах распространять
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  • Анонимно 09 февр
    Необходимо гос программа по поддержке печатных изданий. В аэропортах, в самолетах, на вокзалах, в поездах и на других пунктах ожидания. Человек все равно возьмет и прочитает пару статьей. Это приведет к росту подписчиков. По себе могу сказать. Я раньше не читал газеты и журналы. В аэро-экспрессе в Москве решил прочитать Ведомости, зацепила меня газета, совсем другая подача информации. С тех пор выписываю себе газеты, не только федеральные, но местные. Газета читать интересно, просто нужно активнее привлекать внимание. У газет есть будущее!
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  • Анонимно 09 февр
    Пресса жива только у старшего поколения. молодежь не любит воспринимать информацb. из бумажных источников
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  • Анонимно 09 февр
    В печатной прессе одна реклама, не вижу смысла его выписывать
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  • Анонимно 09 февр
    Что за претензии к Почте России?
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    Анонимно 09 февр
    Не приносят газеты, а потом за 3 дня сразу. Или программу на неделю в газете приносят в среду!
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  • Анонимно 10 февр
    разве есть люди, которые добровольно покупают "Республику Татарстан"? Кто это они?
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