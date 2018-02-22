Новости общества

09:15 МСК
Новости раздела
Общество

Как новгородцы и булгары сообщили миру о Великой Перми

07:00, 22.02.2018 8 Сюжет: История от Ярослава Пилипчука

Историческая область на севере Восточной Европы в скандинавских сагах: Бьярмаланд, Пермь и Perä-maa

Как новгородцы и булгары сообщили миру о Великой Перми Фото: wikipedia.org (Бьярмия на «Carta Marina» Олафа Магнуса, 1539)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам восточноевропейской истории. На этот раз внимание украинского историка привлекла историческая область Бьярмаланд, располагавшаяся на территории современной России.

«Высокие штаны» и «Красивая кожа»

Для начала нужно определить, что такое Бьярмаланд и где он находился. Ключевым вопросом является этническая принадлежность бьярмов. Очень часто Бьярмаланд ассоциируют с «Великой Пермью», как, например, А. Стрингольм. Первым тождество Перми и Бьярмаланда предположил Ф. Страленберг. Потом это переняли финские ученые шведского происхождения. Но насколько правомерно это отождествление? Термин «Великая Пермь» — позднего происхождения. Пермь упомянута у Епифания (автора «Жития Стефана Пермского»).

Как новгородская волость, Перемь упомянута в договорных грамотах Ярослава Ярославича с Новгородом. Но вопрос еще в том, какая эта была Пермь, поскольку русские источники знали две Перми — Вычегодскую и Великую. Кроме них, была еще и Колоперемь. Столица Перми Вычегодской находилась в городище Усть-Вымь. Север Западной Сибири предки коми-зырян называли йöгра (jógra), что на их языке обозначало лесную местность с болотами. По стопам коми в Западную Сибирь пришли новгородцы, и уже в середине XIII века Перемь, Югра, Печора были волостями Новгорода, как и Заволочье, Колоперемь и Тре. Регулярные походы новгородцев на северо-восток начались еще с XI века. Пермь как народ зафиксирован Нестором между «Заволоцкой чудью» и Печoрой. Освоение просторов коми-пермяцких земель русскими должно было начаться со времени основания Устюга.

В. Татищев называл Карелию Беормией. В исландском «Описании Земли I» Бьярмаланд упомянут на восток и северо-восток от Норвегии и Финнмерка. Америка, Гренландия и земли крайнего северо-востока Европы в представлении скандинавов были одной незаселенной территорией, и наиболее близкими к этим территориям были квены (финны), финны (саамы) и бьярмы. Таким образом, Бьярмаланд локализован в одном ряду с землями финнов (саамов), квенов и карел. В «Истории Норвегии» средневекового автора и «Деяниях датчан» Саксона Грамматика сказано о двух Бьярмиях.

В «Деяниях датчан» Саксона Грамматика сказано о двух Бьярмиях. Фото wikipedia.org (фрагмент Gesta Danorum)

О бьярмах упомянуто в «Таттре о Гауке Высокие штаны». Гаук был вассалом норвежского короля Гарольда. Некоторое время он был в Голмграде (Новгороде). Норвежские викинги пришли в Бьярмаланд с севера через Белое море (Гандвик) обычным норвежским путем. Шведы же пришли в Бьярмаланд через Сурцдаль (Суздаль), то есть с юга. В Бьярмаланде норвежцы столкнулись со шведами Бйорном и Сальгардом. В «Таттре о Эймунде» есть фантастические данные о том, что король Бурицлейв (польский король Болеслав по версии А. Ляшенко, Святополк по версии О. Прицака) жил некоторое время в Бьярмаланде и собирал там войско. А. Ляшенко предполагал тождество бьярмов с печенегами, но при внимательном рассмотрении сведений саг становится ясно, что это не так, поскольку Бьярмаланд был достаточно хорошо известен скандинавам.

В «Таттре о Торире Собаке и братьях Карли и Гунстейне» указано, что Карли происходил из Халогаланда. Карли собирался в Бьярмаланд. К нему потом присоединились Гуннстейн и Торир гунд из Бяркея. Сначала норвежцы торговали с бьярмами. Когда они прекратили торговать, скандинавы огласили конец перемирия с местными жителями и вышли в Вину (Двину). Потом скандинавы ограбили капище около идола бога Йомалы. После этого Торир напал на Карли и убил его. Он хотел убить и Гуннстейна, но это ему не удалось. Гуннстейн рассказал о событиях в Бьярмаланде королю Олафу. Торир заплатил штраф королю Олафу и родным Гуннстейна. Потом он участвовал в войне между Кнутом Великим и Олафом Святым. Он убил Олафа и получил от Кнута право на дань с саамов. Эта история также упоминалась в «Легендарной саге» и «Древнейшей саге» об Олафе Святом, а также в сочинении «Красивая кожа».

В саговой доступности

В «Саге о Харальде Серая Шкура», «Красивой коже», «Большой саге о Олафе Трюггвасоне» сказано, что Гаральд ходил в поход в Бьярмаланд, убил многих людей на берегах Вины и захватил много серебра. В «Саге о Кормаке» указано, что Гаральд Серая Шкура Эрикссон из Норвегии готовился к походу на Бьярмаланд. Во время этого похода командир одного из кораблей — Кормак напал на Торвальда. В «Саге о Эгиле» также упомянуто проникновение скандинавов в Бьярмаланд. В «Саге о Ньяле» сказано, что Галлвард бывал даже в Бьярмаланде. В «Книге о заселении Исландии» указано, что Гйор напал на Бьярмаланд и похитил оттуда дочь короля бьярмов Льюввину.

В «Саге о Орваре Одде» сообщается, что главный герой саги со своими людьми вошел в реку Вину (Двину). С местными жителями он заключил перемирие и торговал с ними. Потом он их ограбил и взял драгоценности, которые были в одном из курганов. Бьярмы попробовали их отбить, но, понеся большие потери в людях, Орвар Одд все же добрался до кораблей и отплыл в Финнмерк. Бьярмами в то время управлял Гарек. О. Прицак предполагал, что Орвар Одд — это Оттере из Халогаланда. Данные плавания Оттере в Бьярмаланд были записаны в английском источнике «Орозий короля Альфреда».

В «Саге о Эгиле» также упомянуто проникновение скандинавов в Бьярмаланд. Фото wikipedia.org («Сага об Эгиле». Манускрипт 17 века)

В «Саге о Ане» упомянуто о потомках Кетиля генга Галльбярнарсона, которые жили во времена Гаральда Светловолосого. Сын Ана Торир галегг ходил походом на Бьярмаланд и захватил там большую добычу. В «Саге о Боси» упомянуто, что скандинавы попали из восточного Гаутланда через Аустрвег и шли Двинским лесом. Боси и Геррауд ограбили святилище с идолом Йомалы во время правления короля Гарека. Они сожгли храм Йомалы и отплыли в Гаутланд. В «Саге о Гальвдане, приемыше Браны» сказано, что Торвид был приемным отцом детей короля Дании Гринга. Чтобы спасти от расправы Ингиборгу и Гальвдана, он отправил их под опеку ярла Бьярмаланда Отара. В «Саге о Гальвдане, сыне Эйстейна» сказано, что скандинавы напали на Бьярмаланд. На море Гандвик (Белом море) Гальвдан и Сигмунд встретились с войсками сыновей Гарека Ракнара и Ватта. Скандинавы победили, и Сигмунд стал править в Бьярмаланде. В «Саге о Стурлявге» сказано, что главный герой саги искал волшебный рог в храме в Бьярмаланде. Описан путь героя: Свитйод — Гундингяланд — Бьярмаланд. Множество деталей, включая храм, в котором находился Тор и волшебный рог, указывает на фантастичный характер сведений саги. Бьярмаланд в ней — это фантастическая страна наподобие «Эльдорадо» для испанских конкистадоров.

В «Саге о Гальве и его витязях» указано, что король Гердаланда и Рогаланда (в Западной Норвегии) Гйорлейв Инн с квенсами совершил набег на Бьярмаланд. Он вошел в Двину. Одна треть его людей сражалась с бьярмами, вторая треть охраняла корабли, а третья раскопала курганы бьярмов и похитила сокровища. До Гйорлейва в походе на Бьярмаланд участвовал его отец Гйор. В «Саге о Гаральде Светловолосом» и «Большой саге о Олафе Трюгвассоне» указано, что Эрик Кровавый Топор воевал в Финнмерке и Бьярмаланде. В Бьярмаланде, по сведениям этой саги, произошла битва. В «Саге о Эгиле» местом битвы указана река Вина. В «Красивой коже» также указано, что Эрик воевал в Бьярмаланде.

В «Деяниях Данов» Саксона Грамматика есть несколько рассказов о Бьярмаланде. Викинг из Швеции Тунинг собрал отряд из бьярменов (бьярмов) и был готов выступить против Хаддинга. В столкновении со скандинавами, по данным Саксона Грамматика, бьярмы наколдовали непогоду. Король Гельго сватался к дочери военачальника финнов (саамов) и бьярмов. Не получив желаемого, он осуществил поход против военачальника Кусо. Арнгрим из Швеции, который был близок Эрику, воевал с бьярмами и финнами (саамами) и пришел в их страну по суше. Противостоял ему Эггер (правитель саамов). Другой герой — Старкард приходил в землю бьярмов через Ладогу, Свирь и Онегу. При этом он воевал против короля финнов (саамов) Флоккуса (Флоки). Король Рагнар также, по сведениям Саксона Грамматика, совершил поход в Бьярмаланд. Король бьярмов не назван, но указано, что он призвал на помощь короля Финнмерка Маттула. Войско Маттула нанесло викингам значительные потери. Рагнар, только прибегнув к хитрости, убил короля бьярмов. Финны у Саксона Грамматика — это саамы, а Финнмерк — это современная норвежская часть Лапландии. В «Деяниях датчан» саамы упомянуты как соседи бьярмов, которые приходили им на помощь.

Последнее вторжение скандинавов в Бьярмаланд, по данным «Саги о Хаконе Хаконарсоне», произошло в 1222 г. Его совершили Андрес скяльдабранл и Ивар Утвик. Ранее эти скандинавы торговали в Бьярмаланде. Вторжению предшествовала война между вождем бьярмов и скандинавами в 1217 г. Эти скандинавы после войны в Бьярмаланде пришли в Судрдаларики (Суздальское княжество). Андрес и Ивар, пришедшие со стороны Халогаланда (через Норвежское и Белое моря), нанесли бьярмам урон и потом отступили назад в Норвегию.

Бьярмия на карте северной России Герхарда Меркатора, Амстердам, 1595. Фото wikipedia.org

«Задняя земля» прибалтийских финнов

Большинство походов датированы VIII—X вв., лишь отдельные экспедиции были осуществлены в XI веке. Скандинавы ходили на бьярмов в то время, когда Новгороду не были подвластны «Заволоцкая Чудь» и Карелия. Только сведения о походах скандинавов в «Саге о Хаконе Хаконарсоне» датированы, когда Пермь, Колоперемь, Карелия и «Заволоцкая Чудь» были под властью Новгорода. Набеги совершались через Белое море и были обусловлены личной враждой с бьярмами. Подавляющее большинство походов скандинавов на Бьярмаланд были набегами пиратов и преследовали цель ограбить святилища, в которых были сокровища. Среди сокровищ упоминались монеты, что свидетельствует о контактах бьярмов с развитыми государствами. Бьярмы — это народ купцов, а путь к ним лежал через Белое море.

Исследователи локализовали Бьярмаланд абсолютно в разных местностях. А. Росс считал бьярмов карелами. Т. Джаксон придерживается мнения, что Бьярмаланд это Колоперемь, которая по новгородским источникам находилась между Тре и «Заволоцкой Чудью». Исследовательница утверждает, что Бьярмаланд находился между рекой Стрельна и Онегой. Е. Мельникова считает, что Бьярмия занимала большие пространства на территории современной Карелии.

Бьярмы рассказывали иноземцам о своей стране. Это свидетельствует о том, что они были заинтересованы в торговле. Арабские и персидские источники сообщали о двух народах — ису (вису) и йура. Бьярмы были язычниками. Божеством бьярмов был Jomali. Бог с похожим именем был у финнов и карелов и назывался Jumala. У народов уральской языковой семьи он был известен как Jumal, Juma, Jumal, Jimel, Immel, Ibmel, Jibmel, Jummel, Juppmel, Jubmel, Jupmele, Jume, Jon, Jondol.

Через Бьярмаланд и Волгу в Булгар должны были прибыть русы, о которых упоминал Ибн-Фадлан. Описание быта этих русов арабским путешественником не оставляет сомнений в их скандинавской принадлежности. Нужно сказать, что народы «центральной России» были достаточно хорошо известны германцам еще в VI веке. Йордан упоминал о галиндах (Coldas), мере (Merens) и вепсах (Vasinabroncas или Vas in Abroncas). Этому же хронисту принадлежит упоминание о двух этнонимах, которые будут впоследствии широко использоваться в славянской исторической традиции — мордва (Mordens) и чудь (Theudos). Скандинавы открыли миру только те земли, которые находились на крайнем северо-востоке Европы — страны карелов, саамов, «Заволоцкую Чудь». Проникновение еще далее на северо-восток уже осуществили новгородцы, которые открыли Западу и Руси Печору, Пермь и Югру. Параллельно через волжских булгар мусульманский мир узнал о народе вепсов (Вису, Ису), удмуртах (Ару) и сибирских уграх (Йура).

Проникновение еще далее на северо-восток уже осуществили новгородцы, которые открыли Западу и Руси Печору, Пермь и Югру. Фото zz-project.ru (1265 год — Договорная грамота Новгорода Великого с великим князем владимирским и тверским Ярославом Ярославичем)

Политоним Perä-maa («Задняя Земля») прибалтийскими финнами использовался для обозначения колонизируемых земель. Вполне правдоподобны предположения Д. Бубриха и О. Прицака о том, что «Заволоцкая Чудь» была областью расселения вепсов. Так как это была не их коренная территория, то для ее обозначения они могли употреблять определение «Задняя земля». У новгородцев это название прижилось в форме «Заволоцкая Чудь». В топонимии и антропонимии Двинского края широко представлены прибалтийско-финские названия. В Двинском регионе к пермско-финским народам принадлежали «тоймичи». В бассейне Пинеги обнаружены топонимы мерянского происхождения. Также в районе Пинеги обнаружены топонимы карельского и вепсского происхождения. Саамский компонент также присутствовал в топонимии региона. Население Заволочья было полиэтничным и включало прибалтийско-финский, пермско-финский, мерянский и саамский компоненты.

«Заволоцкая Чудь» — это общее наименование этой территории, населенной народами уральской языковой семьи. Позже славянскую форму ее обозначения переняли скандинавы — она употреблялась ими в форме Sauloke. Информация про два Бьярмаланда указывает на еще одну местность, где могли жить бьярмы. По предположению Т. Джаксон, это была Колоперемь между Онегой и Стрельной. Именно эта страна вместе с Карелией служила связующим звеном между «Заволоцкой Чудью» и центральными землями Новгородской республики. Информация о двух Квенландах также указывает на возможность двух мест расселения предков современных финнов. Это земли летописной суми (самоназвание финнов Suomalaiset, а их страны — Suomi) и земли финнов в Норвегии, которые приняли экзоэтноним квены. Из данных нарративных источников хорошо известно, что до шведского завоевания предки современных финнов сами совершали набеги на Халогаланд. Ботнический залив в русских источниках, наверное, не зря назывался «Каяно море». Оттере не мог плавать во время своего путешествия в Бьярмаланд через Балтийское море, поскольку исходной точкой его путешествия был Халогаланд (самая северная часть Норвегии).

Относительно данных скандинавов о близости языков терфиннов и бьярмов мы можем сделать предположение, что путешественники имели в виду то, что языки этих народов родственны. Саамы и вепсы относятся к семье финно-угорских народов, но к разным ее группам. В «Орозии короля Альфреда» были упомянуты терфинны — это саамы терского берега Белого моря. Их земли в новгородских документах упомянуты как волость Тре. Спорами за саамскую дань были обусловлены столкновения между карелами, финнами и норвежцами. Вероятно, экспедиция Оттере имела целью установить, существует ли какая-либо населенная страна на восток от Финнмерка.

Ярослав Пилипчук
Справка

Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».

ОбществоИстория
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22 февр
    Интересно. Первый раз в жизни слышал про Бьярмаланд
    Ответить
    Damir Nabi 22 февр
    Старые татарские книги нужно было читать, там Биар часто упоминается
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    Да где же эти старые книги достанешь то?
    Ответить
    Damir Nabi 22 февр
    Судя по всему Финнмерке это север нынешней Норвегии и Швеции и Мурманская область земли саамов, которые до вторжения в Скандинавию германских готов-свевов занимали до самого юга -Балтийского моря.
    а Бьярмаланд это Архангельский край и видимо север Карелии и Ненцы
    А известный татарам Биар это Ары-удмурты, Коми и видимо также нынешние "Архангельский" край куда иногда походом в радиусе до Устюг - Котласа ходили
    Ответить
  • Анонимно 22 февр
    Как много же я не знал. Вернее как много не преподают в школах и универах на уроках истории...
    Ответить
    Анонимно 22 февр
    Смешно...
    Ответить
  • Анонимно 22 февр
    Откуда такие энциклопедические знания у Ярослава?
    Он один стоит целых академий, особенно наших академий, которые пишут всякую тухту вместо истинной истории.
    Ответить
  • Анонимно 22 февр
    Владимир Даль: «Что не говорите, а намного больше половины земляков наших — обруселая чудь.
    Михаил Покровский: «в жилах великороссов течет 80% финской крови».
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

09:15 МСК
Новости раздела