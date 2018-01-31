Три юбилея, новая электростанция и печи пиролиза

Главные ожидаемые события 2018 года группы компаний «ТАИФ»

Фото: пресс-центр ОАО «ТАИФ»

Наступивший 2018 год для крупнейшего многоотраслевого холдинга России — группы компаний «ТАИФ» — окажется богатым на праздничные торжества. Два предприятия, входящие в структуру ТАИФа, отметят в этом году юбилеи. 60-й день рождения отпразднует и футбольный клуб «Рубин», спонсором которого являются компании группы «ТАИФ». Об этих и остальных главных событиях, ожидающих татарстанский холдинг в этом году, читайте в материале интернет-газеты «Реальное время».

«Нижнекамскнефтехим» начнет строительство этиленового комплекса

Одним из главных событий 2018 года стоит назвать начало строительства этиленового комплекса на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Строительные работы запланированы на осень, а ввод комплекса в эксплуатацию должен состояться в середине 2022 года. Под комплекс отвели 36 гектаров, на которых построят шесть высокопроизводительных печей пиролиза мощностью по 120 000 тонн этилена. В качестве сырья для этиленового комплекса будет использоваться нафта с соседних нефтеперерабатывающих заводов. Кроме этилена, на новом комплексе запланирован выпуск топливного газа, пропилена, бензола, бутадиена и других продуктов. Готовую продукцию будут использовать на производствах промышленной площадки, а излишки — продавать.

Основным партнером ГК «ТАИФ» по возведению этиленового комплекса выступает Linde Group. Фото: Лина Саримова



Напомним, что основным партнером группы компаний «ТАИФ» по возведению этиленового комплекса выступает международная химическая корпорация Linde Group. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме был подписан соответствующий меморандум о стратегическом сотрудничестве между ТАИФом и Linde. Проект рассчитан до 2025 года, за это время суммарная мощность производства этилена должна достигнуть 1,8 млн тонн в год, что станет базой для развития всей промышленной площадки компании.

Двойной юбилей «Казаньоргсинтеза»

Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» в этом году будет отмечать двойной юбилей — 60 лет со дня образования и 55 лет со дня получения первой продукции. Начало строительству Казанского химического завода положило решение пленума ЦК КПСС в 1958 году. Уже на следующий год началось возведение первой очереди предприятия, а 13 июля 1963 года была получена первая партия фенола и ацетона.

В тесном сотрудничестве с ТАИФом началось строительство новых заводов бисфенола А и поликарбонатов. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез».



В 60—80-е годы XX века на заводе были построены четыре крупнейших очереди этиленового производства: «Этилен-200», окиси этилена 1-й и 2-й очереди, ПВД 1-й, 2-й и 3-й очереди, производство ПНД. Новый стимул развитию «Казаньоргсинтеза» в 2004 году дало присоединение к группе компаний «ТАИФ». Для предприятия была принята программа стратегического развития, которая провозгласила курс на масштабную реконструкцию.

В тесном сотрудничестве с ТАИФом началось строительство новых заводов бисфенола А и поликарбонатов, были модернизированы производства полиэтилена низкого давления и завода полиэтилена высокого давления, осуществлен запуск установки «Этилен 500» на базе этиленового комплекса. Обновленный «Казаньоргсинтез» включает в себя семь заводов, которые выпускают 170 видов продукции. Производство размещается на площади свыше 4,2 квадратного километра. На предприятии работают более 8,5 тысячи человек.

«Казаньоргсинтез» модернизирует печи пиролиза

На промышленных предприятиях модернизация — процесс непрерывный. В 2018 году «Казаньоргсинтез» обновит три печи пиролиза. Контракт на их поставку был подписан с компанией Technip еще в 2016 году. Technip будет отвечать за инжиниринг и поставку трех печей пиролиза, работающих по лицензионной технологии SMK. Сопровождение проекта будет осуществлять представительство Technip в Зутермере (Нидерланды). Оно же отвечает за ввод оборудования в эксплуатацию в этом году.

Источники финансирования проекта — кредиты и собственные средства предприятия. Мощность печей составит 54 т в час. Суммарный объем инвестиций оценивается в 25 млн евро. Ввод печей пиролиза позволит нарастить мощности по производству этилена, который является сырьем для производства основной продукции КОСа — полиэтилена.



Фарид Минигулов: «Поставки сырья для нас — проблема постоянная». Фото: Максима Платонова



В апреле 2017 года на годовом собрании предприятия генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов заявил: «Поставки сырья для нас — проблема постоянная. Наши мощности позволяют перерабатывать больше. Основное сырье для производства полиэтилена — этилен, его мы вырабатываем сами. Но окончательно проблема еще не решена. По этилену есть дефицит в республике, несмотря на то, что «Нижнекамскнефтехим» больше его вырабатывает, чем раньше. К 2020 году мы планируем решить эту проблему».

Казанская ТЭЦ-3 отпразднует 50-летие

В этом году самая крупная теплоэлектроцентраль Казани, ТЭЦ-3, отмечает полувековой юбилей. Запуск этой станции 50 лет назад позволил обеспечить работу новых промышленных предприятий республики и снизить теплонагрузки с имеющихся объектов генерации.

К строительству Казанской ТЭЦ-3 приступили в 1966 году. Фото: Олег Тихонов



Проект Казанской ТЭЦ-3 был разработан Горьковским отделением Всесоюзного государственного проектного института «Теплоэлектропроект». К строительству приступили в 1966 году. В декабре 1967 года были смонтированы и включены в работу первые три пиковых водогрейных котла, а уже 1 января 1968 года станция вошла в строй действующих теплоэлектроцентралей СССР.

До 2010 года КТЭЦ-3 входила в ОАО «Генерирующая компания» (в настоящее время — АО «Татэнерго»), а далее была выкуплена вновь созданной энергетической компанией группы «ТАИФ» — ОАО «ТГК-16». Цель покупки энергоактивов была предельно ясна и фактически лежала на поверхности. Ежегодно на производствах группы компаний происходили аварийные ситуации из-за сбоев тепло- и электроснабжения. При этом тарифы на тепло были запредельными настолько, что доля затрат на энергоресурсы в себестоимости конечной продукции предприятий нефтехимии составляла более 25%. «Дальше так продолжаться не может, — заявил тогда генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов на годовом собрании акционеров в 2009 году. — Мы будем создавать собственную энергетику с нуля».

Самым масштабным стало строительство газотурбинного энергоблока, в основу которого заложена уникальная газовая турбина 9HA.01. Фото: Олега Тихонова



Став владельцем активов, ТАИФ приступил к разработке стратегической программы повышения надежности и эффективности энергетического комплекса за счет его коренной модернизации, которая сегодня успешно реализована на Казанской ТЭЦ-3. Вначале были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение надежности производства электро- и теплоэнергии. После стартовал этап комплексной реконструкции и модернизации электростанции с целью повышения эффективности и конкурентоспособности энергопроизводства. Самым масштабным стало строительство газотурбинного энергоблока, в основу которого заложена уникальная газовая турбина 9HA.01. Аналогов такой турбины в России сегодня нет. Именно ее ввод в промышленную эксплуатацию и стал финальным аккордом комплексной программы модернизации Казанской ТЭЦ-3.

Новый энергоисточник в Нижнекамске

Продолжением развития энергетической сферы ГК «ТАИФ» можно назвать строительство на базе «Нижнекамскнефтехима» новой электростанции. Основные работы будут начаты в первом квартале этого года. Кроме энергетической проблемы энергоисточник решит и экологическую. В процессе производства на «Нижнекамскнефтехиме» образуется большое количество продуктов переработки попутных нефтяных газов, которые являются побочным продуктом основных технологических процессов. До этого они утилизировались на факелах или сжигались в печах на производствах НКНХ.

Теперь отходы будут утилизировать в камерах сгорания газовых турбин, при этом процесс осуществляется по экологическим нормативам, соответствующим самым жестким европейским и российским требованиям. Таким образом, электростанция внесет существенный вклад в улучшение экологической обстановки Нижнекамска. Соглашение о строительстве на условиях «под ключ» новой электростанции в декабре 2017 года в присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер в Мюнхене подписали ОАО «ТАИФ» и немецкий концерн Siemens.

«Сименс» поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину SST-600. Фото: Ксения Жаркова



Проект будет реализован компанией «Сименс» совместно с субподрядчиком — турецкой строительной компанией «ЭНКА». «Сименс» поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину SST-600, а также оборудование для распределения энергии. Одновременно стороны согласовали предварительный договор на долгосрочное сервисное обслуживание основного генерирующего оборудования станции сроком на 13 лет.

По словам Альберта Шигабутдинова, «необходимость реализации проекта по строительству собственной генерации для промышленных производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» продиктована ежегодным ростом электропотребления в условиях расширения производств и ввода новых установок по переработке углеводородного сырья, а также из года в год возрастающими расходами на покупку электрической энергии и мощности». Новый энергообъект должен быть запущен к маю 2021 года.

60-летний юбилей казанского «Рубина»

Болельщики и любители футбола в этом году могут поздравить казанский футбольный клуб «Рубин» с 60-летием. Основание клуба пришлось на 1958 год, когда произошло расширение класса Б чемпионата СССР. В новый турнир была включена и команда из Казани — «Искра», составленная из игроков нескольких местных команд. Базовой для новичка стала команда авиационного завода №22 имени С.П. Горбунова (ныне — КАПО имени Горбунова), представлявшая Ленинский район Казани. Это предприятие оставалось бессменным шефом клуба до конца советской эпохи.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин».

В перерыве между сезонами 1964 и 1965 годов казанский футбольный клуб сменил название «Искра» на «Рубин». Идея нового названия принадлежала правлению казанского спортклуба. Смена названия совпала с завоеванием права выступать во второй группе класса А.

Распад Советского Союза плачевно отразился на экономическом состоянии многолетнего шефа клуба — КАПО имени Горбунова. Существование команды оказалось под вопросом. Выжить помогло сотрудничество с казанской финансовой структурой «ТАН»: в 1992—1993 годах команда даже добавляла название спонсора к своему. Но вскоре «Рубин» лишился своих спонсоров и перешел на баланс города.

В 2017 году на попечительском совете «Рубина» было принято решение, что группа компаний «ТАИФ» станет единственным спонсором клуба и на 100% будет контролировать дела в команде. Новым президентом казанского «Рубина» стал Радик Шаймиев. В прошлом году перед стартом сезона 2017/2018 в обращении к болельщикам он заявил: «Группа компаний «ТАИФ», долгие годы поддерживающая клуб, приняла ответственное решение взять «Рубин» под свои знамена, на которых написано «Сила во Благо!». Предстоящий сезон будет особенным для болельщиков, команды, города и Республики — в апреле 2018 года «Рубину» исполнится 60 лет, и славная история клуба требует новых легендарных побед. Нам необходимо сплотиться, стать «рубиновой» семьей, зажечь Огонь внутри Камня! Это нелегкая задача, но уверен — со временем, пускай не сразу — мы выплавим для «Рубина» достойную его оправу из золотых медалей и покоренных вершин», — уверен Шаймиев.

Возвращение Курбана Бердыева запустит процесс обновления и становления команды.



Перед началом текущего сезона на пост главного тренера клуба вернулся Курбан Бердыев. С этим тренером, который на протяжении 12 лет руководил командой, связаны самые успешные годы в 60-летней истории клуба. Возвращение Курбана Бердыева запустит процесс обновления и становления команды, что приведет к новым победам.



Подземный паркинг рядом с НКЦ «Казань» к чемпионату мира по футболу

Парковки — слабое место в любом городе-миллионнике. Особенно острым этот вопрос стал перед чемпионатом мира по футболу в Казани. Стремясь избавить центральные улицы рядом с НКЦ «Казань» от пробок в час пик, ТАИФ осенью 2016 года начал строительство подземной четырехэтажной парковки площадью 52 590 квадратных метров. Многоуровневый паркинг вместит 978 машино-мест.

Сейчас делается все, чтобы паркинг был готов к началу чемпионата мира по футболу. Фото: Максим Платонов



В Татарстане нет паркинга с подобной подземной стоянкой, этажностью и вместимостью. До начала строительно-монтажных работ строители позаботились о сохранности стелы «Хоррият», укрепив ее грунтоцементными сваями. Проект нового подземного паркинга можно сравнить с технологией строительства метрополитена.

Правда, если ширина остановочного павильона в метро составляет 25 метров, то у паркинга она равняется 40 метрам (при длине в 270 метров). Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что проект казанского паркинга гораздо сложнее. Сейчас делается все, чтобы паркинг был готов к началу чемпионата мира по футболу. Ожидается, что стоянка примет первых автовладельцев в мае 2018 года.

Новая жизнь сети Лебяжьих озер

После окончания всех работ зеркало воды озера увеличится в семь раз — с 4,2 га до 28 га. Фото: Максим Платонов



В этом году закончатся восстановительные работы по возрождению сети Лебяжьих озер. Напомним, что также ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» принимали участие в основной части программы по благоустройству водоемов. После окончания всех работ зеркало воды озера увеличится в семь раз — с 4,2 га до 28 га. Беспрецедентный проект находится на контроле у экологов и руководства Казани. В одном из интервью на телеканале «Эфир» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил вклад ГК «ТАИФ» в восстановление сети озер:

— Я хочу сказать слова благодарности группе компаний «ТАИФ» — это главный инвестор. Вместе с руководством города под руководством нашего президента собрались, приняли волевое решение. ТАИФ делает очень большой подарок Казани, возрождая такое богатство природы, как озеро Лебяжье.

В октябре 2017 года началась заливка Лебяжьих озер водой. В этом году возле них появятся прогулочные дорожки, освещение и другие удобства. При благоустройстве прилегающей территории будут учитывать мнение горожан. Для этого сейчас создается специальный сайт — swanlakes.tatar.