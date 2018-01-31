Они могут привезти в Казань Кубок Гагарина. Или нет

Пять хоккеистов «Ак Барса», которые могут завоевать для команды третий трофей КХЛ

С хоккеем на Олимпиаде многим, кажется, уже все понятно. Зато после Пхенчхана татарстанских болельщиков ожидает самая лакомая часть сезона — Кубок Гагарина. Спортивная редакция «Реального времени» не может отказать себе в удовольствии посмаковать предстоящие баталии и заодно прикинуть, кто в стане «Ак Барса» может обеспечить своей команде трофей. Поймает ли кураж Гарипов, «вернется» ли Андрей Марков образца НХЛ и станет ли Яруллин лидером обороны «Ак Барса». Об этих и других ключевых фигурах «барсов» — в материале нашего корреспондента.

Эмиль Гарипов

Пожалуй, ключевая позиция, от которой будет зависеть судьба «Ак Барса» в десятом сезоне КХЛ. Вратарская позиция на сегодняшний день — самая обсуждаемая, самая неоднозначная и, по мнению многих болельщиков, самая слабая в команде.

Наверное, это тот исключительный случай, когда поклонники клуба в массе своей отправляют голкипера доигрывать карьеру в ВХЛ или в другие клубы КХЛ с меньшими амбициями, а спортивные журналисты страны выбирают его в качестве участника Матча звезд. Ситуация даже несколько комична, но в целом понятна.

Одни ежедневно (ежематчно) следят за игрой Эмиля и видят его сильные и слабые стороны в процессе, отмечая и психологическую устойчивость, и пробелы, которые ему удалось устранить — и необязательные шайбы. Вторые же чаще всего исходят из обзорных хайлайтов, редких просмотров матчей «Ак Барса» и статистики вратаря.

Сумеет ли Эмиль в плей-офф поймать и сохранить тот кураж, с которым можно и Питер с Москвой брать?



Да, с цифрами у Гарипова не так уж и плохо: пропущенных шайб за матч— 1,99 и 5 «сухарей» в сезоне. Если судить по статистике, то «номер один» казанцев входит в список топ-вратарей лиги. Однако, играя за сильнейшую с точки зрения обороны команду, которая делает упор на хоккее «шахматном», пропустить больше было бы сложновато. Во-вторых, даже этих двух шайб за матч можно было не допустить, не пропускай Гарипов систематически «свои» голы. «Привозов» в играх с середняками у Эмиля накопилось немало.

Однако парадокс в том, что именно в матчах с топ-клубами в действиях Гарипова просыпается некий резерв, и он начинает играть совсем на других оборотах. Нередко у Эмиля появлялся кураж в игре с самым грозным в лиге клубом СКА. В Питере №77 и вовсе «съел» питерскую атаку. И вот именно в этих матчах мы могли увидеть, на что способен Гарипов, когда он в ударе.

В этом и состоит главный вопрос: сумеет ли Эмиль в плей-офф поймать и сохранить тот кураж, с которым можно и Питер с Москвой брать? Если в Кубке Гагарина в воротах останется Гарипов образца рядовых матчей «регулярки», то Кубка даже не ждите.

Канадец, в отличие от большинства хоккеистов нынешнего состава, знает, что это такое — играть в финале Кубка Гагарина



Джастин Азеведо

Все поклонники «Ак Барса» уже давно привыкли, что Джастин Азеведо в регулярном чемпионате обычно очень хорош, а вот в плей-офф это зверь уже более мелкого масштаба. Не без исключений, конечно, как в сезоне 2015/16, но тот плей-офф как раз и показал всю катастрофичность ситуации, когда у малыша Ази игра не идет.

«Ак Барс» без пуляющего невероятные голы Джастина в плей-офф может и «вывезет» пару раундов и даже до финала конференции пройдет. Но дальше точно никак. Без этого юркого канадца, а именно без его шести-семи шайб (причем в самый нужный момент) «барсы» точно не получат нужный результат в тех матчах, где игра будет «на тоненького», до первого гола. Именно такие игроки определяют исход самых нервных поединков равных соперников. Вспомните хотя бы игру в Уфе в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, когда в третьей игре «Салават Юлаев» разнес «барсов», а в четвертой на «Уфа-Арене» стояло такое напряжение, что счет 1:1 держался до последних секунд игры. Вот тогда и пришло время выйти на сцену малышу Ази. Его шайба за 11 секунд до серены принесла Казани нужную победу, и дома оставалось только добивать.

Такой же «палочкой-выручалочкой» Джастин был и в пражском «Льве», пока тот был еще жив. И кстати, канадец, в отличие от большинства хоккеистов нынешнего состава, знает, что это такое — играть в финале Кубка Гагарина.

Андрей пока так и не привык к большим площадкам, где у форвардов соперника больше места для маневра



Андрей Марков

Ассистент капитана, самый опытный из защитников клуба и негласный лидер команды в раздевалке Андрей Марков в своем первом сезоне в Казани тоже вызывает противоречивые ощущения.

Очевидно, что Билялетдинов просил о приобретении защитника под конкретные задачи — забетонировать оборону, сделать ее более «вспомогательной» для атаки и, самое главное, придать всей команде психологической уверенности. Понятно, что присутствие за твоей спиной хоккеиста, которого уважают в лучшей лиге мира (НХЛ) именно за мощную игру в обороне, добавляет раскованности действиям нападающих. Они могут позволить себе рисковать — Ткачев финтит, Галиев проталкивает шайбу между ног ему на ход. В команде Билла так можно играть только если точно уверен, что соперник не перехватит шайбу и не убежит с ней на рандеву с вратарем.

Однако не все так гладко в логове «барсов». И у этой защитной башни есть изъяны, которые трудно не заметить. Марков действует не без ошибок. И если в начале сезона он компенсировал это набором ассистентских очков и иногда голами, то теперь его результативность пошла на спад. Зато и откровенные ляпы пропали.

Заметно, что Андрей пока так и не привык к большим площадкам, где у форвардов соперника больше места для маневра. Есть проблемы с приемом шайбы. Куда делось хорошее и четкое владение у Маркова, ответить несложно — никуда не делось. Он все такой же мастеровитый, каким был в «Монреале». Вот только нет того стимула, мотиватора и драйва, чтобы заставить себя играть и выкладываться на «Татнефть Арене», как он это делал на «Le Centre Bell» в Монреале. Совершенно очевидно, что переезд в «Ак Барс» воспринимается им как «дауншифтинг». И заставить себя играть в регулярном сезоне Континентальной лиги так же сильно, как в «Канадиенс», ой как сложно с психологической точки зрения.

Вопрос лишь только в том, способен ли плей-офф Кубка Гагарина стать для Маркова тем самым стимулом, который «включит» в нем его максимально возможный уровень.

Без Альберта сегодня тяжело представить оборонительные редуты «Ак Барса» в решающих играх



Альберт Яруллин

Возможно, самый неожиданный «фигурант» нашего списка. Альберту уже 24 года, и называть его «молодым перспективным хоккеистом» пора бы уже заканчивать. Яруллин еще в прошлом сезоне перерос тот период, когда ему где-то прощались оплошности и сохраняли время на льду лишь благодаря «местному происхождению». В прошлом сезоне №33 окончательно освободился от этого ярлыка и игрой показал, что действительно является сильным защитником, который может и лидером обороны стать.

Ну а в нынешнем сезоне, когда в пару к нему пришел такой мастодонт «оборонительного цеха», как Андрей Марков, Яруллин под его вольным или невольным наставничеством прокачал и собственные «скиллы».

Разумеется, мы помним, что Альберт получал свою неделю отдыха перед самой олимпийской паузой в домашней серии, и, возможно, кто-то скажет, что в играх с «Локомотивом» и в выездной серии он «спекся», так что присесть на лавку было для него обязательной дисциплинарной процедурой. Однако больше похоже, что Зинэтула Билялетдинов просто дал своему защитнику, играющему по 20 минут чистого времени в течение всего сезона, отдохнуть и заодно проверил другие «резервные» варианты.

И этот недолгий период отсутствия на льду защитника как раз показал, что без него у «Ак Барса» с концентрацией в «задних рядах» большие проблемы. А уж Марков, кажется, чувствует себя на льду без Яруллина даже хуже, чем Яруллин без Маркова. У последнего пошли ошибки при приеме, а подстраховать и подчистить было некому. Именно с этой обязанностью Альберт справлялся прекрасно. Да и с очками у него все в порядке — 18 (4+14) очков, что для защитника очень солидно. Его голевые передачи и дальние щелчки от синей линии не раз приносили команде результат.

Зато когда Яруллина вернули к ответственному матчу с ЦСКА, он, словно соскучившись по хоккею, заиграл еще лучше. Без Альберта сегодня тяжело представить оборонительные редуты «Ак Барса» в решающих играх.

Если у Ткачева в плей-офф игра «не заходит», то страдает весь «Ак Барс»



Владимир Ткачев

Российская звезда «Ак Барса» осталась в нашем списке на десерт только потому, что все и так прекрасно знают, какую важную роль Владимир играет в «кубковых» играх «Ак Барса» в последние 3 года. Его важнейшие шайбы и хет-трики в «зеленом дерби» уже прочно стали ассоциироваться с этим противостоянием.

Ну а если у Ткачева в плей-офф игра «не заходит», то страдает весь «Ак Барс». Прошлогодний финал Восточной конференции для 55-го номера сложился провально — тогда Владимир набрал 0 очков в четырех матчах. И, быть может, противостояние с «Магниткой» сложилось бы несколько иначе, если бы игра Ткачева не разладилась именно в этот момент.

Очевидно, что тогда голова Владимира, у которого заканчивался контракт с «Ак Барсом», была занята другим. На этот же раз контрактные вопросы утрясены, и мы, конечно же, надеемся на форварда, который способен «решать» матчи. Ведь он так классно умеет наказывать «армейские» команды.