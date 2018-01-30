«Дакар» — очень суровый: люди рискуют жизнями. И не только своими»

Как «КАМАЗ-мастер» в пятнадцатый раз стал победителем главной гонки мира

«КАМАЗ-мастер» — снова победитель ралли «Дакар» — эта фраза звучит так привычно, что в Татарстане как-то даже разучились по-настоящему ценить победы в престижной гонке, проходящей в самых сложных условиях рельефа и климата. В нынешнем году «Дакар» отмечал свое сорокалетие, и, видимо, в честь юбилея организаторы подготовили для пилотов настоящий ад в песках и на высокогорье Перу, Боливии и Аргентины. И уже в свой, двадцатилетний, юбилей татарстанцы упустить очередной трофей не могли. По случаю пятнадцатой по счету победы команда «КАМАЗ-мастер» дала брифинг в кабмине для казанских журналистов, а победитель гонки эксклюзивно побеседовал с корреспондентом «Реального времени».

«Вернулся тот «Дакар», который мы помним по Африке»

«Золотые бедуины» (один большой, другой поменьше), которые аккуратно расположились между двумя пилотами победоносного «КАМАЗ-мастера», — те самые трофеи, ради которых команды из 54 стран мира пробирались 8 тысяч километров по суровому, а порой и просто жуткому бездорожью Южной Америки. Этот образ — человек с закрытым лицом — в Татарстане уже прямо-таки прописался: все-таки «КАМАЗ-мастер» одержал уже пятнадцатую (!) победу в ралли «Дакар». И это создает обманчивое впечатление, что выиграть «бедуина» не составит труда никому — мол, достаточно автомобиль подготовить лучше остальных. Между тем участники в один голос утверждают, что «Дакар» этого года был особенно опасен и близок к классической «африканской» версии. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться в Южной Америке, поведали сами пилоты «КАМАЗ-мастера» — победитель гонки Эдуард Николаев и бронзовый призер Айрат Мардеев.

— Поначалу нам удавалось ехать безошибочно, — рассказывал Николаев. — Но, как говорят, «Дакаров» легких не бывает. И после пары этапов я ждал, что ничего так просто не дастся и нас ждет какой-то сюрприз. Так и вышло. В один из дней я не смог с первого раза взять песчаную дюну, по своим следам начал сдавать назад и не заметил яму. Колесо в нее провалилось, и автомобиль «прилег» на бок. Но здесь сработала взаимовыручка, не только наших ребят, но и наших друзей из команды «Татры». Подъехали, помогли, и мы продолжили прохождение этого спецучастка.

Однако этот «Дакар» был сложен не только трассой — выросла и конкуренция. Да, в этот раз отсутствовал главный конкурент татарстанцев Жерар де Рой, зато участвовало много других топовых пилотов.

Участники в один голос утверждают, что «Дакар» этого года был особенно опасен и близок к классической «африканской» версии. Фото kamazmaster.ru



— Особенно сложно было на высокогорье, — продолжил свой рассказ о трудностях «Дакара-2018» триумфатор. — Мы уже не первый год сотрудничаем с московским инновационным центром, который помогает нам почувствовать всю сложность высокогорья. И все равно команда почувствовала дискомфорт, потому что очень резко поднялись на высоту — буквально с 1500 до 4700 метров над уровнем моря. Эту высоту чувствуют даже наши автомобили, двигатели. До этого «Дакар» называли «оэрсишной» (ковровой) гонкой. А в этом году было много бездорожья, суровых дюн, русел.

— Организаторы изначально говорили, что «Дакар» в этом году юбилейный, поэтому будет интересно и сложно. Так оно и вышло, — подхватил тему Айрат Мардеев. — Это снова был тот самый сложный «Дакар», настоящий марафон, который мы помним еще с Африки. Изначально гонка для нашего экипажа складывалась не очень хорошо. На втором этапе я допустил ошибку, лег на бок, мы потеряли больше двух часов. Хорошо, что рядом были наши ребята, и мы смогли поднять автомобиль, восстановить его и финишировать на этапе. Дальше понимали, что еще можно все отыграть. С каждым днем старались наверстать отставание, догнать впереди идущие экипажи, и делали для этого все.

Выступили по-нашему — выиграли благодаря «жертве»

Особого внимания заслуживает сама история успеха Эдуарда Николаева. Это тот случай, когда командные действия и «жертва» второго экипажа помогли первому получить заветный трофей. Команда решила сделать ставку на экипаж Николаева, и Мардееву даже приходилось буквально на ходу отдавать детали автомобилю, имеющему больше шансов на победу.

— На одном из самых сложных этапов под названием «Суперпреамбула» нам нужно было держаться как можно ближе к Эдуарду, и нам это удалось, наш экипаж финишировал пятым, — рассказывал Мардеев о том, как работала взаимовыручка. — И нам удалось помочь, мы сняли с себя некоторые детали. Если бы так вместе не держались, то, скорее всего, команда потеряла бы первое место и отстала бы очень сильно на этом этапе.

Айрат Мардеев: «Для нас важен именно командный результат, дома все ждут от нас «Золотого бедуина». Фото vtbrussia.ru



К концу гонки мы понимали, что подиум возможен и для нашего экипажа, несмотря на то, что впереди еще много соперников. Но главная наша задача состояла уже в том, чтобы быть как можно ближе к Эдику (экипаж Николаева, — прим. ред.) и помогать им в случае чего.

Тут помогла наша командная работа. Не у всех такая тактика, большинство едет для личного результата. Для нас же важен именно командный результат, дома все ждут от нас «Золотого бедуина», — рассказал Мардеев.

«Гордимся, что первое лицо страны знает всю информацию о нашем выступлении»

На вопрос, не давил ли на команду двойной юбилей (в этом году «КАМАЗ-мастеру» исполнилось 20 лет, — прим. ред.), пилоты ответили по-разному. Но однозначно, что перед каждой большой гонкой, а в особенности перед «Дакаром», команда испытывает огромное психологическое давление.

— Мы знаем, что за нашими выступлениями всегда следят и президент Российской Федерации, и президент Татарстана, — делился ощущениями Эдуард Николаев. — Даже сейчас у нас была встреча с первым лицом нашей страны, и нам было очень приятно, что он так подробно знает обо всех перипетиях борьбы, о том, что происходило на спецучастках. И для нас это большая гордость. Было даже немного волнительно, что он все знает. Это придает дополнительную психологическую ответственность. Но тем не менее нужно уметь себя настроить и хорошо делать свое дело.

«На финише немного всплакнул»

После брифинга корреспонденту «Реального времени» удалось лично пообщаться с победителем «Дакара» Эдуардом Николаевым.

— Я видел, как на одном из этапов пилот мотобайка буквально расплакался от отчаяния, но все-таки продолжил и завершил гонку. В вашей команде случаются подобные срывы?

— Ну, конечно, тяжело. На финише я тоже немножко всплакнул. Потому что понимал, насколько сложен был этот «Дакар» и сколько раз можно было сойти с трассы. Действительно, были такие случаи. Были и серьезные поломки. Слава Богу, что нам просто везло в этом году. Если бы поломки, которые у нас были, доходили до своего конечного результата, то даже ребята, которые находились рядом, просто не смогли бы нам помочь. Нам просто не хватило бы времени, эти детали просто нереально было бы поменять на трассе. Но, повторю, нам везло. В один момент мы услышали, как у нас захрустел редуктор переднего моста. Хорошо, что быстро среагировали, нашли выход, включили межколесную блокировку, тем самым сбросив газ. И уже аккуратно доехали.

Эдуард Николаев: «Мы знаем, что за нашими выступлениями всегда следят и президент Российской Федерации, и президент Татарстана». Фото kamazmaster.ru

Я думаю, не один мотоциклист плакал, просто показали только его. На самом деле, «Дакар» — очень суровый. Люди рискуют жизнью, и не только своей — в экипажах по два-три человека. Но рисковать все-таки приходится, без этого не выиграть.



— Как вы умудряетесь выдерживать в тех условиях, с которыми вы столкнулись, например, в дюнах Боливии? Или в высокогорье при +50 в кабине пилота. У нас ведь нет таких условий?



— Мы планируем наши выезды и тренировки в течение года. На пески ездим в Казахстан, на извилистые трассы — в Карелию. Выезжаем в Марокко. Да, к сожалению, у нас были проблемы с высокогорьем, нам сложно отстроить наши двигатели. Поэтому в этом году планируем ездить на высокогорье — в Киргизию. Потому что видим и понимаем, что серьезно уступаем на этих участках.