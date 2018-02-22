Как новгородцы и булгары сообщили миру о Великой Перми

Историческая область на севере Восточной Европы в скандинавских сагах: Бьярмаланд, Пермь и Perä-maa

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам восточноевропейской истории. На этот раз внимание украинского историка привлекла историческая область Бьярмаланд, располагавшаяся на территории современной России.

«Высокие штаны» и «Красивая кожа»



Для начала нужно определить, что такое Бьярмаланд и где он находился. Ключевым вопросом является этническая принадлежность бьярмов. Очень часто Бьярмаланд ассоциируют с «Великой Пермью», как, например, А. Стрингольм. Первым тождество Перми и Бьярмаланда предположил Ф. Страленберг. Потом это переняли финские ученые шведского происхождения. Но насколько правомерно это отождествление? Термин «Великая Пермь» — позднего происхождения. Пермь упомянута у Епифания (автора «Жития Стефана Пермского»).

Как новгородская волость, Перемь упомянута в договорных грамотах Ярослава Ярославича с Новгородом. Но вопрос еще в том, какая эта была Пермь, поскольку русские источники знали две Перми — Вычегодскую и Великую. Кроме них, была еще и Колоперемь. Столица Перми Вычегодской находилась в городище Усть-Вымь. Север Западной Сибири предки коми-зырян называли йöгра (jógra), что на их языке обозначало лесную местность с болотами. По стопам коми в Западную Сибирь пришли новгородцы, и уже в середине XIII века Перемь, Югра, Печора были волостями Новгорода, как и Заволочье, Колоперемь и Тре. Регулярные походы новгородцев на северо-восток начались еще с XI века. Пермь как народ зафиксирован Нестором между «Заволоцкой чудью» и Печoрой. Освоение просторов коми-пермяцких земель русскими должно было начаться со времени основания Устюга.

В. Татищев называл Карелию Беормией. В исландском «Описании Земли I» Бьярмаланд упомянут на восток и северо-восток от Норвегии и Финнмерка. Америка, Гренландия и земли крайнего северо-востока Европы в представлении скандинавов были одной незаселенной территорией, и наиболее близкими к этим территориям были квены (финны), финны (саамы) и бьярмы. Таким образом, Бьярмаланд локализован в одном ряду с землями финнов (саамов), квенов и карел. В «Истории Норвегии» средневекового автора и «Деяниях датчан» Саксона Грамматика сказано о двух Бьярмиях.

В «Деяниях датчан» Саксона Грамматика сказано о двух Бьярмиях. Фото wikipedia.org (фрагмент Gesta Danorum)



О бьярмах упомянуто в «Таттре о Гауке Высокие штаны». Гаук был вассалом норвежского короля Гарольда. Некоторое время он был в Голмграде (Новгороде). Норвежские викинги пришли в Бьярмаланд с севера через Белое море (Гандвик) обычным норвежским путем. Шведы же пришли в Бьярмаланд через Сурцдаль (Суздаль), то есть с юга. В Бьярмаланде норвежцы столкнулись со шведами Бйорном и Сальгардом. В «Таттре о Эймунде» есть фантастические данные о том, что король Бурицлейв (польский король Болеслав по версии А. Ляшенко, Святополк по версии О. Прицака) жил некоторое время в Бьярмаланде и собирал там войско. А. Ляшенко предполагал тождество бьярмов с печенегами, но при внимательном рассмотрении сведений саг становится ясно, что это не так, поскольку Бьярмаланд был достаточно хорошо известен скандинавам.

В «Таттре о Торире Собаке и братьях Карли и Гунстейне» указано, что Карли происходил из Халогаланда. Карли собирался в Бьярмаланд. К нему потом присоединились Гуннстейн и Торир гунд из Бяркея. Сначала норвежцы торговали с бьярмами. Когда они прекратили торговать, скандинавы огласили конец перемирия с местными жителями и вышли в Вину (Двину). Потом скандинавы ограбили капище около идола бога Йомалы. После этого Торир напал на Карли и убил его. Он хотел убить и Гуннстейна, но это ему не удалось. Гуннстейн рассказал о событиях в Бьярмаланде королю Олафу. Торир заплатил штраф королю Олафу и родным Гуннстейна. Потом он участвовал в войне между Кнутом Великим и Олафом Святым. Он убил Олафа и получил от Кнута право на дань с саамов. Эта история также упоминалась в «Легендарной саге» и «Древнейшей саге» об Олафе Святом, а также в сочинении «Красивая кожа».

В саговой доступности

В «Саге о Харальде Серая Шкура», «Красивой коже», «Большой саге о Олафе Трюггвасоне» сказано, что Гаральд ходил в поход в Бьярмаланд, убил многих людей на берегах Вины и захватил много серебра. В «Саге о Кормаке» указано, что Гаральд Серая Шкура Эрикссон из Норвегии готовился к походу на Бьярмаланд. Во время этого похода командир одного из кораблей — Кормак напал на Торвальда. В «Саге о Эгиле» также упомянуто проникновение скандинавов в Бьярмаланд. В «Саге о Ньяле» сказано, что Галлвард бывал даже в Бьярмаланде. В «Книге о заселении Исландии» указано, что Гйор напал на Бьярмаланд и похитил оттуда дочь короля бьярмов Льюввину.

В «Саге о Орваре Одде» сообщается, что главный герой саги со своими людьми вошел в реку Вину (Двину). С местными жителями он заключил перемирие и торговал с ними. Потом он их ограбил и взял драгоценности, которые были в одном из курганов. Бьярмы попробовали их отбить, но, понеся большие потери в людях, Орвар Одд все же добрался до кораблей и отплыл в Финнмерк. Бьярмами в то время управлял Гарек. О. Прицак предполагал, что Орвар Одд — это Оттере из Халогаланда. Данные плавания Оттере в Бьярмаланд были записаны в английском источнике «Орозий короля Альфреда».

В «Саге о Эгиле» также упомянуто проникновение скандинавов в Бьярмаланд. Фото wikipedia.org («Сага об Эгиле». Манускрипт 17 века)

В «Саге о Ане» упомянуто о потомках Кетиля генга Галльбярнарсона, которые жили во времена Гаральда Светловолосого. Сын Ана Торир галегг ходил походом на Бьярмаланд и захватил там большую добычу. В «Саге о Боси» упомянуто, что скандинавы попали из восточного Гаутланда через Аустрвег и шли Двинским лесом. Боси и Геррауд ограбили святилище с идолом Йомалы во время правления короля Гарека. Они сожгли храм Йомалы и отплыли в Гаутланд. В «Саге о Гальвдане, приемыше Браны» сказано, что Торвид был приемным отцом детей короля Дании Гринга. Чтобы спасти от расправы Ингиборгу и Гальвдана, он отправил их под опеку ярла Бьярмаланда Отара. В «Саге о Гальвдане, сыне Эйстейна» сказано, что скандинавы напали на Бьярмаланд. На море Гандвик (Белом море) Гальвдан и Сигмунд встретились с войсками сыновей Гарека Ракнара и Ватта. Скандинавы победили, и Сигмунд стал править в Бьярмаланде. В «Саге о Стурлявге» сказано, что главный герой саги искал волшебный рог в храме в Бьярмаланде. Описан путь героя: Свитйод — Гундингяланд — Бьярмаланд. Множество деталей, включая храм, в котором находился Тор и волшебный рог, указывает на фантастичный характер сведений саги. Бьярмаланд в ней — это фантастическая страна наподобие «Эльдорадо» для испанских конкистадоров.

В «Саге о Гальве и его витязях» указано, что король Гердаланда и Рогаланда (в Западной Норвегии) Гйорлейв Инн с квенсами совершил набег на Бьярмаланд. Он вошел в Двину. Одна треть его людей сражалась с бьярмами, вторая треть охраняла корабли, а третья раскопала курганы бьярмов и похитила сокровища. До Гйорлейва в походе на Бьярмаланд участвовал его отец Гйор. В «Саге о Гаральде Светловолосом» и «Большой саге о Олафе Трюгвассоне» указано, что Эрик Кровавый Топор воевал в Финнмерке и Бьярмаланде. В Бьярмаланде, по сведениям этой саги, произошла битва. В «Саге о Эгиле» местом битвы указана река Вина. В «Красивой коже» также указано, что Эрик воевал в Бьярмаланде.

В «Деяниях Данов» Саксона Грамматика есть несколько рассказов о Бьярмаланде. Викинг из Швеции Тунинг собрал отряд из бьярменов (бьярмов) и был готов выступить против Хаддинга. В столкновении со скандинавами, по данным Саксона Грамматика, бьярмы наколдовали непогоду. Король Гельго сватался к дочери военачальника финнов (саамов) и бьярмов. Не получив желаемого, он осуществил поход против военачальника Кусо. Арнгрим из Швеции, который был близок Эрику, воевал с бьярмами и финнами (саамами) и пришел в их страну по суше. Противостоял ему Эггер (правитель саамов). Другой герой — Старкард приходил в землю бьярмов через Ладогу, Свирь и Онегу. При этом он воевал против короля финнов (саамов) Флоккуса (Флоки). Король Рагнар также, по сведениям Саксона Грамматика, совершил поход в Бьярмаланд. Король бьярмов не назван, но указано, что он призвал на помощь короля Финнмерка Маттула. Войско Маттула нанесло викингам значительные потери. Рагнар, только прибегнув к хитрости, убил короля бьярмов. Финны у Саксона Грамматика — это саамы, а Финнмерк — это современная норвежская часть Лапландии. В «Деяниях датчан» саамы упомянуты как соседи бьярмов, которые приходили им на помощь.

Последнее вторжение скандинавов в Бьярмаланд, по данным «Саги о Хаконе Хаконарсоне», произошло в 1222 г. Его совершили Андрес скяльдабранл и Ивар Утвик. Ранее эти скандинавы торговали в Бьярмаланде. Вторжению предшествовала война между вождем бьярмов и скандинавами в 1217 г. Эти скандинавы после войны в Бьярмаланде пришли в Судрдаларики (Суздальское княжество). Андрес и Ивар, пришедшие со стороны Халогаланда (через Норвежское и Белое моря), нанесли бьярмам урон и потом отступили назад в Норвегию.

Бьярмия на карте северной России Герхарда Меркатора, Амстердам, 1595. Фото wikipedia.org



«Задняя земля» прибалтийских финнов

Большинство походов датированы VIII—X вв., лишь отдельные экспедиции были осуществлены в XI веке. Скандинавы ходили на бьярмов в то время, когда Новгороду не были подвластны «Заволоцкая Чудь» и Карелия. Только сведения о походах скандинавов в «Саге о Хаконе Хаконарсоне» датированы, когда Пермь, Колоперемь, Карелия и «Заволоцкая Чудь» были под властью Новгорода. Набеги совершались через Белое море и были обусловлены личной враждой с бьярмами. Подавляющее большинство походов скандинавов на Бьярмаланд были набегами пиратов и преследовали цель ограбить святилища, в которых были сокровища. Среди сокровищ упоминались монеты, что свидетельствует о контактах бьярмов с развитыми государствами. Бьярмы — это народ купцов, а путь к ним лежал через Белое море.

Исследователи локализовали Бьярмаланд абсолютно в разных местностях. А. Росс считал бьярмов карелами. Т. Джаксон придерживается мнения, что Бьярмаланд это Колоперемь, которая по новгородским источникам находилась между Тре и «Заволоцкой Чудью». Исследовательница утверждает, что Бьярмаланд находился между рекой Стрельна и Онегой. Е. Мельникова считает, что Бьярмия занимала большие пространства на территории современной Карелии.

Бьярмы рассказывали иноземцам о своей стране. Это свидетельствует о том, что они были заинтересованы в торговле. Арабские и персидские источники сообщали о двух народах — ису (вису) и йура. Бьярмы были язычниками. Божеством бьярмов был Jomali. Бог с похожим именем был у финнов и карелов и назывался Jumala. У народов уральской языковой семьи он был известен как Jumal, Juma, Jumal, Jimel, Immel, Ibmel, Jibmel, Jummel, Juppmel, Jubmel, Jupmele, Jume, Jon, Jondol.

Через Бьярмаланд и Волгу в Булгар должны были прибыть русы, о которых упоминал Ибн-Фадлан. Описание быта этих русов арабским путешественником не оставляет сомнений в их скандинавской принадлежности. Нужно сказать, что народы «центральной России» были достаточно хорошо известны германцам еще в VI веке. Йордан упоминал о галиндах (Coldas), мере (Merens) и вепсах (Vasinabroncas или Vas in Abroncas). Этому же хронисту принадлежит упоминание о двух этнонимах, которые будут впоследствии широко использоваться в славянской исторической традиции — мордва (Mordens) и чудь (Theudos). Скандинавы открыли миру только те земли, которые находились на крайнем северо-востоке Европы — страны карелов, саамов, «Заволоцкую Чудь». Проникновение еще далее на северо-восток уже осуществили новгородцы, которые открыли Западу и Руси Печору, Пермь и Югру. Параллельно через волжских булгар мусульманский мир узнал о народе вепсов (Вису, Ису), удмуртах (Ару) и сибирских уграх (Йура).

Проникновение еще далее на северо-восток уже осуществили новгородцы, которые открыли Западу и Руси Печору, Пермь и Югру. Фото zz-project.ru (1265 год — Договорная грамота Новгорода Великого с великим князем владимирским и тверским Ярославом Ярославичем)

Политоним Perä-maa («Задняя Земля») прибалтийскими финнами использовался для обозначения колонизируемых земель. Вполне правдоподобны предположения Д. Бубриха и О. Прицака о том, что «Заволоцкая Чудь» была областью расселения вепсов. Так как это была не их коренная территория, то для ее обозначения они могли употреблять определение «Задняя земля». У новгородцев это название прижилось в форме «Заволоцкая Чудь». В топонимии и антропонимии Двинского края широко представлены прибалтийско-финские названия. В Двинском регионе к пермско-финским народам принадлежали «тоймичи». В бассейне Пинеги обнаружены топонимы мерянского происхождения. Также в районе Пинеги обнаружены топонимы карельского и вепсского происхождения. Саамский компонент также присутствовал в топонимии региона. Население Заволочья было полиэтничным и включало прибалтийско-финский, пермско-финский, мерянский и саамский компоненты.

«Заволоцкая Чудь» — это общее наименование этой территории, населенной народами уральской языковой семьи. Позже славянскую форму ее обозначения переняли скандинавы — она употреблялась ими в форме Sauloke. Информация про два Бьярмаланда указывает на еще одну местность, где могли жить бьярмы. По предположению Т. Джаксон, это была Колоперемь между Онегой и Стрельной. Именно эта страна вместе с Карелией служила связующим звеном между «Заволоцкой Чудью» и центральными землями Новгородской республики. Информация о двух Квенландах также указывает на возможность двух мест расселения предков современных финнов. Это земли летописной суми (самоназвание финнов Suomalaiset, а их страны — Suomi) и земли финнов в Норвегии, которые приняли экзоэтноним квены. Из данных нарративных источников хорошо известно, что до шведского завоевания предки современных финнов сами совершали набеги на Халогаланд. Ботнический залив в русских источниках, наверное, не зря назывался «Каяно море». Оттере не мог плавать во время своего путешествия в Бьярмаланд через Балтийское море, поскольку исходной точкой его путешествия был Халогаланд (самая северная часть Норвегии).

Относительно данных скандинавов о близости языков терфиннов и бьярмов мы можем сделать предположение, что путешественники имели в виду то, что языки этих народов родственны. Саамы и вепсы относятся к семье финно-угорских народов, но к разным ее группам. В «Орозии короля Альфреда» были упомянуты терфинны — это саамы терского берега Белого моря. Их земли в новгородских документах упомянуты как волость Тре. Спорами за саамскую дань были обусловлены столкновения между карелами, финнами и норвежцами. Вероятно, экспедиция Оттере имела целью установить, существует ли какая-либо населенная страна на восток от Финнмерка.

Ярослав Пилипчук