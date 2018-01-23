Путин в Казани: «В Татарстане у Владимира Владимировича все будет хорошо — это очевидно»

В татарстанской столице ВВП встретится с муфтиями, понаблюдает за полетом «Блэкджека» и обсудит патриотизм с молодежью. В Уфе повестка скромнее

Казань живет в ожидании визита Владимира Путина 24—25 января. В эти дни он проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Примет участие во Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!». Побеседует с мусульманской общественностью о проекте Болгарской исламской академии и исламском образовании. Посетит Казанский авиационный завод, где ради него поднимут в воздух Ту-160М. А вот в региональном штабе Путина не готовятся к приезду кандидата номер один, так как его поездка не относится к числу предвыборных. Чего же ждут от главы государства в Татарстане — подробнее в материале «Реального времени».

С Путиным обсудят вопрос финансирования Болгарской академии

Владимир Путин регулярно посещает Татарстан. Исключением стали только последние почти два года. Предыдущий визит российского лидера в Казань был в апреле 2016 года, когда он провел совет по физкультуре и спорту.

В этот раз глава государства прибудет в татарстанскую столицу вечером 24 января, то есть уже завтра. Встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

«На встрече планируется затронуть вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, а также подвести первые итоги работы академии», — сообщает пресс-служба Кремля.

— Формат определили, а там уж как разговор пойдет. Сначала думали, что встреча будет в Болгаре. Но поскольку график у президента очень плотный, решили провести ее в Казани. Разговор пойдет о развитии системы исламского образования на примере Болгарской академии. Выступят учредители, затем я расскажу, как мы организовали учебный процесс. Больше всего обсуждений будет вокруг академии, но, думаю, муфтий Камиль Самигуллин поднимет свои вопросы, — рассказал «Реальному времени» Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского университета.

Будет затронута и тема финансирования Болгарской академии. Фото Олега Тихонова



По его словам, будет затронута и тема финансирования Болгарской академии: «Да, этот вопрос один из насущных». Президент учебного заведения Камиль Исхаков тему предстоящего разговора с Путиным предпочел не разглашать: «Там еще много неясного, воздержусь от комментариев».

Из гостей на этой встрече будут муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Молодежь, Ту-160М и встреча с президентом

На следующий день своего визита в Казань Владимир Путин отправится на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где встретится с коллективом предприятия. Здесь ему продемонстрируют полет модернизированного Ту-160М.

Также 25 января, в День российского студенчества, или Татьянин день, одной из ключевых станет встреча президента с молодежью. Глава государства примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!», который пройдет в «Татнефть Арене». Участниками встречи станут более 5 тысяч учащихся из 38 регионов России. Цель форума — продвигать командный дух студенчества и формировать коллективную активность вузов по всей стране. Источники «Реального времени» говорят, что президент и представители молодежи обсудят темы патриотизма, науки, творчества и спорта.

«Путин посетит Казанский федеральный университет, где осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями страны, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, анонсирована отдельная рабочая встреча Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Владимир Путин отправится на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где встретится с коллективом предприятия. Здесь ему продемонстрируют полет модернизированного Ту-160М. Фото Максима Платонова



В Казань российский лидер прилетит из Уфы, где проведет рабочие встречи днем 24 января. В Башкирии Владимир Путин посетит завод «Уфимское моторостроительное объединение», где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

В Уфе у президента также запланирована рабочая встреча с руководителем региона Рустэмом Хамитовым.

Кандидат №1 приедет в качестве президента

Сегодня стало известно, что Центризбирком зарегистрировал еще 154 доверенных лица Путина, среди которых есть и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Еще ранее сам глава государства представил свой предвыборный штаб, который возглавили гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, руководитель центра детской гематологии Александр Румянцев и глава центра «Сириус» Елена Шмелева.

На днях, 18 января, в Казани одним из последних в стране открылся избирательный штаб Владимира Путина. Под его офис предоставили небольшой кабинет на пятом этаже технопарка «Идея». Возглавил штаб глава регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев, его заместителем стал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Татарстане Игорь Бикеев. В состав сопредседателей вошли зампред Общественной палаты РТ Тимур Халиков, руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, гендиректор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко, глава программы «Посетитель» АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Анна Захматова и председатель Молодежной ассамблеи Татарстана Тимур Кадыров. Интересно, что в штабе вовсе не готовятся к приезду своего кандидата:

— Владимир Путин будет находиться в Казани в рамках рабочей поездки как глава государства, а не как кандидат в президенты России. Его визит будет проходить не в рамках предвыборной кампании. Поэтому мы не проводим какую-либо подготовительную работу по его визиту. Кандидаты смогут осуществлять предвыборную деятельность только после регистрации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. А она зависит от результатов проверки подписей, собранных в их поддержку, если такие необходимы, — сообщил «Реальному времени» заместитель председателя избирательного штаба Владимира Путина в Татарстане Игорь Бикеев.

Путину есть с чем поздравить Татарстан, считает эксперт, подразумевая победы «КАМАЗ-мастера» в «Дакаре». Фото Максима Платонова



Чего ждут от приезда Путина в Казань?

Российский политолог Константин Калачев полагает, что все поездки Путина по России сейчас будут считаться президентскими, поскольку глава государства пока не собирается в отпуск.

— В Татарстане у Путина все будет хорошо — это совершенно очевидно. Поздравляю Шаймиева, что стал его доверенным лицом. Сбор подписей в республике прошел образцово-показательно. Сейчас, конечно, будут различные инсинуации вокруг отношений Путина и Минниханова. Но, думаю, федеральный центр заинтересован в поддержке Минниханова и усилении его позиций. Тем более накануне президентских выборов. И, собственно, этот визит должен продемонстрировать полное взаимопонимание президента России и главы вашей республики, — рассказал «Реальному времени» Константин Калачев.

Путину есть с чем поздравить Татарстан, считает эксперт, подразумевая победы «КАМАЗ-мастера» в «Дакаре». Кроме того, президент наверняка скажет, что федеральная власть довольна работой региональной.

— Минниханов будет демонстрировать лояльность. И никаких намеков на конфликт республики с федеральным центром не предполагается. И то, что Сергей Когогин стал не только доверенным лицом, но и стал сопредседателем его штаба, о многом говорит. Татарстан — это территория развития, поэтому Путин будет встречаться с молодежью, работниками предприятий, — пояснил Калачев.

Другой политолог — Андрей Колядин — считает, что в рабочей повестке Путина в Казани не исключена тема национальной политики и изучения родных языков: «Я абсолютно это не исключаю, потому что Казань все-таки один из форпостов России, как это ни странно. После того, как Украина стала не совсем дружественной, вторая титульная нация в России — это татары. Это я по своей жене ощущаю, в нашей семье она, наверное, даже первая титульная нация, — улыбнулся эксперт. — Заявления о нацполитике могут звучать, и, наверное, было бы правильно и логично, если бы они прозвучали на этой встрече».

Можно ждать и своеобразных ответов на призыв Рустама Минниханова к федеральным властям больше доверять регионам и не мешать им работать.

— Обычно при визитах ВВП стараются убирать острые темы, которые имеют общественный резонанс. Но во время выборных кампаний происходит некая корректировка, потому что от того, насколько четко прозвучат вопросы, которые волнуют общество, зависит то, как общество отреагирует на сами выборы и придет ли оно голосовать, — добавил Андрей Колядин.

Андрей Колядин считает, что в рабочей повестке Путина в Казани не исключена тема национальной политики и изучения родных языков. Фото edusite.ru



Скандалы на фоне приезда Путина

Не сказать, чтобы подготовка к приезду президента во всем проходила ровно и гладко. Широкий резонанс получила история, что студентов против их воли сгоняют на встречу с Путиным, а на вечер с его участием продают билеты.

Так, студенты КНИТУ им. Туполева (КАИ) пожаловались, что их шантажом вынуждают пойти в «Татнефть-Арену» 25 января, отказаться нельзя — занизят оценки. «Это мероприятие на экзамене 26.01.2018 г. учитывается «как +1 балл к оценке», а неявка — «как -1 балл», — писали кураторы и старосты групп в рассылке.

На фоне скандала в соцсетях один из преподавателей вуза, правда, предупредил: «Хотелось бы обратиться к своим студентам КАИ. «Плюс 1 балл» за экзамен не будет. Все будет по-честному». Да и в самом университете поспешили исправиться: «К сожалению, заместитель директора института по воспитательной работе, приглашая студентов на мероприятие, отправил старостам групп некорректное сообщение». В КНИТУ подчеркнули, что не требуют обязательной явки и «ни о каком добавлении или уменьшении баллов на экзамене» не может быть и речи. Студенческий совет принес извинения учащимся: «Студентов не принуждают идти на празднование Дня студенчества, их почетно приглашают туда!» В вузе также добавили, что желающих оказалось даже больше, чем планировалось: «Будем просить еще билеты, если будет возможность».

Между тем некоторые предприимчивые казанцы, видимо, решили заработать на предстоящем визите президента. В Сети появились объявления о продаже билетов в «Татнефть-Арену» на финал студенческого форума 25 января. Вход на вечер с участием российских музыкантов и Владимира Владимировича продавцы оценили в 2 тысячи рублей с человека.

Какие входные билеты и в каком количестве предлагаются, выяснить не удалось. Номер продавца недоступен. Объявление появилось 18 января и даже после скандала в соцсетях не исчезло с «Авито». В кассах самой «Татнефть Арены» на вопрос: «Можно ли приобрести билеты на концерт группы «Звери» 25 января?» — ответили отрицательно. Кроме того, организаторы форума уточнили, что билеты именные и продать их невозможно.