Эхо Давоса: шведы в Иннополис, дивный исламский мир и вокальный привет из Грузии

Итоги поездки Рустама Минниханова в Швейцарию на крупнейший экономический форум

Форум в Давосе стал для Рустама Минниханова 11-м по счету и что немаловажно, президент Татарстана оказался единственным руководителем субъекта России, принимающим в нем участие. Правда, запомнится всемирный экономический форум для республики совсем не этим. О том, каких крупных инвесторов может привести в Татарстан двухдневная поездка главы в Швейцарию и чем занимался президент вне официальной программы в материале «Реального времени».

Татарстано-шведский мост

На Давосском форуме, который проходит с 23 по 26 января, Рустам Минниханов провел 2 дня. За это время он в успел побывать на дискуссии «Цифровая экономика» и пленарной сессии с участием основателя, президента Всемирного экономического форума и давнего знакомого президента Татарстана, профессора Клауса Шваба. Кроме того, глава республики провел несколько встреч, которые потенциально могут дать Татарстану новых крупных инвесторов.

Одним из возможных партнеров Татарстана называется шведская компания ERICSSON, специализирующаяся на производстве телекоммуникационного оборудования. Встреча с президентом республики оказалась неслучайной — корпорация присматривается к российским территориям, собираясь реализовать совместный с российским оператором связи проект. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента, в качестве площадки под эти цели Рустам Минниханов предложил Иннополис.

Рустам Минниханов успел побывать на дискуссии «Цифровая экономика» и пленарной сессии с участием основателя, президента Всемирного экономического форума и давнего знакомого президента Татарстана, профессора Клауса Шваба. Фото instagram.com/rusminnikhanov



Сотрудничество со шведами начали налаживать еще с прошлого года, когда на 7-м Российско-Шведском экономическом форуме, АИР обсудило с вице-президентом компании Ульфом Перссоном возможность их прихода в Татарстан. Рустам Минниханов предыдущие договоренности закрепил, предложил потенциальным инвесторам прилететь в Татарстан и ознакомиться с возможностями региона. Не исключено, что результатом общения станет и тот факт, что ERICSSON в рамках ЧМ по футболу протестирует на стадионе «Казань Арена» сеть 5 G, которую компания собирается выводить на рынок в 2019 году. По крайне мере такая готовность была заявлена в рамках переговоров.

Стоит заметить, что шведский концерн станет для республики «крупной рыбой», ведь ERICSSON осуществляет по своим сетям почти 40% мирового мобильного трафика и имеет один из самых диверсифицированных патентных портфелей в отрасли. По итогам lll квартала 2017 года доход компании составил 5,92 млрд долларов США. По данным за 2016 год, совокупные активы концерна были на уровне 35 млрд долларов США. В рейтинге крупнейших мировых компаний по объемам выручки Fortune Global 500 ERICSSON занимает 419-ю строчку. Всего на благо организации трудятся более ста тысяч человек, а ее акции можно приобрести на таких крупных биржах, как NASDAQ OMX Stockholm и NASDAQ New York.

Китай вновь несет грандиозные планы

Еще одно не менее значимое событие с участием президента Татарстана в Давосе касается встречи с председателем правления Китайской национальной машиностроительной корпорации Sinomach Реном Хонгбином. Концерн входит в список 500 крупнейших в мире предприятий и занимается производством промышленного оборудования и тяжелой техники.

Инвестор заинтересовался сразу несколькими проектами в республике. В первую очередь речь идет о планах компании поучаствовать в строительстве этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима» — по этому проекту предложения должны быть представлены к марту. Напомним, в июне «Нижнекамскнефтехим» подписал с немецкой Linde базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования и выполнение услуг по запуску первого этапа олефинового комплекса мощностью 1 200 тыс. тонн по этилену — нового производства ЭП-600. Первый этап проекта планируют реализовать в 2021 году.



Sinomach планирует поучаствовать в строительстве этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Фото Максима Платонова



В марте же Sinomach планирует представить план по строительству индустриального парка на территории республики. Не исключено, что китайская машиностроительная корпорация также примет решение об участии в проекте «Алабуга-2. Нефтехимия» и решится наладить совместное производство с «Елабужским автомобильным заводом» в части комплектующих для тракторов или локализует свое производство тракторов на одной из особых экономических зон.

Остается только следить за ходом развития взаимоотношений региона и крупнейшей компании и надеяться, что эти проекты, в отличие от многих других заявленных китайской стороной в разных сферах, дойдут до стадии реализации.

Сел за стол переговоров Минниханов также с руководством индонезийской компании Indorama Corporation, которая заинтересовалась сотрудничеством в области нефтехимии и рассмотрит вариант с локализацией производства в «Алабуга-2».

Россия стала чуть ближе к исламскому миру

Как руководитель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Минниханов предложил министру торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджеду бен Абдалла Аль-Касаби создать рабочую группу по организации следующего заседания, которое пройдет в 2018 году в Саудовской Аравии. Не исключено, что встреча в Давосе также станет отправной точкой для развития отношений в рамках «Россия — Исламский мир» с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Аль-Осеймином и президентом Исламского банка развития Бандаром Аль-Хаджаром.

Кроме того, эхом встречи на Давосском форуме станет проведение делового форума Татарстана и Саудовской Аравии и заседание Российско-Саудовской межправительственной комиссии на Казансаммите-2018.

Следить за тем, как проводит время Рустам Минниханов в Швейцарии, его подписчики могли в его Instagram. Фото Instagram.com/rusminnikhanov



Снежные пейзажи и вокальный привет из Грузии

Как говорится, делу время, а потехе — час. Следить за тем, как проводит время Рустам Минниханов в Швейцарии, его подписчики могли в Instagram. Помимо снежных пейзажей и фото с заседаний там можно найти видео выступления представителей славного грузинского народа.

Президент также побывал на деловом завтраке «ВТБ-Капитал» с участием международных и российских инвесторов. Присутствовал на встрече и весь свет делегации из России — министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.