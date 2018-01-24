«Прогноз на весну неутешительный — численность грызунов будет расти»

Победы в битве с отказниками от прививок, эпидемия туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных и биоотходы в контейнере клиники

Фото: Максим Платонов

Череда январских коллегий пополнилась накануне заседанием по итогам работы Роспотребнадзора РТ. О том, как удалось справиться с большим числом отказников по прививкам, почему в ведомстве не совсем довольны деятельностью детских лагерей и как крысы продолжают плодиться и разносить еще больше заразы, рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина. Подробности с итоговой коллегии — в материале «Реального времени».

В Татарстана научились бороться с отказниками от прививок

Стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике удалось сохранить как и обеспечить высокую степень защиты потребительских прав граждан, бодро приступила к своему докладу глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина. Важным она назвала профилактику инфекционных заболеваний, которых в Татарстане в прошлом году зарегистрировали до 880 тысяч случаев — это на 5,4% меньше, чем в 2016 году. По восьми видам болезней статистика поползла вверх — преимущественно по нововирусным и энтеровирусным инфекциям, острому гепатиту С и микроспории. По 22 нозологическим формам, напротив, наметилось снижение — среди них коклюш, грипп и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего инфекции распространяются среди детей в местах их скопления.

Очевидными и неоспоримыми докладчик называет успехи в борьбе с болезнями, от которых можно защититься с помощью вакцинации. В этой части в Татарстане научились справляться с противниками прививок. На начало года отказников было более 60 тысяч, но в итоге удалось привить каждого четвертого из них, а это в пять раз эффективнее, чем в 2016 году. Благодарить за это нужно врачей на местах, которые объясняют и убеждают пациентов, что прививки делать необходимо. Среди сотрудников системы здравоохранения для стимуляции работы даже придумали конкурс для лучшего медработника, борца с отказами. Правда, какой приз полагается победительнице, которая, кстати, смогла уговорить 70% всех отказников, не известно.

В Роспотребнадзоре довольны далеко не всеми районами республик. В отдельных из них работа с отказниками свелась практически к нулевому результату.

Очевидными и неоспоримыми докладчик называет успехи в борьбе с болезнями, от которых можно защититься с помощью вакцинации. Фото vocmp.oblzdrav.ru



— Не все районы поработали в этом направлении одинаково хорошо. В Аксубаевском, Пестречинском, Сармановском районах удалось привить лишь менее двух процентов отказников. А в Тетюшском, Мензелинском и Балтасинском районах этим вообще не занимались. Эту работу, уважаемые коллеги, необходимо продолжить, а кое-кому и начать, — грозно отметила Марина Патяшина.

Если говорить про грипп в частности, то в этом сезоне в Татарстане достигли рекордной вакцинации — 41,5%. Правда, опять же, 15 районов отличились и не достигли нормы в 40%.

Больше контроля за туберкулезом и проблемные частные клиники

Состояние помещений государственных больниц, по мнению Патяшиной, из-за ремонта меняется в лучшую сторону, но до сих пор вопросы остаются в части обеспечения биологической безопасности в татарстанских лабораториях.

С частными медучреждениями все сложнее — там количество проверок уменьшается, а выявленных нарушений растет.

— Их характер свидетельствует как о недостаточном знании, так и о низкой ответственности. А в ряде случаев и в стремлении неоправданной экономии в ущерб безопасности медицинских услуг, — отметила Патяшина.

В качестве примера она рассказала, что в адрес управления поступили жалобы на клинику восстановительной медицины на проспекте Победы, где якобы нарушались требования по сбору медотходов. Проверка показала, что жалобы были не безосновательными — в придомовом контейнере там обнаружили использованные шприцы и тампоны, представляющие реальную опасность для населения. Виновных привлекли к административной ответственности.

Состояние помещений государственных больниц, по мнению Патяшиной, из-за ремонта меняется в лучшую сторону. Фото Максима Платонова



Возвращаясь к государственным клиникам, спикер отметила, что начала решаться проблема, озвученная на прошлой итоговой коллегии, тогда было сказано, что в Татарстане не хватает флюорографов для обследования на туберкулез. Спустя год Минздрав купил три передвижных флюорографа для Республиканского противотуберкулезного диспансера. В этом году в поликлиниках должны появиться еще 10 аппаратов.

Тему туберкулеза и важности обследования Марина Патяшина затронула не случайно — среди ВИЧ-инфицированных количество больных туберкулезом за год выросло на 17,8%. Три женщины с этими диагнозами, например, были обнаружены в родильных домах. О наличии туберкулеза они тогда не знали. Кстати, если говорить про ВИЧ, то официально в Татарстане в прошлом году продолжилось снижение — на 5,9%. Новых случаев ВИЧ-инфекций в 2017 году было зарегистрировано 1 169.

«Прогноз на весну неутешительный»

Настораживает Роспотребнадзор и результаты мониторинга численности грызунов, которые, как известно, являются переносчиками заразы. С 2013 года растет количество животных с возбудителем геморрагической лихорадки — почечным синдромом. В 2017 году поползла вверх и статистика по грызунам — возбудителям лептоспироза и полиомелии.

— Прогноз на весну неутешительный — численность грызунов будет расти. А значит риск возникновения мышиной лихорадки, полиомелии и лептоспироза у людей будет высок. Поэтому считаем недопустимым затягивать заключение муниципальных контрактов на проведение весенних обработок, как это было в 2017 году в Камско-Устьинском, Мамадышском и Нижнекамском районах. Там договоры были заключены только в июне, — рассказала глава Роспотребнадзора РТ. И это при том, что в Мамадыше уровень заболеваемости выше республиканского в 2,8 раза, а в Нижнекамске – на 35%.

Кстати, на проведение противоэпидемических мероприятий в прошлом году в Татарстане было выделено почти 55 млн рублей — на 5,7% больше, чем в 2016 году.

В 3,4 раза уменьшилось количество фальсифицированной «молочки» — от общего количества молочной продукции фальсифката нашли в районе 2%. Фото Антона Журавлева

Качество продуктов не ухудшилось

Качество и безопасность продуктов питания в Татарстане остались на прежнем уровне. В прошлом году всего было исследовано более 90 тысяч тонн продуктов. Доля несоответствующих по физико-химическим показателям продуктов уменьшилась почти в два раза. В три раза меньше рыбы выявлено с превышением массовой доли глазури. В 3,4 раза уменьшилось количество фальсифицированной «молочки» — от общего количества молочной продукции фальсифката нашли в районе 2%.

Всего в прошлом году по разным причинам снято с реализации и не допущено для использования при производстве пищи почти 5 тысяч партий продуктов и сырья объемом в 52 тонны. В восемь раз по сравнению с 2016 годом увеличилось число не допущенного импортируемого сырья и компонентов.

С лагерями не все гладко

Предписания управления в детских летних лагерях были выполнены на 98%, что позволило сохранить показатель выраженного оздоровительного эффекта на уровне 2016 года — 94,6%. Наибольшее количество детей, не получивших никакого оздоровительного эффекта, было в Лаишевском, Набережно-Челнинском, Рыбно-Слободском и Альметьевском районах.

Большие опасения вызывают лагеря казанского центра «Ял». Патяшина предупредила, что если в следующем сезоне в них не будет проведен ремонт, то Роспотребнадзор не выдаст им разрешение на работу.

— Наконец-то нас услышали, и в этом году все лагеря будут открываться только с разрешения Роспотребнадзора. Поэтому особенно с ведомственными предприятиями, с бизнесом мы договорились, что после 20 марта проведем съезд и поставим еще раз задачу, — вставил свои пять копеек заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

В этом году, по его словам, республика увеличит финансирование подконтрольных ей оздоровительных лагерей до 30 миллионов.

Предписания управления в детских летних лагерях были выполнены на 98%. Фото Максима Платонова

Проверок меньше, нарушений больше

Про плановые проверки Роспотребнадзора на коллегии было сказано немного, но, по данным управления, за 5 лет их количество снизилось на 42,7%. В 2017 году было проведено на 9,6% меньше проверок, чем в 2016 году. При этом из 4 259 только 1 890 проводились в отношении малого бизнеса. Хотя количество нарушений не радует. Только 8% всех проверок не вскрыли нарушения.

Всего административные штрафы за нарушения получили 12 119 субъектов на общую сумму 86,5 млн рублей. В случае с малым бизнесом, как и велел президент Татарстана, стараются применять не наказание рублем, а предупреждение. Они были вынесены в 31,9% случаев. Крайние меры применяются только к грубым нарушителям. В суд по ним направили в 2017 году 1 733 дела, в 90,3% из которых было вынесено решение о назначении наказаний. Из-за грубых нарушений 255 объектов в прошлом году были закрыты. Для сравнения, в 2016 году их количество составило 191 объект.