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Час расплаты: регионы потеряют 30 миллиардов из-за невыгодных облигаций

07:00, 31.01.2018 5

Более 10 субъектов — среди них Самарская, Оренбургская, Нижегородская области и Удмуртия — не могут распутать кредитный узел, завязавшийся в кризис

Час расплаты: регионы потеряют 30 миллиардов из-за невыгодных облигаций Фото: vestifinance.ru

Регионы, которые в кризис 2014—2015 годов привлекали деньги через размещение облигаций, в ближайшие годы могут потерять около 30 млрд рублей, заявили аналитика АКРА. Это коснется лишь тех, кто выпустил бумаги с постоянной процентной ставкой. Однако именно на такие бумаги приходится почти четверть регионального долга по облигациям. Подробнее — в материале «Реального времени».

Петля затянулась

В ближайшие 6 лет регионы потеряют 30 млрд рублей из-за того, что не смогут рефинансировать свой долг по уже выпущенным облигациям; по оценкам АКРА, в 2018 году потери составят 9,1 млрд рублей, в 2019-м — 7,5 млрд рублей.

Если бы облигации выпускались не несколько лет назад, а сейчас, обслуживать их было бы значительно дешевле, так как средние ставки региональных бумаг снизились с 15—16% в 2014—2015 годах до 8% в конце 2017-го. В этом году займы продолжат дешеветь, поскольку к концу года ключевая ставка ЦБ, как прогнозирует агентство, опустится до 7—7,25% с нынешних 7,75%. Последние размещения 2017 года (Московская область, Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург) уже предусматривали ставку 7,5—7,7%, что сравнимо с докризисным уровнем.

Однако для многих субъектов это ничего не меняет: даже после снижения средних процентных ставок их долг останется высоким. Это касается тех регионов, которые выпустили облигации с фиксированной ставкой и без возможности досрочного погашения по цене размещения. В основном такие бонды появлялись на рынке в период кризиса 2014—2015 годов.

В числе тех, кто больше всего будет переплачивать, — Красноярский край. Фото villaoceanhotels.com

Долговой узел завязался не для всех: 70% от общих потерь понесут лишь 10 регионов. Больше всего будут переплачивать Красноярский край (3,7 млрд рублей в 2018—2023 годах), а также Московская и Нижегородская области. Потери Оренбургской области оцениваются примерно в 2,1 млрд рублей, Самарской области, Удмуртии и Коми — в 1,9 млрд рублей.

Некоторые из этих субъектов имеют высокую долговую нагрузку. Так, совокупный долг Самарской области сейчас равен почти половине объема собственных доходов, в Коми он приближается к 60% доходов, а в Удмуртии превышает 90%. Однако по большей части речь идет о субъектах с сильным и умеренным кредитным качеством — в прошлые годы они реже обращались за помощью к федеральному центру, ориентируясь на рыночные займы.

Шило на мыло

Единственное, что остается регионам, которые хотят избавиться от дорогих займов, — это досрочно выкупать собственные бумаги по рыночной цене. Так в декабре 2015-го поступила Оренбургская область. Тогда ей удалось выкупить бумаги дешевле их номинальной стоимости.

Но с тех пор ситуация изменилась, теперь досрочно погасить облигации без потерь практически невозможно. Почти 48% всех региональных облигаций на рынке торгуются по цене, на 3—30% превышающей цену размещения. Дороже всего стоят бонды той же Оренбургской области, размещенные в июле 2015 года по ставке 14% — сейчас индикативная цена этих бумаг составляет 130,3% от номинала.

Оренбургской области в декабре 2015-го удалось выкупить бумаги дешевле их номинальной стоимости. Фото oren.ru

«В этой ситуации вытаскивать облигации с рынка, конечно, нет смысла — для регионов это все равно что менять шило на мыло», — говорит заместитель директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Естественно, рынок и дальше будет оценивать подобные облигации выше номинала, добавляет он.

Андрей Чернявский, ведущий научный сотрудник «Центра развития» НИУ ВШЭ, говорит, что шансов перезанять деньги, чтобы погасить облигации, тоже практически нет: банковские кредиты для регионов, как правило, бывают короткими и более дорогими по сравнению с ценными бумагами. Несколько лет назад существовала практика замещения коммерческого долга кредитами из федерального бюджета, и регионы охотно этим пользовались. Сейчас, рассказывает Чернявский, у центра противоположная позиция: он настаивает, чтобы субъекты перестали одалживаться в бюджете.

«Выкуп облигаций по ценам, существенно превышающим цены размещения, грозит региональным властям репутационными рисками и вниманием со стороны контрольно-счетных органов. В результате регионы, финансировавшие дефициты 20142016 годов за счет использования рынка облигаций, по сути, стали заложниками высоких ставок», — констатируют аналитики АКРА.

Артем Малютин
Справка

В 2017 году на рынок облигаций вышли 29 регионов и 3 муниципалитета, общий объем их размещений превысил 209 млрд рублей. На 1 декабря 2017-го на облигации приходилось около 24% от общего долга региональных бюджетов (это 491 млрд рублей) и 5,3% долга муниципалитетов. В целом объем регионального долга с января по ноябрь прошлого года сократился на 8%. Однако ряд бедных субъектов с высокой долговой нагрузкой не могут выйти из замкнутого круга и продолжают наращивать обязательства, говорит Андрей Чернявский. Среди самых проблемных регионов — Мордовия, Хакасия, Карелия, Удмуртия, Кабардино-Балкария, Костромская и Смоленская области.

ЭкономикаБюджетФинансы
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 31 янв
    опять много денег в казну направят
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    Анонимно 31 янв
    А лучше бы в карманы?
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    Анонимно 31 янв
    Лучше бы в народ!
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  • Анонимно 31 янв
    А у нас все хорошо?
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  • Анонимно 31 янв
    Вот поэтому надо понимать что такое кредит!
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