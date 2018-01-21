Инструкция по применению: «Охота всегда приносит кому-то смерть»

Почему, несмотря ни на что, охота — дело добрых людей, рассказывает Фарит Зарипов, руководитель «АвтоЗилЦентр»

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Директор челнинской компании «АвтоЗилЦентр» рассказывает, в чем очарование охоты, почему охотники — высокоморальные люди и какой зверь на охоте самый страшный. В статье он говорит, как начать и сколько стоит охота.

Предыстория

Меня заразил охотой друг. Я начал охотиться сначала на уток и гусей, а позже — и на животных покрупнее. В итоге вот уже пять-семь лет я занимаюсь охотой. У меня было гладкоствольное пятизарядное ружье, сейчас купил нарезной карабин с оптикой. Он подходит для охоты на любого зверя, и охотиться с ним можно с большего расстояния и с большей точностью. Это будет новый уровень.

Осенью, весной, зимой — почти в любое время есть на кого поохотиться. Правда, на зайца мы не ходим года три — запрещено, говорят, перебили всех.

Гастрономия в охоте — не главное

Охота — это очень заразительное дело в плане общения и эмоций. Я бы даже сказал, выгодное: ты не растрачиваешь ресурсы, а наоборот, приобретаешь, потому что встречаешь таких же увлеченных людей, как ты — они состоялись и как предприниматели, и как личности. С них приятно брать пример. Хотя в первую очередь, конечно, это азарт, когда ты пребываешь в ожидании: выйдет на тебя зверь или нет. Бывают разочарования, когда зверь вышел не на тебя, а на твоего товарища по охоте. Примерно четверть выездов на охоту завершается без добычи.

Выезжать каждые выходные не получается, в среднем — пять-семь раз в год, если на уток — почаще. А вырываться надо на целый день, закладывать время на то, чтобы освежевать добычу, так что домой возвращаешься в 11—12 ночи. Иногда охота сопровождается застольем, когда из добытого сразу на месте устраиваешь трапезу.

Охота — это хобби, это возможность пообщаться с другими, с природой. Фото vk.com/ohotniki_ru



Но гастрономия в охоте — не главное. Сейчас ведь все сытые, еда далеко не на первом месте. Охота — это хобби, это возможность пообщаться с другими, с природой. Когда ты стоишь неподвижно в лесу, природа — звери и звуки —начинает оживать. В другое время (за рулем или на прогулке) ты этого не замечаешь.

Охотиться можно в Татарстане, но чаще мы выезжаем в Удмуртию. Там природа богаче.

«Даже странно, что добрые люди занимаются агрессивным делом»

Охотники — не кровожадные и кого попало не бьют. Это и моральные, и законодательные* ограничения. У нас табу на отстрел животных с потомством, тех, на кого охота запрещена или еще не открыта. Однажды к нам подходил маленький лисенок, красивый такой, любопытный. Никто на него ружье не поднял даже в шутку. Такое часто случается.

Охота всегда приносит кому-то смерть, но природа в нашем регионе для дикого зверя не очень пригодна, большинство зверей питаются за счет людей, которые завозят в лес корм, охраняют их. По крайней мере, в Татарстане животные в лесу почти полностью зависят от человека. Что даст человек, то зверь и ест. А самому добывать пропитание очень сложно, и если на участке появляются два лося вместо одного, второй с этого участка уже не прокормится. Поэтому охотник на этом участке помогает регулировать численность. Ну, а Госкомитет по биологическим ресурсам следит, чтобы сохранялась достаточная численность животных, необходимая для воспроизводства.

Охотники, насколько мне известно, этих рекомендаций придерживаются. Сколько я ни общался с татарстанскими или удмуртскими охотниками, среди них нет таких, кто бы палил вовсю. Они все законопослушны и понимают, что если сегодня ты стрелял больше положенного, то завтра тебе не на кого будет охотиться. Природа — уязвимая вещь. Всего один выстрел, и в этом месте может потом не быть ни лосей, ни кабанов.

Охотники — спокойные, веселые и компанейские люди. Даже странно, что такие люди ходят на, казалось бы, такое агрессивное дело, как охота. Но злых или агрессивных охотников я не встречал. Они приходят на охоту отдохнуть. Если эти люди с ружьем такие приятные, думаю, без ружья они еще лучше.

«Охотники — не кровожадные и кого попало не бьют. Это и моральные, и законодательные* ограничения. У нас табу на отстрел животных с потомством, тех, на кого охота запрещена или еще не открыта». Фото dad-master.ru



Опасность от животных или от людей

Больших опасностей на охоте нет. Самая большая опасность — это пострелять друг друга. Поэтому в местах, где могут находиться люди, применяют очень серьезные меры предосторожности: не то что не стреляют, даже ружье в ту сторону не направляют!

Так что основная опасность на охоте исходит не от животных, а от людей. Кабаны-секачи к нам подходили, но агрессии не проявляли. А ведь это очень опасный зверь!

«Не строй из себя всезнайку»

Основная подготовка к охоте — это просмотр передач канала «Охотник и рыболов». Плюс читаешь про повадки животных, чтобы понимать, где можно их найти, как они реагируют на человека. Ну и общение с опытными охотниками — они дают бесценные знания. На первую охоту лучше идти с опытным человеком и всезнайку из себя не строить — стоит сразу признаться, что ты неопытный.

Тех, кто прошел армию, учить обращению с оружием не нужно. А тому, кто не служил, наверное, стоит подучиться. Но я не знаю ни одного, кто бы специально учился обращению с оружием. Все знания приобретаются через общение, в том числе с консультантами в специализированных магазинах — они много знают.

Вход в лес для охоты на крупных зверей (например, на кабана) осуществляется вместе с егерем, он же контролирует охотников на выходе.

На первую охоту лучше идти с опытным человеком и всезнайку из себя не строить — стоит сразу признаться, что ты неопытный. Фото vk.com/ohotniki_ru



Сколько стоит

Охота — это доступное удовольствие. Охотничий билет получить очень легко, ружье — доступно, можно подобрать под любой кошелек. Получить разрешение на оружие тоже несложно.

Ружье стоит 30—50 тыс. рублей — это бюджетный вариант, а дальше — до бесконечности.

Патроны для ружья стоят от 100 до 300 рублей за штуку.

Лицензия за убитое животное: 2,5 тыс. рублей — утки, 6 тыс. рублей — кабан, 45 тыс. рублей — лось (на группу охотников).

Лицензия на оружие — 3—5 тыс. рублей.

Охотничий билет почти бесплатный, расходы только на фото.

Одежда может быть и обычной, на нее нужно надеть маскхалат, который стоит 1—2 тыс. рублей, не больше.

Записала Айгуль Чуприна