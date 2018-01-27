«Их нравы»: как мастер тетивы второй раз основал Османскую империю

Жизнь и смерть турецкого султана Мехмеда I

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он рассказывает о жизни Мехмеда I, которого историки называют вторым основателем государства Османов.

Мастер тетивы…



После победы над своими братьями и завершения периода междуцарствия Мехмед (Мехмет) Челеби стал единоличным правителем Османского государства. По традиции он был титулован как Мехмед I и признан в качестве пятого султана будущей империи. Далее события развивались в лучших традициях исторического детективного жанра. Однако для начала необходимо дать некоторые справки биографического характера.

Относительно даты рождения Мехмеда Челеби существуют разные мнения с разбросом более десяти лет, которые опираются на различные источники. К примеру, в некоторых из них говорится, что он родился в 1379 году, а в других, что в 1382, 1386 и даже в 1391. В качестве места рождения указывается как Бурса, так и Эдирне. Как и у большинства султанов Османской империи у Мехмеда было прозвище. Его называли Киришчи, что можно перевести как мастер тетивы. По поводу происхождения этого прозвища также существует множество мнений. Некоторые утверждают, что слово «киришчи» происходит от греческого «кириос», что означает «господин». Другие говорят, что в молодости Мехмед работал подмастерьем у одного мастера, который изготавливал луки и делал для них тетиву. Есть версия, что в юности его пытались задушить с помощью тетивы, отсюда и осталось это прозвище. Несмотря на все эти разночтения, относительно его образования, которое он получил во дворцах Бурсы и Эдирны, историки единодушны. Известно, что его наставниками были Суфи Баязид из Амасьи и Хамза Биджароглу из Токата. Примечательно, что в воспитании практически всех будущих правителей Османской империи принимали участие суфии того или иного тариката (суфийского братства). Чаще всего это были представители бекташийа. Самого Мехмеда Челеби современники описывают как высокорослого, крупного и подвижного человека с густой бородой и проницательным взглядом, мягким в общении, справедливым, стремительным и последовательным в выполнении задуманных дел. С юных лет он принимал участие в походах своего отца Баязида I и за усердие был назначен беем санджака Амасья. Во время сражения при Анкаре он управлял тыловыми войсками Баязида I, поэтому после поражения и пленения отца Тамерланом он отделался довольно легкими потерями.

Станислав Хлебовский. «Пленение Баязида Тимуром», 1878 год. Фото wikipedia.org



Второй основатель

Как мы уже знаем из предыдущих заметок, сокрушительное поражение Баязида I от рук Тамерлана в битве при Анкаре поставило государство Османов на грань распада, и после его смерти началась борьба между его сыновьями за престол, которая длилась 11 лет. Кроме того, анатолийские бейлики, после смерти султана, один за другим начали объявлять о своей независимости. Мехмед Челеби положил конец междоусобице и начал заново собирать бывшие османские земли. В начале правления его владения составляли порядка 420 000 кв. км (для сравнения владения его отца Баязида составляли около миллиона кв. км.). К концу своей жизни он сумел расширить территории до 500 000 кв. км. По этой причине Мехмеда Челеби называют вторым основателем Османского государства.

Его правление длилось 8 лет (1413—1421). Считается, что за это время он не сделал новых завоеваний, а только вернул старые территории, которые и так принадлежали османам. Однако почему-то не упоминается о том, что он завоевал часть Албании и отбил у мамлюкского государства горную часть армянского царства Киликия, равнинная часть которой вошла в состав Османской империи через 100 лет, в 1515 году. Примечательно, что именно во времена Мехмеда Челеби в дворцовый гарем начали набирать рабынь и наложниц, белым и темнокожим евнухам было поручено управление делами дворца, появились такие должности, как «килерджи» (заведующий складами), «хазнедар» (казначей), «капы агасы» (руководитель секретариата и канцелярии) и другие. У служащих дворца появилась униформа.

Слово взял, слово забрал

Однако все было не так спокойно и стабильно как может показаться на первый взгляд. В то время, когда еще Муса и Мехмед Челеби сражались в Румелии, самые «заклятые друзья» османов караманиды и их предводитель Мехмед Бей (не путать с Мехмедом Челеби), воспользовавшись ситуацией, заняли Бурсу. И с этим связана одна полулегендарная история. Мы знаем, что сражение Мусы и Мехмеда Челеби закончилось победой последнего, Муса был убит, а его тело было направлено для захоронения в Бурсу. Так вот, узнав о том, что тело Мусы везут в Бурсу, предводитель караманидов Мехмед Бей в спешном порядке решает покинуть город. Один из офицеров его армии заявляет ему: «Раз мы так сильно боимся мертвого правителя османов, то, что же будет, когда мы столкнемся с живым правителем?». Конечно же, этот офицер был казнен за дерзость. После этого случая два Мехмеда подписали между собой своеобразный пакт о ненападении. Предводитель караманидов поклялся, что не будет нападать на османов, однако, согласно преданию, во время произнесения клятвы он держал правую руку в кармане, а в руке был зажат голубь. Когда все разошлись, он выпустил голубя на свободу в знак того, что он отныне не связан клятвой. Так ли это было на самом деле, мы не знаем, но из истории противостояния османов и караманидов видно, что даже если такая клятва и была дана, то она нарушалась множество раз.

Сразу же после того, как Мехмед I взошел на престол, его племянник Орхан Челеби (сын Сулеймана Челеби), поддерживаемый византийцами, начал восстание против своего дяди. Восстание было подавлено, а сам Орхан Челеби был ослеплен и, как красноречиво выразился османский историк Ашыкпашазаде, «он закрыл глаза для этого мира и открыл их для истины». Далее начинается обещанная детективная история.

Мануил II Палеолог. Илл. wikipedia.org



Секретные протоколы пакта Византия — Турция

Известно, что у Баязида I было 12 сыновей и 7 дочерей от 12 жен. После его смерти в битве престолов из 12 сыновей участвовали только четверо, это Сулейман, Иса, Муса и Мехмед. Казалось бы, что все претенденты на престол либо мертвы, либо еще слишком малы для объявления своих притязаний, но вдруг, неожиданно для всех, в тогда еще греческом Трабзоне, появляется некто, называющий себя Мустафой Челеби, сыном Баязида I. Считалось, что Мустафа Челеби пропал без вести на поле битвы во время сражения при Анкаре. Также были сведения о том, что он был пленен Тамерланом и что его перевезли в столицу Тимуридов Самарканд, где он провел в плену около 18 лет, после чего был освобожден сыном Тамерлана Шахрухом и отправлен обратно в османские земли для дестабилизации ситуации. Конечно же, во дворце султана его поспешили назвать Лже-Мустафой, однако соседние государства увидели в этом великолепное окно возможностей для раскачивания ситуации в только что стабилизировавшемся государстве Османов. Мустафу в качестве претендента на османский трон признают в Трабзоне, в Византии и в Румынии и оказывают ему всемерную поддержку. Начинается новая междоусобная война. Кроме того, в это же время на османских территориях начинается восстание под предводительством шейха Бедретдина, который в свое время был самым ближайшим советником Мусы Челеби. Турецкие историки полагают, что совпадение этих двух событий по времени не случайно, а является результатом тщательно спланированной операции врагов Османского государства, в частности Византии. Так или иначе, восстание шейха Бедретдина было подавлено, войска Мустафы Челеби разбиты, а сам он был вынужден бежать в Салоники. После всех этих событий Мехмед I встречается с правителем Византии Мануилом II и заключает с ним договор, по которому пока жив Мехмед I Мустафа Челеби будет находиться в плену у Византии на острове Лемнос, а взамен османы будут выплачивать византийцам по 300 тысяч акче ежегодно. Также, согласно этому договору, после смерти Мехмеда I, Византия была обязана признать в качестве следующего правителя Османского государства старшего сына Мехмеда I Мурата. Взамен же она получала в качестве заложников младших сыновей Мехмеда I Махмуда и Юсуфа.

Смертельная охота

Человеческая жизнь скоротечна, а в те времена она была еще более короткой. В 1421 году во время охоты в окрестностях Эдирны султан Мехмед I упал с лошади и был тяжело ранен. Ранение оказалось смертельным и, понимая это, он отдал приказ, чтобы его сын Мурат немедленно явился к нему для передачи трона. Однако смерть оказалась быстрее. Переезд Мурата в Эдирну, который в то время находился в Анатолии, занял 42 дня. Все это время визири Мехмеда I, оправданно опасаясь новых восстаний, делали все, что было в их силах, чтобы скрыть факт смерти османского султана. От его имени отдавались распоряжения по дворцу, выписывались лекарства, созывались собрания. Даже дошло до того, что его забальзамированное тело усадили возле окна и, дергая за привязанные к рукам нити, изображали его движения.

Он был похоронен в Бурсе, в мавзолее рядом со знаменитой Зеленой мечетью. Фото wikipedia.org



После приезда Мурата в Эдирну было официально объявлено о смерти Мехмеда I, пятого султана Османского государства, который за всю свою жизнь принял участие в 24 крупных военных сражениях и получил более 40 ранений от меча и копий. Он был похоронен в Бурсе, в мавзолее рядом со знаменитой Зеленой мечетью.

О том, кем же был этот таинственный Мустафа Челеби, как сложились первые годы правления Мурата II и о многом другом, можно будет узнать из следующих публикаций.

Булат Ногманов