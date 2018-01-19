Судебные приставы: в Татарстане все больше не платят по кредитам

УФССП по РТ в 2017 году взыскало с жителей республики 4 млрд рублей

Накануне заместитель главного судебного пристава РТ Эльвира Лабашова отчиталась по итогам работы ведомства в прошлом году. Ни тему внутренних скандалов, ни вопрос кадровых перестановок подчиненный исполняющего обязанности руководителя УФССП по РТ Игоря Безуевского затрагивать не стала, пройдясь лишь по основным показателям деятельности судебных приставов. О росте количества исполнительных производств и о том, как в Татарстане пытаются бороться с миллиардными долгами алиментщиков, — в материале «Реального времени».

Все больше работы

В прошлом году количество поступивших исполнительных производств увеличилось в Татарстане почти на 330 тысяч. Как рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главного судебного пристава РТ Эльвира Лабашова, работы у службы стало больше, «благодаря» 150 тысячам постановлений Госавтоинспекции. Остальное — это 110 тысяч постановлений о взыскании налоговых обязательств на 3 млрд рублей, а также кредитных платежей.

Всего из 2 млн 200 тысяч исполнительных производств в 2017 году удалось закрыть взысканием 890 тысяч. Лабашова отмечает, что базовый показатель деятельности УФССП по РТ был выполнен на 49,2%. В бюджеты всех уровней было взыскано 4 млрд рублей — на 360 млн больше, чем в 2016 году.

Ни тему внутренних скандалов, ни вопрос кадровых перестановок Эльвира Лабашова затрагивать не стала. Фото Олега Тихонова

Долгов по зарплате меньше, по кредитам — больше

Статистика УФССП по РТ показывает, что в прошлом году производств по взысканию заработной платы стало меньше. Если годом ранее приставы должны были взыскать 300 млн невыплаченной зарплаты, то в 2017-м сумма упала до 200 млн рублей, из которых взыскано около 125 млн рублей.

Еще одна категория долгов, с которой борются судебные приставы и которая за последние 3 года только растет — это задолженности населения по кредитным платежам. Их стало больше почти на 40 тысяч. Из 46 млрд было взыскано 2,6 млрд рублей. По большей части долги образуются у физических лиц, которые не могут погасить кредиторскую задолженность.

Было закрыто меньше половины исполнительных производств по сносу незаконных построек — 160 из 400. В этой части Лабашова отметила, что посильную помощь ее службе оказывают администрации районов и суды, которые стали прописывать выплату неустойки за каждый просроченный день.

Порядка 100 тысяч должников, у которых сумма взыскания составляет от 10 тысяч рублей, в 2017 году не смогли выехать за границу. В этом праве был ограничен каждый четвертый должник в этой категории. Большую часть должников составляют алиментщики, должники по кредитам и те, кто своевременно не исполнил свои долговые обязательства.

Работы у службы стало больше, «благодаря» 150 тысячам постановлений Госавтоинспекции. Фото fssprus.ru



По алиментщикам ударили задержанием

Если говорить о должниках по алиментам, то здесь сумма долгов с 2016 года не изменилась. В прошлом году было возбуждено 37,5 тысячи производств на 3,5 млрд рублей, из которых удалось взыскать всего 270 млн рублей.

— Тем не менее мы положительно сработали в 2017 году по возбуждению уголовных дел. Было привлечено 280 неплательщиков по алиментным платежам, что также превысило показатель 2016 года. Это свидетельствует о том, что служба судебных приставов стала более активно применять эту меру. В том числе это связано, естественно, с теми изменениями, которые были внесены в законодательство в 2016 году, то есть привлечение должников к административной ответственности по 5.35 [ст. 5.35.1 КоАП РФ]. Нами было привлечено в 2017 году около 3 тысяч таких должников. Это способствовало тому, что выплаты задолженности по алиментам увеличились, — рассказала Лабашова.

Пытаются бороться с неплательщиками алиментов и с помощью ограничения на использование водительского удостоверения. Эта мера в прошлом году была применена в отношении 3 тысяч человек.

Более серьезными полномочиями в отношении должников сотрудники УФССП были наделены в ноябре 2017 года, когда закон разрешил им задерживать их и доставлять в суды.

— Это облегчает нашу работу прежде всего в том плане, что нам теперь не приходится постоянно их искать, направлять им требования, повестки и так далее. Мы вправе прийти домой, задержать и на следующий день уже вести в судебные органы для рассмотрения административного материала, — пояснила Лабашова. По ее мнению, это позволит эффективнее взыскивать алименты.

Более серьезными полномочиями в отношении должников сотрудники УФССП были наделены в ноябре 2017 года. Фото Олега Тихонова



Раньше приставы должны были либо сразу вести должника в суд, либо, в случае позднего времени задержания, выносить требования о явке на следующий день. Однако алиментщики в суд зачастую не являлись. Сейчас же сотрудники УФССП по РТ могут доставить должника в камеру административного задержания в полиции, где он до следующего утра будет ждать суда.