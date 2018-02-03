Ростехнадзор: «Информацию об авариях на предприятиях мы порой получаем из СМИ»

В феврале Москва ждет программу развития Казанского порохового завода

Фото: Олег Тихонов

Производственных аварий и смертельных ЧП на промышленных предприятиях становится с каждым годом меньше, с осторожностью констатировал вчера глава Ростехнадзора Алексей Алешин на совещании Приволжского управления своего ведомства. Отдельного упоминания удостоился на нем Казанский пороховой завод, безжалостно «подрывавший» общую благополучную статистику ПФО на протяжении 2016—2017 годов. В феврале руководство предприятия представит Ростехнадзору программу обеспечения промышленной безопасности, после чего она должна получить путевку в жизнь, сообщил вчера глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. А пока инспекторы продолжают выявлять на Казанском пороховом заводе бесчисленные нарушения, которым, кажется, нет конца. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Долой советский госконтроль

Накануне в Кабмине РТ прошло очередное расширенное совещание Приволжского управления Ростехнадзора, которое по традиции провел руководитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин и президент Татарстана Рустам Минниханов. В Казань были приглашены представители всех территориальных управлений ПФО, но зал был полон еще и оттого, что на совещание прибыли руководители многих энергетических компаний Татарстана. Что неудивительно — на носу чемпионат мира по футболу — 2018.

Вместо традиционной повестки с подведением итогов ушедшего года руководители Ростехнадзора обозначили другой ракурс, предложив не только обсудить текущее состояние промышленной безопасности в регионах ПФО, но и найти принципиально новые подходы к реформированию всей системы надзора. Ростехнадзор одолела модная идея перехода от тотального контроля к либеральной риск-ориентированной модели наблюдения за предприятиями. То ли техногенных аварий с человеческими жертвами становится меньше, то ли многочисленные призывы снижать административные барьеры дошли до ведомства в слегка искаженном виде, но почти 2 часа кряду федеральные чиновники с разных позиций выступали за то, чтобы отменить «советский контроль» и перейти за западную модель мониторинга состояния промышленной безопасности.

— Там (на Западе, — прим. ред.) за промышленную безопасность предприятия отвечают не государственные органы, а их собственники. Весь спрос с них! Если что-то случается, то наказывают не инспектора, который что-то там недосмотрел, — полную ответственность несет собственник компании, где произошло ЧП с аварией и погибшими. Для него страшна не уголовная ответственность, а финансовые потери, — рассказал Алексей Алешин о новой идеологии контроля, которую ведомство, похоже, не прочь копировать.

В Казань были приглашены представители всех территориальных управлений ПФО, но зал был полон еще и оттого, что на совещание прибыли руководители многих энергетических компаний Татарстана. Фото prav.tatarstan.ru



Ежегодно на предприятиях погибают 200 работников

Переходя от теории к практике, он сообщил, что в целом уровень аварийности и смертельного травматизма в России имеет тенденцию к снижению. «Начиная с 2010 года, показатели аварийности снизились более чем на 40 процентов, а количество смертельных случаев — почти на 55 процентов», — конкретизировал он. Глава Ростехнадзора напомнил, что в 2016 году произошло 222 аварии, зафиксировано 252 несчастных случая со смертельным исходом, из которых в результате аварий погиб 81 человек (32%), в 2017 году — 220 аварий, 210 смертей, из которых в результате аварий погибли 34 человека (16,2%). Из этих данных видно, что в прошлом году смертность в результате аварий на поднадзорных объектах снизилась более чем двукратно.

Под надзором Службы находятся свыше 174 тысяч опасных производственных объектов. Количество поднадзорных Ростехнадзору объектов энергетики превышает 2 200 000. Свыше 50% объектов высшего класса опасности при этом сосредоточены в ПФО, а три города — Нижнекамск, Альметьевск и Казань — концентрируют 43% всех опасных производственных объектов первого и второго классов опасности на территории Приволжского управления.

Главной причиной гибели людей по-прежнему остаются неграмотные действия или беспечность персонала. По словам Алексея Алешина, гибель зачастую не связана с авариями и техногенными катастрофами. «Результаты анализа причин аварийности и смертельного травматизма свидетельствуют о том, что главными из них по-прежнему остаются «человеческий фактор», недостаточная квалификация специалистов и руководителей предприятий, а иногда и умышленное игнорирование требований норм и правил, несоблюдение производственной дисциплины», — объяснил он.

Прежде модератором таких совещаний выступала непримиримая к ЧП замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова. По-женски эмоционально она разносила в пух и прах каждое ЧП, раздавала оплеухи нерадивым руководителям и безжалостно критиковала подчиненных. Достаточно вспомнить, что именно она поставила вопрос о дисквалификации прежнего директора Казанского порохового завода Халила Гиниятова. На это же раз Алексей Алешин приехал с большой свитой заместителей, но только без Светланы Геннадьевны. И совещание заметно поскучнело: собравшаяся почти чисто мужская аудитория тихо слушала одного спикера за другим, не вступая в полемику. Сам руководитель выступил предельно аккуратно, упомянув всего две конкретные аварии на российских предприятиях.

Борис Петров считает, что система производственного контроля промышленных предприятий требует существенной модернизации, так как многие факты аварий просто скрываются от органов надзора. Фото prav.tatarstan.ru

Предприятия скрывают ЧП

Слегка обострить обстановку попытался руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров. «Система производственного контроля промышленных предприятий требует существенной модернизации, так как многие факты аварий просто скрываются от органов надзора, — заявил он. — Порой информацию о них мы получаем не от самих предприятий, а от МЧС или даже из СМИ».

По словам Петрова, в прошлом году было выявлено 30—40 случаев ЧП, которые предприятия пытались скрыть. На каких именно производствах произошли незарегистрированные ЧП, он не уточнил. Глава Приволжского управления предложил повысить материальную ответственность руководителей предприятий за допущение подобных случаев, активнее использовать механизм их дисквалификации, а также независимый технический аудит.

Что касается Казанского порохового завода, то серия аварий на нем, по словам спикера, произошла из-за отсутствия элементарной дисциплины. По-прежнему не работает и система производственного контроля. Петров сообщил, что даже при заблаговременном информировании о приходе инспекторов им удается выявлять свыше 4 тысяч нарушений.

Как нам поменять Ростехнадзор?

Глава Нижне-Волжского управления Игорь Исаев, считающийся одним из молодых и продвинутых территориальных руководителей службы, вынес на обсуждение идею введения технического аудита предприятий. Сейчас есть масса сайтов, которые предлагают услугу по промышленному аудиту предприятий, а раз есть спрос, значит есть и предложение. В какой мере эта услуга необходима, что получают предприятия? «Предприятия знают, что раз в 3 года их ждет проверка, и заказывают заранее подобного рода аудиторские проверки. Они делают всестороннюю оценку, понимая, как Ростехнадзор будет их проверять. Нам это заключение не показывают, чтобы мы не видели те нарушения, которые они выявили», — рассказал Исаев о сложившейся практике. По его мнению, ее стоит перенять в том плане, чтобы предприятия заверяли заранее ответ и предоставляли его органам Ростехнадзора как финансовый аудиторский отчет. В этом случае инспектору не придется идти с проверкой на завод.

Руководство Ростехнадзора предложило регионам подумать о ревизии объектов первого класса опасности. Фото prav.tatarstan.ru

— Понятно, что надо менять нормативную базу, но нам надо убедиться, что этот инструмент будет эффективным, — усомнился в целесообразности предложения Алешин. — И это надо делать не как дополнение к существующему контролю, а как взамен того, что не эффективно».

Наш это функционал или не наш?

В дополнение к этому руководство Ростехнадзора предложило регионам подумать о ревизии объектов первого класса опасности. «Просьба к руководителям территориальных органов: дайте нам предложения, что такое режим постоянного государственного надзора. В настоящее время он не урегулирован федеральным законодательством, поэтому мы должны реально определить — что такое режим постоянного госнадзора на объектах первого класса. И второе: давайте мы проведем ревизию объектов первого класса опасности», — предложил один из замов руководителя ведомства.

Более того, Ростехнадзор настроен передать полномочия по контролю над объектами теплоэнергетики при подготовке к зимнему периоду и выдаче паспортов готовности. «Кто лучше муниципалитетов знает техническое состояние установок и тепловых сетей? Мы что, сможем посмотреть все котельные? Давайте остановимся на том, чтобы нам изменить законодательство!», — прозвучало на совещании.

В заключение Алешин положительно оценил состояние промышленной безопасности ПФО. А как иначе, если в арсенале только две оценки — удовлетворительно и неуд.

1 / 19 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов