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Инструкция по применению: «Охота всегда приносит кому-то смерть»

07:00, 21.01.2018 29

Почему, несмотря ни на что, охота — дело добрых людей, рассказывает Фарит Зарипов, руководитель «АвтоЗилЦентр»

Инструкция по применению: «Охота всегда приносит кому-то смерть» Фото: park72.ru

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Директор челнинской компании «АвтоЗилЦентр» рассказывает, в чем очарование охоты, почему охотники — высокоморальные люди и какой зверь на охоте самый страшный. В статье он говорит, как начать и сколько стоит охота.

Предыстория

Меня заразил охотой друг. Я начал охотиться сначала на уток и гусей, а позже — и на животных покрупнее. В итоге вот уже пять-семь лет я занимаюсь охотой. У меня было гладкоствольное пятизарядное ружье, сейчас купил нарезной карабин с оптикой. Он подходит для охоты на любого зверя, и охотиться с ним можно с большего расстояния и с большей точностью. Это будет новый уровень.

Осенью, весной, зимой — почти в любое время есть на кого поохотиться. Правда, на зайца мы не ходим года три — запрещено, говорят, перебили всех.

Гастрономия в охоте — не главное

Охота — это очень заразительное дело в плане общения и эмоций. Я бы даже сказал, выгодное: ты не растрачиваешь ресурсы, а наоборот, приобретаешь, потому что встречаешь таких же увлеченных людей, как ты — они состоялись и как предприниматели, и как личности. С них приятно брать пример. Хотя в первую очередь, конечно, это азарт, когда ты пребываешь в ожидании: выйдет на тебя зверь или нет. Бывают разочарования, когда зверь вышел не на тебя, а на твоего товарища по охоте. Примерно четверть выездов на охоту завершается без добычи.

Выезжать каждые выходные не получается, в среднем — пять-семь раз в год, если на уток — почаще. А вырываться надо на целый день, закладывать время на то, чтобы освежевать добычу, так что домой возвращаешься в 11—12 ночи. Иногда охота сопровождается застольем, когда из добытого сразу на месте устраиваешь трапезу.

Охота — это хобби, это возможность пообщаться с другими, с природой. Фото vk.com/ohotniki_ru

Но гастрономия в охоте — не главное. Сейчас ведь все сытые, еда далеко не на первом месте. Охота — это хобби, это возможность пообщаться с другими, с природой. Когда ты стоишь неподвижно в лесу, природа — звери и звуки —начинает оживать. В другое время (за рулем или на прогулке) ты этого не замечаешь.

Охотиться можно в Татарстане, но чаще мы выезжаем в Удмуртию. Там природа богаче.

«Даже странно, что добрые люди занимаются агрессивным делом»

Охотники — не кровожадные и кого попало не бьют. Это и моральные, и законодательные* ограничения. У нас табу на отстрел животных с потомством, тех, на кого охота запрещена или еще не открыта. Однажды к нам подходил маленький лисенок, красивый такой, любопытный. Никто на него ружье не поднял даже в шутку. Такое часто случается.

Охота всегда приносит кому-то смерть, но природа в нашем регионе для дикого зверя не очень пригодна, большинство зверей питаются за счет людей, которые завозят в лес корм, охраняют их. По крайней мере, в Татарстане животные в лесу почти полностью зависят от человека. Что даст человек, то зверь и ест. А самому добывать пропитание очень сложно, и если на участке появляются два лося вместо одного, второй с этого участка уже не прокормится. Поэтому охотник на этом участке помогает регулировать численность. Ну, а Госкомитет по биологическим ресурсам следит, чтобы сохранялась достаточная численность животных, необходимая для воспроизводства.

Охотники, насколько мне известно, этих рекомендаций придерживаются. Сколько я ни общался с татарстанскими или удмуртскими охотниками, среди них нет таких, кто бы палил вовсю. Они все законопослушны и понимают, что если сегодня ты стрелял больше положенного, то завтра тебе не на кого будет охотиться. Природа — уязвимая вещь. Всего один выстрел, и в этом месте может потом не быть ни лосей, ни кабанов.

Охотники — спокойные, веселые и компанейские люди. Даже странно, что такие люди ходят на, казалось бы, такое агрессивное дело, как охота. Но злых или агрессивных охотников я не встречал. Они приходят на охоту отдохнуть. Если эти люди с ружьем такие приятные, думаю, без ружья они еще лучше.

«Охотники — не кровожадные и кого попало не бьют. Это и моральные, и законодательные* ограничения. У нас табу на отстрел животных с потомством, тех, на кого охота запрещена или еще не открыта». Фото dad-master.ru

Опасность от животных или от людей

Больших опасностей на охоте нет. Самая большая опасность — это пострелять друг друга. Поэтому в местах, где могут находиться люди, применяют очень серьезные меры предосторожности: не то что не стреляют, даже ружье в ту сторону не направляют!

Так что основная опасность на охоте исходит не от животных, а от людей. Кабаны-секачи к нам подходили, но агрессии не проявляли. А ведь это очень опасный зверь!

«Не строй из себя всезнайку»

Основная подготовка к охоте — это просмотр передач канала «Охотник и рыболов». Плюс читаешь про повадки животных, чтобы понимать, где можно их найти, как они реагируют на человека. Ну и общение с опытными охотниками — они дают бесценные знания. На первую охоту лучше идти с опытным человеком и всезнайку из себя не строить — стоит сразу признаться, что ты неопытный.

Тех, кто прошел армию, учить обращению с оружием не нужно. А тому, кто не служил, наверное, стоит подучиться. Но я не знаю ни одного, кто бы специально учился обращению с оружием. Все знания приобретаются через общение, в том числе с консультантами в специализированных магазинах — они много знают.

Вход в лес для охоты на крупных зверей (например, на кабана) осуществляется вместе с егерем, он же контролирует охотников на выходе.

На первую охоту лучше идти с опытным человеком и всезнайку из себя не строить — стоит сразу признаться, что ты неопытный. Фото vk.com/ohotniki_ru

Сколько стоит

Охота — это доступное удовольствие. Охотничий билет получить очень легко, ружье — доступно, можно подобрать под любой кошелек. Получить разрешение на оружие тоже несложно.

  • Ружье стоит 30—50 тыс. рублей — это бюджетный вариант, а дальше — до бесконечности.
  • Патроны для ружья стоят от 100 до 300 рублей за штуку.
  • Лицензия за убитое животное: 2,5 тыс. рублей — утки, 6 тыс. рублей — кабан, 45 тыс. рублей — лось (на группу охотников).
  • Лицензия на оружие — 3—5 тыс. рублей.
  • Охотничий билет почти бесплатный, расходы только на фото.
  • Одежда может быть и обычной, на нее нужно надеть маскхалат, который стоит 1—2 тыс. рублей, не больше.
Записала Айгуль Чуприна
Справка

* Грубыми нарушениями правил охоты считаются:

  • без охотничьего билета или с недействительным билетом;
  • на запрещенные к добыче виды животных;
  • вне сроков охоты на данный вид животного;
  • в запрещенных местах (заповедниках, заказниках) ;
  • без лицензии на диких копытных животных и бурого медведя;
  • без договора на лицензионные виды пушных зверей;
  • на животных, занесенных в Красную книгу РФ (на территории региона).

ОбществоКультура
комментарии 29

комментарии

  • Анонимно 21 янв
    Человек, которого тянет убивать, по умолчанию нормальным быть не может. Вы еще напишите что он нормальный налогоплательщик, как будто для убитых животных и их детенышей, это так важно.
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    Анонимно 21 янв
    Вы курицу едите?
    Её тоже убили...
    А потом Вы уж её и съели.
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  • Анонимно 21 янв
    охотники - это убийцы и маньяки!!! нормальный человек .с нормальной психикой понимает . что как не назови охоту , общение с природой , общение с такими же маньяками на природе и т.д - это есть огромное ЗЛО.
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    Анонимно 21 янв
    Курочку-то едите?....
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  • Анонимно 21 янв
    Убийство зверей и птиц - это вчерашний день, когда надо было добывать пищу.
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  • Анонимно 21 янв
    Охота ради удовольствия - это преступление!
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    Анонимно 21 янв
    А ради еды?
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  • Анонимно 21 янв
    Охота ради развлечения - это однозначно убийство. И не охотникам рещать на каком участке леса, какому количеству животных жить, а какому умирать. Вы приходите НА ЧУЖУЮ территорию и творите там кровопролитие. Земля - это такой же дом для животных, как и для людей. Представьте ситуацию, например волки собрались и решили, что в какой-то деревне слишком много жителей и им не прикрепиться на такой территории, давайте мы 25% жителей задерём... Ведь оставшимся 75% будет больше места для земледелия и жилья. Абсурд? Абсурд... Вот так и ваши убийства животных - абсурдные.
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    Анонимно 21 янв
    Ну а Вы то скольких живых организмов съели - от курицы до салата (тоже живой)...
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    Анонимно 21 янв
    Человек тоже зверь, верно. Но подлый. Редкий охотник пойдёт на зверя в равных условиях. Скажем, Вы, такой крутой, с карабином на тигра. Без егеря. Думаю, 99/100 откажутся сразу. Вот и вся охота. А куриц едим часто, человек зверь всеядный.
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  • Анонимно 21 янв
    Зоошизик не дремлят, вон сколько комментов настрочили с утра в воскресенье, когда нормальные люди были охоте. )
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  • Анонимно 21 янв
    Т.н. "зоозащитники" они такие, как колбасу трескать так первые, а как про добычу мяса, так сразу лица воротят. Двуличные и лицемерные люди самые опасные, с их молчаливого одобрения любой концлагерь и фабрику смерти построить можно.
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  • Анонимно 21 янв
    Так грибники тоже, маньяки с ножиками! Про рыбаков и говорить нечего. Так что собирайте, мужики, почтовые марки! ;)))
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    Анонимно 21 янв
    Можно еще в кружок макраме записаться
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    Анонимно 21 янв
    Лучше сразу на бальные танцы - чтобы сразу под каблук...
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  • Анонимно 21 янв
    Как же вам не стыдно!! Вам кушать нечего? Зачем убивать зверей?! Вы чудовище!
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    Анонимно 21 янв
    Почему нечего? вроде удается что-то добыть на охоте, для еды.
    Всяко лучше чем напичканая гормонами и антибиотиками курятина.
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    Анонимно 21 янв
    Веганство не есть норма.Так что вообще непонятно о чем вы тут !?
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    Анонимно 21 янв
    Растения тоже живые...
    Ответить
  • Анонимно 21 янв
    Охотники-первые защитники природы.
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  • Анонимно 21 янв
    Господь БОГ допускает добычу зверя или птицы, в отсутствии какой-либо пищи, в остальных случаях это УБИЙСТВО!
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    Анонимно 21 янв
    Это из какой религии?
    Я с такой просто не знаком
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    Анонимно 21 янв
    «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; да страшатся и да трепещут все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней» (Быт. 9, 1-7).
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  • Анонимно 21 янв
    Честно говоря, мнение автора не истина первой инстанции. Охота нынче удовольствие дорогое. Тот расклад , который дал автор , очень относительный. Ружьё можно взять и за 10-15 т.р., патроны 12 кал. 25-30 руб. Лицензии (путёвки) на землях федерального пользования -650 руб. на сезон на земли 1 района. Но в остальном, нужна хорошая экипировка, АВТО 4х4, походный и бытовой шмурдяк, палатка, матрасы, спал.мешки и проч. и проч. На каждый выезд необходимо закупать продукты. Что касается мнения зоозащитников, то не каждый выход даёт добычу, и в дикой природе у птиц и животных помимо человека масса естественных врагов. Кроме того, так называемые зоозащитники несколько не смущаясь десятками киллограммов в год поедают мясо и яйцо птицы, говядину, свинину и рыбопродукты. Мэнге Тау
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    Анонимно 21 янв
    С ночевой мало кто ходит. У нас тут не Канада.
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    Анонимно 21 янв
    Рецепт успеха:
    Берешь полуавтомат за 100 тр
    Лодку за 200тр
    Мотор к лодке за 300тр
    прицеп лодочный 50 тр.
    Одежда. палатки, чучела, путевки, еда и прочие атрибуты 50тр
    Итого около 600тр

    И едешь охотиться на утку, которая на рынке домашняя жирная 750р за штуку.
    Ну если повезет то добудешь пару самостоятельно.
    В общем бензин отбивается )))
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    Анонимно 21 янв
    Ну если на "Окушке" ездить на охоту.
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  • Анонимно 21 янв
    В дикой природе очень много заражённых паразитами зверей. Охотники являются звеном распространения этих паразитов.
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  • Айгуль Чуприна 22 янв
    Добрый день. Спасибо за ваше дополнение.
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