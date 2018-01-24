«Прогноз на весну неутешительный — численность грызунов будет расти»
Победы в битве с отказниками от прививок, эпидемия туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных и биоотходы в контейнере клиники
Череда январских коллегий пополнилась накануне заседанием по итогам работы Роспотребнадзора РТ. О том, как удалось справиться с большим числом отказников по прививкам, почему в ведомстве не совсем довольны деятельностью детских лагерей и как крысы продолжают плодиться и разносить еще больше заразы, рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина. Подробности с итоговой коллегии — в материале «Реального времени».
В Татарстана научились бороться с отказниками от прививок
Стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике удалось сохранить как и обеспечить высокую степень защиты потребительских прав граждан, бодро приступила к своему докладу глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина. Важным она назвала профилактику инфекционных заболеваний, которых в Татарстане в прошлом году зарегистрировали до 880 тысяч случаев — это на 5,4% меньше, чем в 2016 году. По восьми видам болезней статистика поползла вверх — преимущественно по нововирусным и энтеровирусным инфекциям, острому гепатиту С и микроспории. По 22 нозологическим формам, напротив, наметилось снижение — среди них коклюш, грипп и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего инфекции распространяются среди детей в местах их скопления.
Очевидными и неоспоримыми докладчик называет успехи в борьбе с болезнями, от которых можно защититься с помощью вакцинации. В этой части в Татарстане научились справляться с противниками прививок. На начало года отказников было более 60 тысяч, но в итоге удалось привить каждого четвертого из них, а это в пять раз эффективнее, чем в 2016 году. Благодарить за это нужно врачей на местах, которые объясняют и убеждают пациентов, что прививки делать необходимо. Среди сотрудников системы здравоохранения для стимуляции работы даже придумали конкурс для лучшего медработника, борца с отказами. Правда, какой приз полагается победительнице, которая, кстати, смогла уговорить 70% всех отказников, не известно.
В Роспотребнадзоре довольны далеко не всеми районами республик. В отдельных из них работа с отказниками свелась практически к нулевому результату.
— Не все районы поработали в этом направлении одинаково хорошо. В Аксубаевском, Пестречинском, Сармановском районах удалось привить лишь менее двух процентов отказников. А в Тетюшском, Мензелинском и Балтасинском районах этим вообще не занимались. Эту работу, уважаемые коллеги, необходимо продолжить, а кое-кому и начать, — грозно отметила Марина Патяшина.
Если говорить про грипп в частности, то в этом сезоне в Татарстане достигли рекордной вакцинации — 41,5%. Правда, опять же, 15 районов отличились и не достигли нормы в 40%.
Больше контроля за туберкулезом и проблемные частные клиники
Состояние помещений государственных больниц, по мнению Патяшиной, из-за ремонта меняется в лучшую сторону, но до сих пор вопросы остаются в части обеспечения биологической безопасности в татарстанских лабораториях.
С частными медучреждениями все сложнее — там количество проверок уменьшается, а выявленных нарушений растет.
— Их характер свидетельствует как о недостаточном знании, так и о низкой ответственности. А в ряде случаев и в стремлении неоправданной экономии в ущерб безопасности медицинских услуг, — отметила Патяшина.
В качестве примера она рассказала, что в адрес управления поступили жалобы на клинику восстановительной медицины на проспекте Победы, где якобы нарушались требования по сбору медотходов. Проверка показала, что жалобы были не безосновательными — в придомовом контейнере там обнаружили использованные шприцы и тампоны, представляющие реальную опасность для населения. Виновных привлекли к административной ответственности.
Возвращаясь к государственным клиникам, спикер отметила, что начала решаться проблема, озвученная на прошлой итоговой коллегии, тогда было сказано, что в Татарстане не хватает флюорографов для обследования на туберкулез. Спустя год Минздрав купил три передвижных флюорографа для Республиканского противотуберкулезного диспансера. В этом году в поликлиниках должны появиться еще 10 аппаратов.
Тему туберкулеза и важности обследования Марина Патяшина затронула не случайно — среди ВИЧ-инфицированных количество больных туберкулезом за год выросло на 17,8%. Три женщины с этими диагнозами, например, были обнаружены в родильных домах. О наличии туберкулеза они тогда не знали. Кстати, если говорить про ВИЧ, то официально в Татарстане в прошлом году продолжилось снижение — на 5,9%. Новых случаев ВИЧ-инфекций в 2017 году было зарегистрировано 1 169.
«Прогноз на весну неутешительный»
Настораживает Роспотребнадзор и результаты мониторинга численности грызунов, которые, как известно, являются переносчиками заразы. С 2013 года растет количество животных с возбудителем геморрагической лихорадки — почечным синдромом. В 2017 году поползла вверх и статистика по грызунам — возбудителям лептоспироза и полиомелии.
— Прогноз на весну неутешительный — численность грызунов будет расти. А значит риск возникновения мышиной лихорадки, полиомелии и лептоспироза у людей будет высок. Поэтому считаем недопустимым затягивать заключение муниципальных контрактов на проведение весенних обработок, как это было в 2017 году в Камско-Устьинском, Мамадышском и Нижнекамском районах. Там договоры были заключены только в июне, — рассказала глава Роспотребнадзора РТ. И это при том, что в Мамадыше уровень заболеваемости выше республиканского в 2,8 раза, а в Нижнекамске – на 35%.
Кстати, на проведение противоэпидемических мероприятий в прошлом году в Татарстане было выделено почти 55 млн рублей — на 5,7% больше, чем в 2016 году.
Качество продуктов не ухудшилось
Качество и безопасность продуктов питания в Татарстане остались на прежнем уровне. В прошлом году всего было исследовано более 90 тысяч тонн продуктов. Доля несоответствующих по физико-химическим показателям продуктов уменьшилась почти в два раза. В три раза меньше рыбы выявлено с превышением массовой доли глазури. В 3,4 раза уменьшилось количество фальсифицированной «молочки» — от общего количества молочной продукции фальсифката нашли в районе 2%.
Всего в прошлом году по разным причинам снято с реализации и не допущено для использования при производстве пищи почти 5 тысяч партий продуктов и сырья объемом в 52 тонны. В восемь раз по сравнению с 2016 годом увеличилось число не допущенного импортируемого сырья и компонентов.
С лагерями не все гладко
Предписания управления в детских летних лагерях были выполнены на 98%, что позволило сохранить показатель выраженного оздоровительного эффекта на уровне 2016 года — 94,6%. Наибольшее количество детей, не получивших никакого оздоровительного эффекта, было в Лаишевском, Набережно-Челнинском, Рыбно-Слободском и Альметьевском районах.
Большие опасения вызывают лагеря казанского центра «Ял». Патяшина предупредила, что если в следующем сезоне в них не будет проведен ремонт, то Роспотребнадзор не выдаст им разрешение на работу.
— Наконец-то нас услышали, и в этом году все лагеря будут открываться только с разрешения Роспотребнадзора. Поэтому особенно с ведомственными предприятиями, с бизнесом мы договорились, что после 20 марта проведем съезд и поставим еще раз задачу, — вставил свои пять копеек заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
В этом году, по его словам, республика увеличит финансирование подконтрольных ей оздоровительных лагерей до 30 миллионов.
Проверок меньше, нарушений больше
Про плановые проверки Роспотребнадзора на коллегии было сказано немного, но, по данным управления, за 5 лет их количество снизилось на 42,7%. В 2017 году было проведено на 9,6% меньше проверок, чем в 2016 году. При этом из 4 259 только 1 890 проводились в отношении малого бизнеса. Хотя количество нарушений не радует. Только 8% всех проверок не вскрыли нарушения.
Всего административные штрафы за нарушения получили 12 119 субъектов на общую сумму 86,5 млн рублей. В случае с малым бизнесом, как и велел президент Татарстана, стараются применять не наказание рублем, а предупреждение. Они были вынесены в 31,9% случаев. Крайние меры применяются только к грубым нарушителям. В суд по ним направили в 2017 году 1 733 дела, в 90,3% из которых было вынесено решение о назначении наказаний. Из-за грубых нарушений 255 объектов в прошлом году были закрыты. Для сравнения, в 2016 году их количество составило 191 объект.
комментарии
Нет вам господа врачи ни малейшего доверия, либо прививки ваши бестолковые, либо опробацию не прошли, либо нарушаете условия хранения. Я уж не говорю, что даже температуру никто перед прививкой не замеряет.