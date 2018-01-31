Снижение ставки кредита — это только один из мотивов для рефинансирования

На рынке банковского кредитования сложилась уникальная ситуация — ставка рефинансирования находится на историческом минимуме. Да и начало года — отличный повод пересмотреть структуру своих личных расходов, тем более что банки предлагают отличные условия для рефинансирования, позволяющего снизить ставку, величину ежемесячного платежа или просто сделать выплату кредита простой и удобной. На актуальные вопросы о рефинансировании кредитов ответил Альберт Кильдеев, директор по розничному бизнесу ОО «Казанский» Альфа-Банка.