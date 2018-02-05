Обыграли вполноги. УНИКС в роли лидера Единой лиги пока без осечек

Сопротивление «Цмоки-Минска» почти не заметили

Впервые за многие годы захватив единоличное лидерство в таблице Единой лиги ВТБ, УНИКС просто не имел права на ошибку с таким соперником, как «Цмоки-Минск». Однако вряд ли кто-то ожидал, что казанцы вновь устроят настоящий ад белорусской команде и повторят ее разгром в собственных стенах. Корреспондент «Реального времени» побывал на матче «зеленых» с «Цмоки» и увидел, что из себя представляет УНИКС-лидер чемпионата и на что он способен с заведомо более слабым соперником.

Замахнуться на лидерство в Единой лиге? Почему бы и нет?

Сезон казанцев назвать безоблачным и удачным пока не получается, хотя бы потому, что в Европе команда в последнее время идет довольно тяжело. Во втором раунде Кубка Европы уже случились два поражения от итальянской «Реджио Эмилия», а победы добываются со скрипом, в столь редких в баскетболе овертаймах. Так что участие в плей-офф турнира пока под вопросом.

А между тем тот ход, которым УНИКС пока идет по Единой лиге ВТБ, вполне может позволить «зеленым» впервые за многие годы финишировать первыми в регулярном первенстве. В ЦСКА в этом году, видимо, отдали приоритет Евролиге, поэтому в лиге Единой дела у москвичей пока идут ни шатко ни валко. А «Локомотив-Кубань», который под шумок пытается взять на себя роль гегемона лиги, имеет очное поражение от УНИКСа, да и по потерянным очкам южане уже позади казанцев. Так что сыграют «зеленые» удачно недостающие игры (у краснодарцев на две матча больше) — и вполне могут примерять корону. Впрочем, забегая вперед скажем, что после игры наставник казанцев Димитрис Прифтис отвергал любые попытки сделать лидерство в таблице каким-то особенным поводом для гордости:

— Это для меня несерьезный вопрос. Понятно, что это неважно. Да, это круто, что мы первые. Но глупо с моей стороны думать, что это важно, — говорил на пресс-конференции греческий специалист. — Нам просто повезло с расписанием, сейчас такая ситуация. Пока гордиться нечем. Надо быть более серьезными, найти бОльшую стабильность в наших играх. И нужно сохранить место в первой четверке. Нынешний порядок команд в таблице не отражает действительности. Пока это иллюзия.

После игры наставник казанцев Димитрис Прифтис отвергал любые попытки сделать лидерство в таблице каким-то особенным поводом для гордости. Фото unics.ru



Тем не менее, в такой плотной борьбе любая потеря очков может стоить казанцам важного места в предстоящем розыгрыше плей-офф. А уж с таким «лакомым» соперником, с коим лидеры в любом случае свои очки брать обязаны, — тем более.

— Мы знали результат предыдущих игр, — говорил уже после игры защитник УНИКСа Евгений Колесников. — Как «Локомотив» проиграл, как «Зенит» там еле-еле играет. Поэтому мы понимали всю ответственность, и для нас было важно сохранять концентрацию.

Минчан должны были брать при любом раскладе

Почему «Цмоки-Минск» — «лакомый» соперник? Ну хотя бы потому, что это исторически удобный оппонент для УНИКСа. За все время противостояний казанцы уступали ему лишь дважды. Ну а после ноябрьского разгрома в Минске (91:65), кажется, ни у кого не осталось сомнений, что это команды разного уровня, и при отсутствии форс-мажора у себя дома «зеленые» должны были без проблем забирать свои три очка. О важности концентрации в борьбе за лидерство в чемпионате говорил перед игрой и нападающий УНИКСа Морис Ндур:

— Как команда мы до сих пор все правильно делали в Единой лиге ВТБ. Предстоящая игра важна для нас, чтобы сохранить победный настрой, хорошую позицию в турнирной таблице. Я всегда готов к игре, для меня нет простых матчей. Все они своего рода вызов… Чемпионаты разных стран отличаются друг от друга, но, например, в чемпионатах Испании и России уровень IQ игроков отличается от остальных. Они более тактические, позиционные, — делился с пресс-службой клуба Ндур.

При отсутствии форс-мажора у себя дома «зеленые» должны были без проблем забирать свои три очка. Фото bc-tsmoki.by



Над «Минском» нависла угроза разгрома за «сотку»

Первая же попытка минчан пробраться к кольцу УНИКСа закончилась блокшотом Стефана Ласме. Но не сказать, что это был бросок, с которым было сложно справиться. Зато у хозяев залетали мячи на любой вкус — два трехочковых и эффектный «аллей уп» от Трента Локетта. Когда у капитана «Цмоки» Александра Кудрявцева не «зашла» очередная попытка трехочкового, тот, как бы оправдываясь перед партнерами, развел руками: мол, не идет мяч, и все тут. Как итог — уверенные 11:2 к середине первой четверти.

Когда Антон Понкрашов «положил» еще три очка из-за дуги и сделал счет совсем унизительным — 21:2, стало даже несколько неловко за белорусскую команду. Все предвещало как минимум повторение разгрома в Минске, и «выбитую» сотню очков в исполнении УНИКСа. Катастрофическая для гостей четверть закончилась с отставанием в 21 очко (25:4).

Чуть более активно заиграли у гостей американцы Джастин Грэй и Дэвид Кравиш во второй четверти, но никаких других перемен на паркете не произошло, и все такой же унизительный отрыв (40:16) показывал, что внушительные слова наставника минчан Александра Крутикова помогли им не особо.

Ну а когда Владислав Трушкин под самую «раздевалку» положил еще один трехочковый, и отрыв стал 28-очковым (53:25), белорусскому тренеру оставалось лишь попросить в большом перерыве сыграть так, чтобы по возвращении в Минск не было стыдно ни перед болельщиками, ни перед самими собой. О победе в Казани речи уже идти не могло.

Свой игровой отрезок получили и Андрей Кощеев с Евгением Колесниковым. Фото facebook.com/tsmokiminsk



Закончили матч заранее

Вторая половина встречи началась со стартовой попытки «Цмоки-Минск» взять УНИКС «нахрапом». Задвигались быстрее и вроде даже в блоке подтянулись — боснийский защитник Филип Адамович успевал и блокировать, и впереди опасность создавать. И на первых минутах минчане даже сократили отставание до минимальных для себя «-18».

— Бывает. Будем работать над этим, — обещал журналистам после матча Трушкин. — Плохо, что мы так вышли в третьей четверти и позволили соперникам так начать. Надо исправляться, потому что такие соперники, как «Лимож», нам такое не простят.

Но чем ближе становилась концовка четверти, тем чаще с мячом оказывались именно казанцы — и принялись забрасывать по-старому, то есть как сами пожелают. На площадке у хозяев все больше стали появляться российские игроки. Немало времени проводил на ней Павел Сергеев, свой игровой отрезок получили и Андрей Кощеев с Евгением Колесниковым. А отрыв все нарастал, и к последнему малому перерыву он составлял уже больше 30 очков — 73:41.

— Да, это только в последнее время меня стали выпускать в старте, — улыбался после игры воодушевленный Колесников. — Наверное, это связано с тем, что стал лучше играть, прогрессирую. Соответственно, тренер доверяет больше, и за это ему спасибо. Надеюсь, что оправдываю его ожидания.

«Лидерство?.. Это все неважно сейчас, — продолжил рассуждать форвард казанцев Трушкин после одержанной победы. — Важно, как все будет 5 мая, на последней игре». Фото unics.ru



Ну а в заключительной четверти парни из «Цмоки» ожидаемо поднажали и показали, что умеют. Снова те же американцы в один момент разразились результативной серией, что позволило минчанам хотя бы выйти из позорных «-30».

А когда до конца матча оставалось 2 минуты, Прифтис решил порадовать публику и выпустил чисто российскую пятерку: Понкрашов, Сергеев, Колесников, Кощеев, Трушкин. И трем тысячам болельщиков на трибунах это действительно пришлось по душе. Тем более что эти ребята во главе с Понкрашовым продолжили набирать очки и довели игру до убедительной победы. Но все было настолько ясно в этом матче, что Трушкин за 10 секунд до сирены просто положил мяч на пол, и стал пожимать руки игрокам соперника. На табло к этому моменту светились 87:62.



— Лидерство?.. Это все неважно сейчас, — продолжил рассуждать форвард казанцев Трушкин после одержанной победы. — Важно, как все будет 5 мая, на последней игре. Да, приятно, что мы на первом месте, и хорошо, что мы сегодня выиграли. У нас еще игра с «Калевом», и нам тоже надо ее выиграть. Потому что вы видите, даже «Локомотив» проиграл «Автодору», значит, каждый может обыграть каждого. И у нас мысли только о том, что к каждому сопернику нужно относиться серьезно.

Александр Крутиков, главный тренер «Цмоки-Минск»:

— Хочу отметить, что мы выиграли подбор, это очень здорово. 18 потерь, а до этого у нас было 24, это улучшение. Вот и все наши положительные стороны. Вторую половину можно было практически не играть, учитывая, что после первой четверти у УНИКСа было плюс 25.

«Я думаю, противник хорошо начал. 53 очка — это ужасно для нас». Фото unics.ru



— В чем причина вашего провала в первой четверти?

— Я тоже спросил ребят — что, у нас плохая гостиница и питание? Я думаю, противник хорошо начал. 53 очка — это ужасно для нас. Не справляясь под кольцом, мы оголяли периметр. Доходило до того, что «транзишн» пропускали. В общем, это связано с хорошей игрой противника.

Димитрис Прифтис, главный тренер БК УНИКС:

— Сейчас, в первой половине сезона, когда нужно оставаться на ногах и побеждать, я поздравляю своих игроков, что мы это выполнили. В некоторой части игры были некоторые провалы, но это нормально, когда такой счет. Теперь нам надо подготовиться к игре с «Лиможем», и все понимают, что это важная игра.

— Что можете сказать о Колесникове? В начале сезона он сидел на замене, а теперь получает больше игрового времени.



— Сегодня была особенная игра, в которой каждый мог принять участие. Он очень хороший защитник и может прибавить фолы команде. Джамар у нас хорошо со скамейки выходит, с энергией. Для всех у нас есть пространство для игры. Некоторым ребятам нужно быть просто немного терпеливее и ждать своего момента.

— Колом стал выходить. Он залечил травмы?

— Да, все хорошо. И хорошо, что другие ребята поддержали его и заменили, когда он не мог выйти. И сегодня мы могли дать отдохнуть Колому и другим лидерам. Это важно для игр в Еврокубке.

Эрик Добролюбов